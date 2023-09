La relazione tra Veera e Stefano dura undici anni, fino a quando la ballerina svedese (che fa parte del cast del programma italiano “Ballando con le stelle” dal 2013) non fa coppia con Dani Osvaldo , nel 2019. Tra i due nasce una storia d’amore di cui Stefano si accorge subito, mostrando una certa gelosia per questo. Anche la conduttrice del celebre programma Milly Carlucci , durante il programma, riprende Stefano per la sua (a parer suo immotivata) gelosia.

La scintilla dell’amore che lega Stefano a Veera lo porta a trasferirsi nel paese di origine di lei, la Svezia , gareggiando per la sua nazione. Proprio qui, nel 2014, il ballerino partecipa al programma televisivo “Let’s Dance”, nel ruolo di insegnante. E’ una trasmissione simile a “Ballando con le stelle” che va in onda in Italia.

