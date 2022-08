Biografia

Volto e nome divenuto noto a causa della sua centralità nel governo Conte II nell'ambito della gestione della pandemia da Covid-19, Pierpaolo Sileri è uno stimato chirurgo alla sua prima avventura in politica. Scopriamo di più sulle tappe più importanti della carriera del medico e politico romano, con qualche cenno alla sua vita privata.

Pierpaolo Sileri: gli studi e gli esordi professionali

Pierpaolo Sileri nasce a Roma il 25 agosto del 1972. Mostra una notevole attitudine per le materie scientifiche sin da piccolo, conseguendo il diploma di maturità scientifica nel 1991 e scegliendo di proseguire gli studi presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Tor Vergata, dove si laurea con lode dopo sette anni.

Si tratta del primo passo di una promettente carriera in ambito universitario. Trascorsi due anni, infatti, si specializza in Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica, mentre nel 2001 ottiene il Master in Scienze Chirurgiche presso l'università dell'Illinois a Chicago.

Grazie alla collaborazione con l'istituto statunitense del quale rimane Fellow per tre anni, Pierpaolo Sileri amplia le proprie vedute e riesce a mettere a frutto un approccio sempre più innovativo alla chirurgia. L'interesse del giovane professionista romano per i nuovi risvolti che possono migliorare la scienza medica confluiscono anche nella volontà di seguire un dottorato di ricerca in Robotica e scienze informatiche applicate alla chirurgia a Tor Vergata, titolo che aggiunge al proprio curriculum nel 2005.

A partire dal 2008 diventa ricercatore nella stessa istituzione romana, una fase della sua carriera durante la quale si trova spesso a confronto con giovani menti brillanti a cui fa da mentore.

Sileri tra le aule e la sala operatoria

Dopo cinque anni nel ruolo di ricercatore, nel 2013 viene promosso al ruolo di professore ordinario. Nel corso della sua esperienza professionale, Pierpaolo Sileri continua a mantenere forti legami con l'Università di Chicago, al punto che nel 2017 gli viene conferita una cattedra simbolica.

Per quanto riguarda l'attività clinica, viene coinvolto in quasi duemila interventi di chirurgia generale e più di ottomila endoscopie. In virtù di questa esperienza sul campo, diventa autore di articoli su oltre un centinaio di riviste internazionali. Inoltre, partecipa a svariati congressi, rimanendo sempre a contatto con le novità del settore.

Altre collaborazioni importanti per Pierpaolo Sileri sono quelle di consulente di chirurgia per la sezione romana del Comando Generale dei Carabinieri, nonché quella di ufficiale sanitario del corpo speciale dell'Ordine di Malta.

La carriera accademica trova un'ennesima consacrazione nel 2019, quando Sileri viene nominato Professore Associato del ramo universitario del polo d'eccellenza di Milano, il San Raffaele.

L'evoluzione professionale Pierpaolo Sileri: da chirurgo a politico

Parallelamente alla brillante carriera medica, Pierpaolo Sileri si avvicina alla politica, in particolare alle tesi sostenute dal Movimento 5 Stelle, partito con il quale si candida alle elezioni politiche del marzo del 2018. Viene eletto alla prima esperienza al Senato della Repubblica, battendo la candidata del centrodestra per pochi voti.

In virtù del suo percorso e dei tanti riconoscimenti attribuitigli, nel giugno dello stesso anno viene posto a capo della Commissione di igiene e sanità del Senato. La sua attività parlamentare viene apprezzata, tanto che pochi mesi più tardi diviene membro della Commissione Parlamentare per l'infanzia e adolescenza.

Nel settembre 2019 diventa viceministro della Salute e sale agli onori della cronaca quando presenta, in veste di primo firmatario, alcuni decreti legge mirati a rivoluzionare l'insegnamento dell'educazione sanitaria negli istituti scolastici, la donazione del corpo per scopi di ricerca e la cura e prevenzione dell'endometriosi.

Il 3 febbraio 2020 la Camera approva una parte delle proposte di Sileri, in special modo quella che riguarda la disposizione volontaria del proprio corpo ai fini di ricerca medica. Tuttavia, è a seguito dell'esplodere della pandemia del 2020 che Pierpaolo Sileri diventa un nome e un volto noto al grande pubblico. All'inizio di febbraio vola in Cina verso Wuhan a coordinamento di un team, il cui scopo è quello di rimpatriare in sicurezza gli italiani presenti nella città cinese, all'epoca epicentro della diffusione del nuovo Coronavirus.

Nel maggio del 2020 viene messo sotto scorta in seguito a una serie di minacce ricevute in merito alla gestione dei fondi da ripartire per far fronte all'emergenza.

Vita privata di Pierpaolo Sileri

Nell'estate del 2018 sposa la compagna Giada Nurry, con la quale ha un figlio: riguardo la relazione, i due mantengono un rigoroso riserbo, poiché affermano di tenere moltissimo alla propria privacy e alla tutela della prole.