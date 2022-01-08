Maria Rosaria De Medici
Biografia
Maria Rosaria De Medici nasce a Napoli il 3 aprile del 1966. Giornalista e conduttrice televisiva, è il volto di Fuori TG, su Rai 3. Maria Rosaria è un'apprezzata giornalista che in Rai Tre rappresenta un anello di congiunzione tra l'emittente pubblica e un target giovane, che riesce a colpire grazie a linguaggi e modi molto azzeccati. Rispetto alle altre due reti pubbliche, Rai Tre è particolarmente attenta alle fasce di età più giovani nel cercare di includere all'interno del palinsensto dei contenuti su misura.
È in quest'ottica che si inserisce l'attività destinata a portare al successo Maria Rosaria de Medici, che nella sua carriera è divenuta sicuramente uno dei volti più amati del telegiornalismo italiano. Scopriamo di più su quest'affermata professionista, andando ad esplorare le tappe più salienti del suo percorso privato e professionale.
Maria Rosaria De Medici: una giovane giornalista determinata
Fin da quando è piccola mostra una passione per lo studio e per le materie letterarie: da volontà di apprendimento si trasforma con il passare degli anni in predisposizione alla divulgazione. Ecco dunque che arriva nel 1995, a soli ventinove anni, a vincere uno dei concorsi indetti dalla Rai per trovare praticanti. Si tratta di un importantissimo traguardo, perché Maria Rosaria De Medici è una delle prime in assoluto in Italia a riuscire a ottenere il posto nell'emittente pubblica grazie a questa modalità concorsuale.
Inizia subito a collaborare con le redazioni dei vari telegiornali: approda gradualmente alla possibilità di firmare servizi di crescente importanza. Nel corso dei primi anni di gavetta nell'azienda con sede viale Mazzini, la ragazza approfitta delle opportunità formative offerte dall'emittente pubblica, frequentando ad esempio il corso Rai-script, rivolto ad aspiranti sceneggiatori. Nel frattempo, grazie alla pratica continua, riesce a iscriversi all'albo dei giornalisti professionisti il 4 marzo del 1997.
L'anno successivo nasce il programma che è destinato a dare un ruolo sempre più importante a Maria Rosaria De Medici, che può ritagliarsi un ruolo definito nel panorama mediatico. Stiamo parlando del GT ragazzi, che debutta nel 1998 con il nome di Tiggì Gulp. Solo un anno più tardi cambia il nome nella forma definitiva di GT ragazzi e si trasferisce su Rai Tre, dove rimane per gli anni successivi, pur con qualche stagione di pausa.
La consacrazione nei palinsesti di Rai Tre
Maria Rosaria De Medici, che nel frattempo ha pubblicato per Dino Audino Editore nel 2005 il saggio Il lavoro del conduttore: storia, drammaturgia e tecniche di racconto nei telegiornali, viene scelta come volto del contenitore dedicato a un pubblico adolescente.
Oltre, infatti, a essere apprezzata come conduttrice del TG3, Maria Rosaria De Medici viene identificata da subito come una delle figure più adatte a rivolgersi a un pubblico giovane, con il quale riesce a empatizzare senza alcuno sforzo. Durante la conduzione del programma viene apprezzata per la sua capacità di approfondire i temi legati alle scuole, portando di volta in volta il focus su progetti sempre diversi e in grado di evolvere seguendo il mutare del panorama scolastico.
A partire del 2020 si conferma come uno dei volti più apprezzati della rete grazie alla sua conduzione di Fuori Tg, uno spazio di approfondimento in onda dal lunedì al venerdì in una delle fasce più ambite del palinsesto, quella che coincide con l'orario del pranzo. Il programma si focalizza sui temi legati all'attualità, ma anche all'ambiente, alle nuove tecnologie e spazia a tutto quel che riguarda il costume e la società.
Maria Rosaria De Medici: curiosità
Particolarmente amata per il suo stile di conduzione accogliente e mai prevaricatore, Maria Rosaria è una professionista che preferisce mantenere il maggior riserbo possibile riguardo la propria vita privata. Nonostante vanti un buon numero di fan club, anche sui social network, Maria Rosaria De Medici si tiene lontano dai riflettori quando le telecamere si spengono. Ecco perché della giornalista napoletana non si conoscono dettagli riguardo la sfera personale.
Frasi di Maria Rosaria De Medici
Nella storia del Tg3 ci sono già state alcune donne al vertice del giornale. In ogni caso credo che nel difficile compito di governare una struttura complessa come il tg contino la dedizione e la creatività, il coraggio e la voglia di innovare, l'onestà umana e intellettuale. Queste caratteristiche non dipendono dal sesso. Un buon direttore motiva la sua squadra e la porta al successo.
I bambini hanno bisogno di un linguaggio semplice e diretto. Anche se le notizie vanno spiegate a tutti senza dare mai nulla per scontato, i più piccoli hanno maggiori esigenze di chiarezza.
Cerco di usare parole essenziali e chiare. Quando ho avuto i bambini in studio con me, in diretta, è stato molto interessante e divertente suscitare i loro interventi sui temi di attualità, con qualche domanda sulle loro esperienze.
Gli autori del telegiornale per ragazzi si sono interrogati, e hanno consultato studiosi, esperti del mondo dell'infanzia. Le notizie sulla guerra e sui fatti di cronaca vengono date con grande cautela, quelle troppo cruente che coinvolgono bambini vengono tralasciate.
Negli anni '50, il telegiornale appena nato aveva un linguaggio molto simile a quello dei cinegiornali, rotocalchi di notizie, illustrate con filmati realizzati su pellicola cinematografica. La voce fuori campo del conduttore, un annunciatore, leggeva le notizie con tono formale e distaccato, mentre scorrevano sui teleschermi le immagini mute. Nel tempo, con la riforma della Rai a metà degli anni '70 e con la nascita delle tv commerciali più avanti, il telegiornale si è dovuto adeguare: intanto le tecniche di ripresa e di montaggio erano diventate più agili e permettevano di realizzare in meno tempo i servizi del tg.
La conduzione è diventata meno formale, e tanti conduttori hanno personalizzato il proprio stile. Oggi, con il successo delle reti all news e dei siti internet, il tg deve raccogliere la sfida dell'informazione del futuro. Il linguaggio dei notiziari si modifica di giorno in giorno, con l'interazione tra spettatori e giornalisti, sui siti internet dei vari telegiornali, e con l'uso e la trasmissione di immagini girate su supporti digitali, come i telefonini. Tutti siamo chiamati ad aggiornare la nostra professione.
Si cerca di verificare tutto, e di non enfatizzare inutilmente gli aspetti cruenti delle notizie di cronaca nera, di non indugiare su particolari morbosi che non aggiungono nulla alla comprensione dei fatti, ma solleticano la curiosità dell'audience. Difficilmente le notizie sono positive, altrimenti non sarebbero notizie. Vanno valutate con cautela e affidate al buon senso del pubblico, cercando di fornire il maggior numero possibile di elementi perché ciascuno si faccia una propria idea.
C'è un documentario girato a Napoli e trasmesso su Rai3 il 14 settembre 2006. Si intitola Ferropoli e racconta la storia di due anziani ex dipendenti dell'Italsider di Bagnoli, che sognano di rimettere insieme la vecchia compagnia teatrale amatoriale del dopolavoro della fabbrica, ormai dimessa da anni. Ferropoli è stato un viaggio nel cuore di un mondo ormai perduto, e un confronto con le difficoltà della Napoli di oggi, un'avventura che mi lega per sempre alle persone straordinarie che mi hanno permesso di realizzarla, lavorando insieme con gioia e passione.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Maria Rosaria De Medici
Foto e immagini di Maria Rosaria De Medici
Video Maria Rosaria De Medici
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Maria Rosaria De Medici. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Maria Rosaria De Medici.
Canone Rai: soldi spesi bene