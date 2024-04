Biografia

Alessandra Sardoni nasce a Roma il 5 maggio 1964. Volto giornalistico tra i più amati dell'emittente tv La7. Ha acquisito fama negli anni grazie agli Speciali organizzati e condotti dal direttore Enrico Mentana: celebri sono le cosiddette maratone condotte dall'eclettico direttore del Telegiornale. Oltre a essere un'apprezzata giornalista che si occupa di cronaca parlamentare, Alessandra Sardoni si presta all'ironia del direttore, raccontando al contempo in modo molto approfondito e preciso i dettagli di avvenimenti e retroscena della politica italiana. Scopriamo di più su questa punta di diamante del giornalismo nazionale.

Alessandra Sardoni

Alessandra Sardoni: gli esordi di carriera

Sin da piccola mostra grandissimo interesse per lo studio, affinando in particolar modo la sua capacità di scrittura. Il naturale proseguimento di questo suo precoce interesse è l'iscrizione alla facoltà di Filosofia del linguaggio. Qui ha l'occasione di studiare con un professore d'eccezione, il linguista e futuro Ministro della Pubblica Istruzione Tullio De Mauro. Dopo essersi laureata a pieni voti, Alessandra Sardoni inizia la propria carriera giornalistica. Lavora inizialmente per la redazione napoletana del quotidiano La Repubblica.

Si avvicina ben presto anche alla televisione, grazie alle prime collaborazioni con Mediaset. Proprio il piccolo schermo è destinato a riservarle grandi soddisfazioni, che sono frutto anche di un duro lavoro. Continua a lavorare in televisione, prevalentemente dietro le quinte, per l'edizione del telegiornale di Video Music, VM Giornale. A partire dal 1994 Sardoni viene inserita tra i cronisti parlamentari, occupandosi sempre più di politica. Continua a prestare servizio per Videomusic, passando poi a TMC e infine all'emittente La7. Grazie alla nascita della rete, sostenuta dall'editore Urbano Cairo, Alessandra Sardoni trova il contesto perfetto per acquisire un ruolo di punta.

Alessandra Sardoni con Pietrangelo Buttafuoco

Alessandra Sardoni conduttrice e scrittrice

La rete è da subito molto focalizzata sui temi dell'approfondimento politico. Questa direzione editoriale contribuisce a fare emergere Alessandra com uno degli inviati di punta del telegiornale. Inoltre, per le stagioni estive del 2007 e 2008 le viene affidata la conduzione di Otto e Mezzo (assieme a Pietrangelo Buttafuoco). Nel frattempo Alessandra Sardoni si dedica anche alla scrittura di due libri. Il primo, Il fantasma del leader: D'Alema e gli altri capi mancati del centrosinistra, viene pubblicato da Marsilio Editori nel 2009. A questa prima pubblicazione fa seguito un altro libro di approfondimento, che traccia un quadro molto preciso di uno scenario politico, completamente cambiato in soli otto anni. Pubblicato da Rizzoli nel 2017, I responsabili: il potere italiano e la pretesa dell'innocenza è un titolo che viene da subito inserito tra i migliori lavori di saggistica.

La7 sceglie di affidare ad Alessandra Sardoni in pianta stabile la conduzione del programma mattutino Omnibus. Si tratta di un contenitore dove si approfondiscono argomenti di attualità e si intervistano ogni giorno ospiti di alto calibro. La sua conduzione si alterna con il collega Andrea Pancani, che la sostituisce per gran parte dell'estate. In occasione di eventi importanti, che Alessandra segue come inviata, viene sostituita anche da Gaia Tortora (figlia di Enzo Tortora), altra giornalista di punta della rete.

Nell'estate del 2014, Sardoni viene chiamata anche alla conduzione del programma In onda, dov'è affiancata da Salvo Sottile, conduttore e giornalista molto apprezzato.

I riconoscimenti di pregio

Le sue passioni la portano a coltivare l'amore per la carta stampata. Ecco perché, nonostante l'attività televisiva la tenga molto impegnata, sceglie di collaborare saltuariamente con il quotidiano Il Foglio. Il biennio 2013-2014 le riserva una grandissima soddisfazione: Alessandra Sardoni viene infatti nominata Presidente dell'Associazione della stampa parlamentare. Si tratta della prima volta che a una donna viene assegnata questa carica, ma non certo dell'ultima occasione nella quale il suo lavoro viene riconosciuto ed apprezzato.

Nell'estate del 2015 rientra tra i vincitori dell'ambito Premiolino: si tratta del più antico e prestigioso premio per i professionisti del giornalismo italiano. Questo conferimento segna un altro momento importante nella carriera della giornalista romana.

Vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alessandra Sardoni mantiene un certo riserbo in linea generale, anche se in alcune occasioni riesce a "lasciarsi andare". Non si conosce alcun dettaglio sulla sua situazione sentimentale. Alessandra è invece più aperta per quel che concerne le proprie passioni: è una grande amante della danza, tanto che ha fondato anche un circolo privato, dove riunisce altri appassionati. Inoltre, ama organizzare cene domestiche nelle quali intrattiene gli amici.

Alle scuole superiori ha frequentato lo stesso istituto scolastico di un altro ragazzo che dopo tanti anni è diventato suo collega giornalista a La7: Paolo Celata.