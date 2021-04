Biografia

Francesca Pepe nasce a Sarzana, in Liguria, il 21 maggio 1991. Modella e influencer, la sua carriera comincia nel 2016, quando vince il titolo di “Miss Europa”. Ma ancor prima, da piccola, manifesta grande interesse per la moda e le sfilate.

Con la vincita di questo importante titolo, oltre i confini nazionali si spalancano per lei le porte del dorato mondo della moda. Non passa molto tempo e l’avvenente Francesca Pepe compare nell’edizione italiana della rivista “Playboy”. Forse a causa della giovane età, in un’intervista la modella dichiara di essersi sentita parecchio imbarazzata per quegli scatti un po’ audaci.

Francesca Pepe

“Devo ringraziare il fotografo Emanuele Appendino che mi ha tranquillizzata e messo a mio agio”

ha dichiarato ai giornalisti.

Per lei, che ha sempre avuto le idee chiare su quello che voleva diventare “da grande”, spogliarsi non rappresenta un gesto volgare. Anzi. Così ha rivelato in un’intervista di qualche tempo fa:

“Mi sono spogliata con dignità e tranquillità alla fine. Ho pensato che guardare un corpo naturale di una ragazza giovane che esprime sensualità e purezza, come sono convinta e mi dicono che sia proprio il mio caso, sia una cosa bella e così è stato. Per me è molto semplice assumere un’espressione sexy, senza mai scadere nel volgare”.

Francesca Pepe: vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la sua vita privata, a parte una frequentazione amorosa con un personaggio famoso, non si hanno tante informazioni. Il personaggio in questione è il critico d’arte Vittorio Sgarbi: i due si sono conosciuti durante il Festival di Sanremo nel 2017 ed hanno vissuto un’intensa storia d’amore, nonostante la rilevante differenza di età: ben quarant'anni!

Nel 2020 la modella ligure ha dichiarato di essere single e di vivere a Milano da sola. Nello stesso anno la sua fama mediatica si moltiplica grazie alla partecipazione al Grande Fratello VIP 5.

Francesca Pepe, pur essendo molto giovane, è iscritta ad un solo social, Instagram. Le foto postate sono quasi sempre quelle degli shooting a cui partecipa, quindi molto accurate e professionali.

Inoltre la modella e influencer ha anche un sito ufficiale, anche questo curato nei minimi particolari.

Francesca ama tenersi in forma, ed è questo il segreto del suo fisico snello e sempre tonico. Tra le sue passioni vi sono anche la buona cucina e la musica.

E’ una grande tifosa del Milan. “Il Milan è una passione contagiosa”, così la definisce.

Parlando di sé, ha detto di essere una persona un po’ irritabile, ma generosa con gli altri. “Mi mancherà più di tutti il mio cagnolino”, ha detto a proposito della sua partecipazione al reality di Mediaset.

“Per tutti i concorrenti cercherò di rendermi utile. Ho un portafortuna che è un orso di peluche. Finito il programma voglio abbuffarmi a crepapelle”.

Circa gli uomini, Francesca Pepe dimostra di avere le idee molto chiare: “Mi piacciono gli uomini all’antica, ai diamanti preferisco i fiori”.