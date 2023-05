Biografia

Ranieri Guerra è un nome divenuto sempre più comune al grande pubblico, che impara a familiarizzare con questo specialista medico con trent'anni di esperienza nella sanità pubblica nel momento in cui esplode la pandemia da Covid-19. Parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ma anche consigliere delle istituzioni italiane, svolge un ruolo cruciale nelle decisioni che riguardano le varie chiusure localizzate del territorio nazionale per tentare di contenere i contagi. Scopriamo di più su questa figura professionale apprezzata del settore medico, andando ad approfondire quali sono i momenti più importanti del suo percorso formativo e lavorativo.

Ranieri Guerra: gli studi accademici

Ranieri Guerra nasce il 5 giugno del 1953 a Verona. Dopo aver intrapreso un percorso di studi classico al liceo, dove ottiene la licenza con il punteggio massimo, nel 1978 consegue la laurea con lode in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Padova. Sceglie poi di specializzarsi in Tecnica e Direzione Ospedaliera al Policlinico Universitario di Verona, anche qui raccogliendo i punteggi più alti.

Ranieri Guerra

All'inizio degli anni Ottanta trascorre un anno a Londra: qui consegue il Master in sanità pubblica nei Paesi in via di sviluppo presso la scuola di Igiene e Medicina tropicale della capitale inglese. La volontà di formarsi e acquisire uno spettro di competenze sempre più ampio porta Ranieri Guerra a seguire un corso avanzato per informatica sanitaria nei paesi in via di sviluppo, tenuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Centro Nazionale di Ricerche e del quale ottiene il certificato nel 1986.

L'inclinazione naturale al mantenersi costantemente aggiornato non lo abbandona mai; ottiene così il diploma in igiene e medicina tropicale nel 2001 dallo stesso istituto di Londra presso il quale si era precedentemente specializzato.

Si dedica poi con successo ad approfondire le tematiche della sanità pubblica, vista attraverso un approccio storico, grazie a un insieme di conferenze organizzate dal World Bank Institute di Washington.

Ranieri Guerra e un percorso tra enti, ONG e istituzioni

Gli anni '80

La carriera professionale di Ranieri Guerra inizia presso il Policlinico Rossi di Verona, istituto per il quale lavora un paio d'anni non appena conseguita la laurea. Nei primi anni Ottanta trascorre un periodo al CUAMM di Padova, operando in Tanzania come medico addetto ai servizi territoriali e chirurgici.

Quest'esperienza, unita a quella di studio presso la realtà di Londra, gli consente di entrare nel radar del Ministero degli Affari Esteri, per cui risulta impiegato nel reparto sanitario addetto alla cooperazione allo sviluppo.

Gli anni '90 e 2000

A metà degli anni Novanta trascorre un anno come Direttore Sanitario d'azienda presso l'ASL del Friuli Occidentale, mentre all'inizio degli anni Duemila viene coinvolto nel fondo globale per l'AIDS, la tubercolosi e la malaria di Bruxelles e Ginevra come rappresentante italiano.

Sin dal 2005 collabora con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per la quale viene infine nominato Direttore generale aggiunto per le iniziative strategiche.

Tra le sue attività principali troviamo un focus sull'eradicazione della poliomielite e la salute dei migranti, compatibilmente con le aree di studio del suo profilo accademico.

Gli anni 2010

Dal 2010 al 2011 è Direttore dell'Ufficio per le relazioni esterne presso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS); per il biennio successivo è addetto scientifico presso l'Ambasciata USA a Washington. Dal 2014 è anche Direttore Generale per la Salute Preventiva del Ministero della Salute.

Ranieri Guerra e la pandemia del 2020

Nel 2020 in pieno periodo di emergenza sanitaria, la trasmissione tv d'inchiesta Report, condotta da Sigfrido Ranucci, evidenzia come il rapporto dell’Oms in cui si smaschera l’impreparazione dell’Italia alla pandemia da Covid-19 è stato censurato. L’indagine porta ad un ruolo di responsabilità di Ranieri Guerra, che poche ore dopo viene a lungo interrogato dalla procura di Bergamo.

Una nuova puntata di Report (del 30 novembre) svela i tentativi di Guerra di far modificare la data del piano pandemico in Italia, mai aggiornato dal 2006.