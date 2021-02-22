Biografia

Matilda De Angelis nasce l'11 settembre 1995 a Bologna. A soli 25 anni è una delle attrici italiane più popolari e apprezzate dal pubblico e ricercate dai registi. La bravura e versatilità artistica di questa interprete la rendono adatta a rivestire ruoli diversi, sia in ambito televisivo che cinematografico. Oltre ad essere una brava attrice, è anche una talentuosa cantante. Tra le sue passioni, infatti, al primo posto vi è proprio la musica. Scopriamo di più sulla sua storia e sulla sua vita.

Matilda De Angelis: gli studi e la vocazione artistica

Frequenta il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Bologna, conseguendo il diploma nel 2014. Fin da piccola mostra una particolare propensione per la musica, tanto che dopo aver studiato chitarra e violino, comincia a comporre brani musicali a soli 13 anni. Matilda è assai promettente anche nello sport; in particolare nella ginnastica artistica, disciplina che è costretta a lasciare prematuramente a causa di un infortunio al ginocchio.

A sedici anni incide il suo primo album musicale, “Karnaval Fou”, con il gruppo Rumba de Bodas in cui lei è la cantante.

L'esordio come attrice

Il 2014 segna una tappa importante nella vita artistica e professionale, perché oltre a girare l’Italia e l’estero con la sua band per promuovere il disco, Matilda De Angelis (dietro suggerimento di un amico che conosceva le sue doti di recitazione) si presenta ad un provino per un film a cui partecipa anche Stefano Accorsi.

Il regista Matteo Rovere, dopo il provino, non mostra alcun dubbio: è Matilda De Angelis l’attrice adatta per interpretare il ruolo della protagonista femminile, Giulia De Martino. Il film, che si intitola “Veloce come il vento”, viene molto apprezzato anche dalla critica. Tanto è vero che a Matilda viene attribuito il premio come “Miglior Rivelazione” al Taormina Film Fest (nella stessa sede le viene consegnato il premio Guglielmo Biraghi). Sempre per il medesimo ruolo di protagonista femminile l’attrice bolognese viene candidata al David di Donatello nel 2017. Per la De Angelis arriva anche la nomination per “Seventeen”, nella categoria di “migliore canzone originale” presente all’interno delle pellicola “Veloce come il vento”. Riceve anche il Premio Flaiano come miglior attrice esordiente, sempre per lo stesso film.

I film successivi

Nel 2017 è la volta di “Una famiglia”, il film di Sebastiano Riso - nel quale recita anche l’attrice Micaela Ramazzotti; poi Matilda recita nella pellicola “Il premio” di Alessandro Gassman.

Nel 2018, invece, la troviamo nelle sale cinematografiche con il film “Youtopia” del regista Berardo Carboni, nei panni della protagonista che decide di vendere all’asta sul web la propria verginità. Sempre nello stesso anno, l’attrice è nel cast del film “Una vita spericolata”, per la regia di Marco Ponti.

Le fiction in televisive

Per quanto concerne invece la tv, dal 2015 al 2018 Matilda De Angelis interpreta il personaggio di Ambra nella fiction tv “Tutto può succedere”. Prima, nel 2015, compare nella serie L’età dell’oro, regia di Pier Tamburini (2015). Nel film tv I ragazzi dello Zecchino d’Oro del regista Ambrogio Lo Giudice (2019), Matilda interpreta Mariele Ventre, la musicista fondatrice del Piccolo Coro dell’Antoniano. Il film è stato trasmesso su Rai Uno il 3 Novembre 2019.

Matilda De Angelis è assai ricercata anche per la partecipazione a videoclip musicali: la troviamo nel video “Tutto qui accade” dei Negramaro con Alessandro Borghi, e in quello intitolato “Felicità puttana” dei Thegiornalisti, il gruppo di Tommaso Paradiso. Ma anche in Elephant and Castle, brano degli OAK (2017) e Donne e Pace per Rai Storia (2017). Ha anche esperienza come doppiatrice.

Gli anni 2020

Altri film di questo periodo in cui la giovane attrice italiana si distingue per la sua bravura sono: Divine (Der göttliche Andere), regia di Jan Schomburg (2020); Un drago a forma di nuvola, regia di Sergio Castellitto (2021).

Altra pellicola importante per la carriera della De Angelis è “L'Incredibile storia dell'Isola Delle Rose”, diretto da Sidney Sibilia, con l’attore Elio Germano - uscito su Netflix agli inizi del mese di dicembre 2020.

Il successo internazionale arriva con la miniserie televisiva The Undoing – Le verità non dette (The Undoing), per la regia di Susanne Bier (2020), nella quale interpreta il personaggio di Elena Alves. La serie tv è stata trasmessa in Italia ad inizio di Gennaio 2021, e vede la partecipazione di star del calibro di Nicole Kidman e Hugh Grant.

Sempre in tv, l’attrice partecipa a Leonardo – serie TV, regia di Dan Percival (2021) e Atlas, regia di Niccolò Castelli (2021).

Nel mese di marzo 2021 Matilda De Angelis è chiamata dal direttore artistico Amadeus a co-condurre una delle serate del Festival di Sanremo 2021.

Nell'autunno dello stesso anno esce un film in cui recita: "Il materiale emotivo", di Sergio Castellitto.

Curiosità du Matilda De Angelis

Dopo una lunga relazione con il collega Andrea Arcangeli l’attrice ha dichiarato - all'inizio del 2021 - di essere single.

Ha rivelato in un’intervista di aver sofferto di disturbi alimentari quando era adolescente (verso i 15-16 anni), e di essere riuscita a superarli grazie alla famiglia e alle persone che le vogliono bene.

Matilda è molto seguita sui social: soprattutto su Facebook e su Instagram.