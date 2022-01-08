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Maria Rosaria De Medici

Maria Rosaria De Medici

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Biografia

Maria Rosaria De Medici nasce a Napoli il 3 aprile del 1966. Giornalista e conduttrice televisiva, è il volto di Fuori TG, su Rai 3. Maria Rosaria è un'apprezzata giornalista che in Rai Tre rappresenta un anello di congiunzione tra l'emittente pubblica e un target giovane, che riesce a colpire grazie a linguaggi e modi molto azzeccati. Rispetto alle altre due reti pubbliche, Rai Tre è particolarmente attenta alle fasce di età più giovani nel cercare di includere all'interno del palinsensto dei contenuti su misura.

Maria Rosaria De Medici

È in quest'ottica che si inserisce l'attività destinata a portare al successo Maria Rosaria de Medici, che nella sua carriera è divenuta sicuramente uno dei volti più amati del telegiornalismo italiano. Scopriamo di più su quest'affermata professionista, andando ad esplorare le tappe più salienti del suo percorso privato e professionale.

Maria Rosaria De Medici

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Maria Rosaria De Medici: una giovane giornalista determinata

Fin da quando è piccola mostra una passione per lo studio e per le materie letterarie: da volontà di apprendimento si trasforma con il passare degli anni in predisposizione alla divulgazione. Ecco dunque che arriva nel 1995, a soli ventinove anni, a vincere uno dei concorsi indetti dalla Rai per trovare praticanti. Si tratta di un importantissimo traguardo, perché Maria Rosaria De Medici è una delle prime in assoluto in Italia a riuscire a ottenere il posto nell'emittente pubblica grazie a questa modalità concorsuale.

Maria Rosaria De Medici

Inizia subito a collaborare con le redazioni dei vari telegiornali: approda gradualmente alla possibilità di firmare servizi di crescente importanza. Nel corso dei primi anni di gavetta nell'azienda con sede viale Mazzini, la ragazza approfitta delle opportunità formative offerte dall'emittente pubblica, frequentando ad esempio il corso Rai-script, rivolto ad aspiranti sceneggiatori. Nel frattempo, grazie alla pratica continua, riesce a iscriversi all'albo dei giornalisti professionisti il 4 marzo del 1997.

L'anno successivo nasce il programma che è destinato a dare un ruolo sempre più importante a Maria Rosaria De Medici, che può ritagliarsi un ruolo definito nel panorama mediatico. Stiamo parlando del GT ragazzi, che debutta nel 1998 con il nome di Tiggì Gulp. Solo un anno più tardi cambia il nome nella forma definitiva di GT ragazzi e si trasferisce su Rai Tre, dove rimane per gli anni successivi, pur con qualche stagione di pausa.

Maria Rosaria De Medici

In Italia Maria Rosaria De Medici è tra i volti più noti nel panorama delle giornaliste e conduttrici tv

La consacrazione nei palinsesti di Rai Tre

Maria Rosaria De Medici, che nel frattempo ha pubblicato per Dino Audino Editore nel 2005 il saggio Il lavoro del conduttore: storia, drammaturgia e tecniche di racconto nei telegiornali, viene scelta come volto del contenitore dedicato a un pubblico adolescente.

Maria Rosaria De Medici

Oltre, infatti, a essere apprezzata come conduttrice del TG3, Maria Rosaria De Medici viene identificata da subito come una delle figure più adatte a rivolgersi a un pubblico giovane, con il quale riesce a empatizzare senza alcuno sforzo. Durante la conduzione del programma viene apprezzata per la sua capacità di approfondire i temi legati alle scuole, portando di volta in volta il focus su progetti sempre diversi e in grado di evolvere seguendo il mutare del panorama scolastico.

Maria Rosaria De Medici

A partire del 2020 si conferma come uno dei volti più apprezzati della rete grazie alla sua conduzione di Fuori Tg, uno spazio di approfondimento in onda dal lunedì al venerdì in una delle fasce più ambite del palinsesto, quella che coincide con l'orario del pranzo. Il programma si focalizza sui temi legati all'attualità, ma anche all'ambiente, alle nuove tecnologie e spazia a tutto quel che riguarda il costume e la società.

Maria Rosaria De Medici

Maria Rosaria De Medici: curiosità

Particolarmente amata per il suo stile di conduzione accogliente e mai prevaricatore, Maria Rosaria è una professionista che preferisce mantenere il maggior riserbo possibile riguardo la propria vita privata. Nonostante vanti un buon numero di fan club, anche sui social network, Maria Rosaria De Medici si tiene lontano dai riflettori quando le telecamere si spengono. Ecco perché della giornalista napoletana non si conoscono dettagli riguardo la sfera personale.

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Sabato 8 gennaio 2022 11:46:18

Canone Rai: soldi spesi bene


Da quando sono in pensione seguo sempre con molto interesse FuoriTg peccato che dura poco tempo. Complimenti a te Maria Rosaria e a tutta la redazione. W la RAI. Per quanto riguarda il canone sono soldi spesi bene. Distinti Saluti da Stefano.

Da: Stefano

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