Biografia

Mads Mikkelsen nasce il 22 novembre 1965 ad Østerbro, Copenaghen. Il suo nome completo è Mads Dittman Mikkelsen. La fama di questo attore danese sorpassa i confini della sua nazione d'origine: celebre è la sua interpretazione di Hannibal Lecter nella serie tv Hannibal (2013-2015) e in alcuni film campioni d'incassi come Casino Royale e Doctor Strange o Rogue One. Il rapporto di questo stimato attore con Hollywood è legato a ruoli leggermente stereotipati. I lavori in patria gli hanno consentito nella sua carriera di mostrare completamente le abilità nella recitazione, anche di parti complesse. Scopriamo di più sulla vita e sulla carriera di questa star del cinema e della televisione.

Mads Mikkelsen

Mads Mikkelsen: da ballerino professionista ad attore

Nasce in una famiglia di umili origini. Assieme al fratello maggiore, Lars Mikkelsen, anche lui attore, viene cresciuto nel quartiere di Nørrebro. Durante la gioventù si allena per diventare ginnasta; vorrebbe perseguire la carriera sportiva nell'atletica leggera, ma opta successivamente per studiare danza presso l'Accademia di Göteborg, in Svezia. In questo periodo Mads Mikkelsen incontra la coreografa Hanne Jacobsen, destinata a diventare sua moglie. Per oltre un decennio lavora come ballerino professionista, finché non decide di studiare recitazione all'Århus Theater School, dal 1996 in poi.

Gli inizi nella recitazione

Il debutto in qualità di attore arriva sempre nel 1996 nei panni di uno spacciatore, nel film di Nicolas Winding Refn, Pusher - L'inizio, destinato ad avere molto successo e a generare successivamente ben due sequel. Per tre anni ottiene solo piccole parti, finché nel 1999 gli affidano un ruolo da protagonista: è un esperto di cinema che soffre di un disturbo di personalità, nel film Bleeder. Nel 2001 prende parte alla commedia gay, Shake it all about. L'anno successivo riveste il ruolo di un giovane dottore che si innamora della fidanzata di uno dei suoi pazienti, nel film Open Hearts. In questa prima fase della sua carriera, diventa immediatamente chiaro come la gamma di potenzialità dell'attore Mads Mikkelsen, ancora alle prime armi, sia in realtà molto ampia. Grazie a molte altre partecipazioni a diverse pellicole in patria, compreso il sequel Pusher II - Sangue sulle mie mani, viene scelto per interpretare Tristano nel film King Arthur (2004), di Antoine Fuqua: la pellicola si rivela un vero successo al botteghino.

Mads Mikkelsen e la consacrazione negli Stati Uniti

Nel 2006 arriva un momento fondamentale per la carriera dell'attore danese. Il ruolo del villain Le Chiffre gli porta un successo internazionale globale. Questo personaggio, che compare nel ventunesimo film di James Bond, Casino Royale, apre letteralmente le porte di Hollywood a Mads Mikkelsen.

Mikkelsen nel ruolo di Le Chiffre

Dal 2013 al 2015 viene scelto per interpretare Hannibal Lecter nella serie tv Hannibal, della NBC, che riscuote un notevole successo di critica. Inizialmente dubbioso riguardo alla possibilità di recitare una parte già memorabile, in virtù dell'interpretazione archetipa di Anthony Hopkins, Mads sceglie comunque di accettare, affascinato dalla scrittura nel copione.

Mads Mikkelsen nel ruolo di Hannibal Lecter

Nel 2013 appare anche nel film Charlie Countryman deve morire, con Evan Rachel Wood e Shia LaBeouf. È presente anche in un video musicale di Rihanna (Bitch Better Have My Money), interpretando i panni del cattivo. Nel 2016 recita la parte di Kaesilius nel film dell'universo Marvel, Doctor Strange. In questa grande produzione recita al fianco di attori di grande calibro: Benedict Cumberbatch e Tilda Swinton. Nonostante il ruolo non sia complesso, la performance di Mikkelsen viene apprezzata. Sempre nel 2016 il governo francese lo nomina Cavaliere dell'ordine delle Arti e della Letteratura. Nello stesso anno partecipa anche allo spin-off di Star Wars, Rogue One: qui interpreta Galen Erso, lo scienziato ingegnere responsabile della costruzione della Morte Nera.

Mads Mikkelsen nel ruolo di Galen Erso

Nel 2018 recita nei film "Arctic" e "Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità" (con Willem Dafoe).

Gli anni 2020

Nel novembre del 2020, suo malgrado, entra nella polemica dovuta all'allontanamento di Johnny Depp dal franchise di film legati all'universo di Harry Potter, Animali Fantastici. Depp, che avrebbe dovuto prendere parte al terzo film nei panni di Gellert Grindelwald, viene sostituito da Mads Mikkelsen, che così aggiunge un altro ruolo di cattivo famoso al proprio curriculum. Nello stesso anno recita nel film danese Druk, uscito in Italia con il titolo "Un altro giro".

Nel 2022 torna a recitare nel fantastico "Animali fantastici - I segreti di Silente".

L'anno seguente è al cinema con "Indiana Jones e il quadrante del destino".

Mads Mikkelsen: vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la vita privata di questo attore, abituato a ricoprire ruoli moralmente ambigui, il contrasto non potrebbe essere più stridente. Nel 2000 Mikkelsen sposa la coreografa Hanne Jacobsen, con la quale ha una relazione stabile dal 1987: i due hanno una figlia, Viola Mikkelsen, e un figlio, Carl Mikkelsen. Spesso votato come l'uomo più sexy secondo l'opinione pubblica danese, Mads Mikkelsen è molto legato alla sua terra d'origine. Vive da sempre a Copenhagen, tranne una piccola parentesi trascorsa a Toronto durante le riprese di Hannibal e i periodi che passa nell'isola di Maiorca, dove la sua famiglia possiede una casa.