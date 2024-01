Biografia

Annalisa Cuzzocrea è una delle firme più rilevanti della scena giornalistica italiana degli anni 2020. Particolarmente apprezzata dai colleghi e dai lettori per le sue analisi, che svelano i retroscena della politica interna, la giornalista calabrese trova la sua consacrazione grazie al sodalizio professionale con Repubblica, giornale che le permette di farsi notare. Scopriamo di più riguardo la carriera di questa penna brillante, senza dimenticare qualche cenno riguardo la sua vita privata.

Annalisa Cuzzocrea

La gavetta intensa di Annalisa Cuzzocrea

Annalisa Cuzzocrea nasce a Reggio Calabria il 23 febbraio del 1974. Sin da piccola mostra una notevole inclinazione per lo studio e viene incoraggiata dalla sua famiglia, che la supporta anche nella scelta di trasferirsi a Roma per proseguire gli studi dopo il liceo. Nella capitale Annalisa frequenta l'Università La Sapienza, conseguendo una Laurea in Lingue e Letterature Straniere grazie a una tesi su George Orwell e Arthur Koestler.

Si trasferisce poi a Urbino, per specializzarsi in giornalismo, professione verso cui da sempre avverte un'inclinazione. Inizia la propria attività giornalistica come tanti altri giovani, ovvero affrontando una gavetta notevole, a partire dall'impiego sul sito Repubblica.it, dove figura come collaboratrice.

Nel frattempo inizia ad accarezzare anche una possibile carriera nel giornalismo radiotelevisivo, grazie a una collaborazione con Radio Capital, emittente radiofonica per la quale Annalisa Cuzzocrea diventa corrispondente parlamentare. Nonostante il settore del giornalismo rappresenti da sempre un mondo in cui per le donne è difficile farsi largo, Annalisa inizia invece a farsi notare per l'acume delle proprie analisi. Con dedizione e pazienza viene promossa a Repubblica Tv. Per questo canale diventa conduttrice e autrice di vari spazi di approfondimento, assieme ai colleghi Paolo Garimberti e Massimo Giannini. Per Annalisa è l'occasione perfetta per riuscire a consolidare ulteriormente il proprio bagaglio professionale.

Annalisa Cuzzocrea: la consacrazione a firma di punta di Repubblica

La vetrina offerta da Repubblica Tv rappresenta il trampolino di lancio ideale per approdare finalmente nel 2011 sulle pagine di Repubblica. Il sodalizio professionale con il giornale edito da Carlo De Benedetti si dimostra davvero solido: per oltre dieci anni Annalisa Cuzzocrea scrive di politica sul quotidiano, fino a diventare uno dei cronisti parlamentari più accreditati di tutto il giornalismo italiano.

Nel corso della propria attività Annalisa si specializza in particolare sul Movimento 5 Stelle, formazione che ha cambiato radicalmente il panorama politico italiano. Ne ha seguito le fasi principali, l'ascesa e le varie tribolazioni interne così da vicino da essere considerata uno dei maggiori esperti osservatori del movimento stesso.

Inoltre, si è occupata molto anche del caso Lusi (ex tesoriere della Margherita), nonché di finanziamenti pubblici ai partiti e di riforme istituzionali. Questo ampio spettro di argomenti le consente di essere invitata a parlare all'interno di platee in gran parte maschili riguardo a temi anche molto complessi. Infine, rientra tra le figure più amate nel corpo docente dell'Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino, dove si occupa di stimolare i futuri professionisti di questo antico mestiere.

Gli anni 2020

Nel 2021 pubblica il libro "Che fine hanno fatto i bambini. Cronache di un Paese che non guarda al futuro".

Nel novembre dello stesso anno diventa vicedirettrice de La Stampa.

In questo periodo è ospite in tv come opinionista.

Annalisa Cuzzocrea: vita privata e curiosità

Annalisa Cuzzocrea è sposata con Giandomenico Serrao, collega giornalista in forza all'agenzia di stampa Agi. La coppia ha due figli, Carlo e Chiara, su cui non si conoscono dettagli. Nonostante il carattere alla mano della giornalista, che emerge chiaramente durante le sue partecipazioni televisive e sui contenuti creati da lei stessa sui social network, mantiene un riserbo notevole riguardo le persone più importanti della sua vita.