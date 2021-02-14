1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Federico D'Incà nasce a Belluno il 10 febbraio 1976. Politico del Movimento 5 Stelle il suo nome è divenuto noto a livello nazionale come Ministro dei Rapporti con il Parlamento: prima nel Governo Conte II, dal 5 Settembre 2019, poi con il governo Draghi, dal 12 febbraio 2021.

Gli studi e i primi impieghi

Dopo aver conseguito il diploma di Perito Elettronico presso l’Itis “G. Segato” nel 1995, si laurea in Economia e Commercio nel 2000, all’Università degli Studi di Trento.

Per quanto riguarda l’ambito professionale, i suoi principali impieghi sono come caposettore in un’azienda di grande distribuzione (analista di sistemi di gestione informatici), e responsabile sistema qualità in un’azienda di robotica e automazione.

Federico D’Incà è un fervente attivista.

Da anni si occupa anche di progetti umanitari, sia in Italia che all’estero - per lo più in Africa. E’ anche fondatore di comitati per la salute pubblica.

Nel 2020 ha collaborato alla costruzione di una palestra per svolgere Pet Therapy dedicata ai diversamente abili a Mel, in provincia di Belluno.

Federico D'Incà e l'impegno politico

La sua carriera politica comincia all’interno del Movimento Cinque Stelle, nel 2010.

Nel 2016 viene eletto Vice Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

D'Incà viene poi rieletto nel 2018, nel partito dei Cinque Stelle, ricoprendo il ruolo di Capogruppo del Movimento 5 Stelle e Questore presso la Camera dei Deputati.

Il ruolo di Ministro

Nel 2019 arriva la nomina come Ministro per i Rapporti con il Parlamento durante il Governo Conte II. Il 3 ottobre dello stesso anno Federico D’Incà riceve anche la delega alle Riforme.

E’ membro della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione, del Comitato per la Comunicazione e l'Informazione Esterna, del Comitato di Vigilanza sull'Attività di Documentazione, del Comitato per gli Affari del Personale, del Comitato per la Sicurezza.

Con la nascita del nuovo governo guidato dal premier Mario Draghi, Federico D’Incà viene riconfermato alla guida dello stesso ministero.

È consigliere della Fondazione Italia USA.

Vita privata

E’ sposato e ha una figlia, Maria Deva D'Incà.

