Biografia

Andrea Zenga nasce a Milano il 16 settembre 1993 dal giocatore di calcio (storico portiere della nazionale italiana) e poi allenatore Walter Zenga e da Roberta Termali, allora sua compagna e presentatrice tv.

Andrea Zenga

Grazie a talento e bella presenza, gli esordi di carriera di questo ragazzo si sono divisi tra la volontà di seguire le orme del padre nel settore calcistico e il richiamo sempre più forte del mondo dello spettacolo. Tra il 2020 e 2021 è divenuto molto noto grazie alla sua partecipazione televisiva al Grande Fratello VIP 5. Scopriamo di più su Andrea Zenga e sulle varie tappe che caratterizzano il suo percorso privato e professionale.

Andrea Zenga: un'infanzia particolare

Entrambi i genitori di Andrea sono molto famosi: Walter Zenga è un nome storico tra i pali sia dell'Inter, che della nazionale di calcio italiana; la madre ha acquisito la sua fama in qualità di conduttrice di svariati programmi tv sportivi che l'hanno portata sempre più a contatto con il mondo calcistico. Dopo pochi anni i due genitori si separano e Andrea Zenga soffre particolarmente per la situazione, che genera in lui una ferita di fatto mai rimarginata.

Mentre continua a vivere con la madre, la famiglia allargata di Andrea continua a crescere, poiché suo padre si sposa ben tre volte. Oltre al fratello di sangue Nicolò Zenga e al fratellastro maggiore nato dal precedente matrimonio di Walter Zenga, Andrea ha due fratelli più piccoli, frutto della terza unione del padre. La distanza percepita dal genitore è una delle ragioni che lo spingono a cercare di crearsi in prima persona un percorso nel mondo del calcio. Parallelamente ai propri studi superiori, si dedica con passione alla pratica nel ruolo di portiere direttamente sulle orme del padre.

Gli inizi di carriera del figlio d'arte

A livello calcistico viene ingaggiato dalla Sambenedettese e poi dal Trento. Gli inizi sembrano essere incoraggianti, tuttavia, a seguito di un infortunio molto pesante, viene ceduto all'Osimana, una squadra alla quale rimane particolarmente legato. A fronte dell'infortunio e della difficoltà di farsi largo nel mondo del calcio, vira sempre più verso la carriera di modello. Andrea presta così la propria immagine a svariati spot e partecipa a diverse passerelle.

In parallelo, inizia a lavorare come personal trainer, aiutato dal passato calcistico e da una notevole passione per la cura della propria forma fisica. Nel 2018 sceglie di partecipare assieme alla propria compagna dell'epoca al reality Temptation Island Vip. Si tratta del primo avvicinamento serio nei confronti del mondo dello spettacolo per il giovane milanese, che comincia ad accarezzare l'idea di perseguire una carriera in questo ambito. Come del resto molti coetanei che vantano un percorso simile, aspira a essere considerato influencer. Ecco perché sui propri social network cura costantemente la relazione con una community molto nutrita, attraverso la condivisione di scatti di vita privata e professionale, legati ai suoi rapporti con la moda.

La partecipazione al Grande Fratello VIP

Dopo aver contratto il Covid-19 in forma asintomatica durante un periodo di vacanza in Sardegna, il 2020 è destinato a diventare un anno di svolta nella vita del giovane.

Dal 18 dicembre Andrea Zenga entra a far parte della casa del Grande Fratello VIP 5. La decisione della rete ammiraglia di Mediaset di allungare la durata del programma annunciata in precedenza, dato il crescente successo, ha comportato come conseguenza la necessità di trovare dei nuovi concorrenti che potessero aggiungere aggiungere interesse alla formula e sostituire quelli che non avevano intenzione di prolungare l'esperienza oltre la data stabilita. Ecco allora che per Andrea Zenga si presenta l'opportunità di rinsaldare il proprio legame con la televisione, partecipando a un altro reality. Fa il suo ingresso assieme a Carlotta Dell'Isola e Cecilia Capriotti. Nella casa più spiata d'Italia, Zenga pare perseguire anche la possibilità di chiarire il rapporto molto conflittuale con il padre.

Andrea Zenga: vita privata e curiosità

Uno dei legami più importanti della vita del giovane milanese è quello con Alessandra Sgolastra, iniziato nel 2015 e divenuto centrale anche per la propria carriera televisiva. Dopo un momento di crisi, infatti, i due decidono di partecipare assieme a Temptation Island Vip. Nonostante le difficoltà incontrate durante la trasmissione, i due proseguono la propria relazione fino all'inizio del 2020, quando termina ufficialmente il rapporto.

Andrea Zenga con Alessandra Sgolastra