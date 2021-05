Biografia

Ex Second Lady degli Stati Uniti durante l'amministrazione Obama, Jill Biden nel 2020 è diventata la First Lady del 46esimo presidente, il marito Joe Biden, eletto durante le presidenziali del mese di novembre 2020. Il percorso che conduce questa donna caparbia ed empatica per la terza volta alla Casa Bianca è fatto di lavoro, umiltà e attenzione alle cause sociali. Scopriamo di più leggendo questa biografia, sulla vita privata e professionale di Jill Biden.

Jill Biden: infanzia ed esordi professionali

Jill Biden nasce il 3 giugno 1951 ad Hammonton nel New Jersey. La giovane Jill vanta ascendenze siciliane tramite il nonno paterno che, arrivato come emigrato negli Stati Uniti, cambia il cognome da Giacoppo a Jacobs per integrarsi più facilmente.

Cresciuta assieme a quattro sorelle e trasferitasi con la famiglia nell'area metropolitana di Philadelphia, fin da piccola mostra un carattere indipendente che la porta a lavorare già dall'età di quindici anni come cameriera.

Jill Biden nel 2009

Durante gli anni trascorsi al liceo, si dimostra una buona studentessa, con una leggera indole ribelle. Inizialmente intenzionata a studiare fashion merchandising al college, abbandona dopo un semestre nel 1970 quando conosce e sposa Bill Stevenson e, come da tradizione per le donne americane, ne acquisisce il cognome.

Dopo un paio d'anni il marito apre lo Stone Balloon, vicino all'Università del Delaware, che diventa ben presto in uno dei locali universitari più frequentati dello Stato. Jill si iscrive all'Università del Delaware, specializzandosi in inglese e prendendosi un anno di pausa per lavorare come modella. In questa fase lei e il marito si allontanano sempre più, per decidere di separarsi nel 1974.

L'anno successivo ottiene la laurea e inizia la propria carriera nell'insegnamento nel distretto scolastico di Wilmington, dov'è impiegata come supplente e poi come insegnante a pieno titolo.

L'incontro con Joe Biden e la vita a fianco del giovane senatore

Il 1975 è l'anno destinato a cambiare per sempre la vita di Jill, perché conosce durante un appuntamento al buio Joe Biden. Il senatore più giovane nella storia degli Stati Uniti, recentemente diventato vedovo, su invito del fratello Frank, accetta di incontrare Jill.

Jill e Joe Biden da giovani

Dopo un paio di anni di frequentazione, la coppia si sposa a New York con un rito cattolico in onore della fede di lui, a quasi cinque anni di distanza dall'incidente mortale che ha coinvolto la prima moglie e la figlia neonata di Joe.

Tuttavia, il percorso che conduce al grande giorno si rivela accidentato per il senatore, che chiede più volte a Jill di sposarlo, prima di sentirsi dire il fatidico "Sì". Il motivo dell'esitazione della donna è legato alla paura di catturare l'attenzione della stampa, ma soprattutto di crescere i due figli piccoli di lui, dopo un trauma così importante.

Joe Biden insieme a Jill

Dopo la luna di miele trascorsa dietro la Cortina di Ferro, precisamente al Lago Balaton in Ungheria, Jill Biden diventa a tutti gli effetti la madre di Beau e Hunter Biden, pur senza adottarli legalmente.

Ottiene una specializzazione presso il West Chester State College mentre è incinta della figlia Ashley Biden, che nasce l'8 giugno 1981. A questo punto Jill si prende due anni di pausa per badare ai tre figli della coppia.

Jill Biden, donna di cultura e lavoratrice instancabile

Dopo essersi presa cura della famiglia per il tempo necessario, torna a lavorare insegnando inglese e storia a studenti con disabilità affettive. Inoltre, si dedica all'insegnamento all'interno di un programma speciale per gli adolescenti nell'ospedale psichiatrico Rockford Center.

Nel 1987 riceve la seconda laurea di specializzazione dalla Villanova University, mentre parallelamente il marito sceglie di candidarsi per la prima volta alla presidenza degli Stati Uniti, per poi ritirarsi dalle primarie.

All'inizio degli anni Novanta insegna al liceo di Brandywine, a Wilmington, dove cattura i cuori dei suoi studenti attraverso un approccio empatico. Dal 1993 al 2008 insegna scrittura presso il Community College del Delaware.

Nel corso della carriera, si fa portavoce di svariate iniziative benefiche, da quella per la salute del seno, alle varie organizzazioni a supporto della salute mentale dei militari.

Un supporto tra alti e bassi per il 46° presidente USA

Jill Biden rimane saldamente a fianco del marito Joe durante la campagna presidenziale del 2008, al termine della quale il marito, ritiratosi, è nominato vicepresidente da Barack Obama. Approda alla Casa Bianca, dove rimane per due mandati: in questi otto anni Jill Biden continua a insegnare e si dedica anche alla scrittura, limitando le apparizioni pubbliche.

Jill Biden con il marito Joe nel 2020

La sua presenza è fondamentale nel momento in cui la famiglia è attraversata da una tragedia, quando il primogenito Beau Biden muore per un cancro al cervello nel 2015. La donna offre supporto al marito per risollevarsi da questa perdita, così come ne rispetta la decisione di candidarsi alla presidenza per la terza volta nel 2020, che si rivela una scelta di successo.