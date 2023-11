Biografia

Luisa Ranieri nasce a Napoli 16 dicembre 1973. È uno dei volti italiani del cinema e della televisione più amati dal pubblico. Legata al collega Luca Zingaretti, l'attrice napoletana si distingue per la capacità di interpretare con abilità ruoli drammatici e più leggeri, caratteristiche che la rendono perfetta per opere di carattere nazional-popolare. Nel 2021 occupa in maniera predominante la scena pubblica grazie a Le indagini di Lolita Lobosco, una serie destinata a scatenare il dibattito tra i telespettatori. Di seguito, nella sua biografia, scopriamo di più sulla vita artistica e privata di Luisa Ranieri.

Luisa Ranieri

Luisa Ranieri: gli esordi nel mondo dello spettacolo

Grazie a una famiglia che sin da piccola la supporta nelle proprie inclinazioni artistiche, esordisce nel 2001 debuttando direttamente sul grande schermo nel ruolo della protagonista del film Il principe e il pirata, per la regia di Leonardo Pieraccioni. Due anni più tardi le viene affidata la parte di Assunta Goretti, madre di Santa Maria Goretti, in una miniserie in onda su Rai 1.

La seconda metà degli anni 2000

Nel 2005 Luisa Ranieri guadagna un'altra parte da protagonista nel film per la televisione Cefalonia: qui recita accanto a Luca Zingaretti, suo futuro marito. Nello stesso anno interpreta anche Maria Callas, nella miniserie Callas e Onassis, trasmessa su Canale 5. Il 2005 si conferma un anno molto importante per Luisa Ranieri, che viene chiamata anche ad affiancare Adriano Celentano nel programma Rockpolitik.

Due anni più tardi torna al suo primo amore, il cinema: recita nel film SMS - Sotto mentite spoglie, di Vincenzo Salemme. Nel corso della propria carriera, Luisa alterna abilmente ruoli cinematografici e televisivi, sia per la Rai sia per Mediaset. Ecco che dopo qualche anno di stretta collaborazione con la televisione, torna a Canale 5 nella miniserie O' professo', assieme a Sergio Castellitto.

È Pupi Avati che la richiama al cinema nel 2009, dirigendola ne Gli amici del bar Margherita. In quegli anni Luisa Ranieri è molto attiva anche sul fronte teatrale, in particolar modo nell'opera L'oro di Napoli, scritta e prodotta da Gianfelice Imparato e Armando Pugliese.

Luisa Ranieri negli anni 2010

Nel 2011 le viene affidata una parte importante nel film Mozzarella Stories e un'altra di rilievo in Benvenuto a bordo, lungometraggio girato sulla nave Costa atlantica. Nel marzo del 2012 accetta di sostituire la conduttrice Camila Raznovich al timone di Amore criminale, programma in onda su Rai Tre. Mantiene questo ruolo fino alla fine della stagione, riscuotendo un buon successo di pubblico e critica. Tanto che nell'autunno successivo viene confermata nuovamente fino al 2013.

Luisa Ranieri con il marito Luca Zingaretti

E quest'ultimo è anche l'anno in cui ritorna al cinema nel film Maldamore: nel cast ci sono il marito Luca Zingaretti, Claudia Gerini, Alessio Boni e Ambra Angiolini. Nel 2014 Luisa Ranieri viene scelta come madrina del Festival del cinema di Venezia: è un riconoscimento importante per una figura sempre più centrale del mondo dello spettacolo nostrano.

Due anni più tardi le viene affidata la parte di Luisa Spagnoli, storica imprenditrice italiana responsabile dell'ideazione del cioccolatino Bacio Perugina, ma anche dei negozi di abbigliamento che portano il suo nome. Due anni dopo questa fiction, andata in onda su Rai Uno nel 2016, la rete ammiraglia la sceglie nuovamente per un progetto di punta, che la vede recitare accanto a Francesco Arca ne La vita promessa, per la regia di Ricky Tognazzi. Il legame con il team creativo e produttivo di Raiuno si dimostra particolarmente felice, tanto che nel febbraio del 2021 debutta nel ruolo della protagonista de Le indagini di Lolita Lobosco: si tratta di un adattamento Rai dei romanzi della scrittrice pugliese Gabriella Genisi.

Luisa Ranieri: vita privata e curiosità

È nel 2005 che Luisa Ranieri conosce il collega attore Luca Zingaretti, famoso per aver prestato il volto dell'amato Commissario Montalbano, adattamento televisivo del personaggio creato da Andrea Camilleri. I due convolano a nozze nel 2012, optando per un rito civile che si tiene al Castello di Donnafugata, nella città di Ragusa.

Entrambi sono particolarmente riservati riguardo la propria vita privata, un aspetto che sicuramente va a beneficio delle due figlie Emma Zingaretti, nata nel 2011, e Bianca Zingaretti, nata nel 2015. Forse non tutti sanno che Luisa Ranieri è anche la voce che si cela dietro a uno dei tormentoni più famosi del mondo pubblicitario italiano. Nel 2001, infatti, è lei che presta il proprio volto durante la campagna pubblicitaria Nestea, che dà origine all'espressione "Antò, fa caldo".