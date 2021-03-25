Biografia

Aurora Ramazzotti nasce a Sorengo, nel distretto di Lugano (Svizzera) il 5 dicembre 1996, nel segno zodiacale del Sagittario. Aurora Sophie Ramazzotti - questo il suo nome completo - è figlia del cantante Eros Ramazzotti e della soubrette svizzera Michelle Hunziker.

Aurora Ramazzotti

Gli studi e le prime esperienze professionali

Dopo aver conseguito il diploma presso l'International European School di Milano, si iscrive alla Facoltà di Sociologia all’Università Cattolica nel capoluogo lombardo. Nel 2014 compare in alcune campagne pubblicitarie realizzate da Trussardi. Nonostante la sua altezza “normale” (1.68 cm), Aury ha la possibilità di conoscere il mondo della moda e di farsi apprezzare per la sua bellezza spontanea e naturale.

Il debutto televisivo

L’esordio in tv di Aurora Ramazzotti avviene nel 2015, come conduttrice del daily di “X Factor” (la fascia pomeridiana quotidiana). La giovanissima presentatrice, molto spigliata, conduce anche le edizioni del programma nei due anni successivi.

Nel 2018, insieme alla mamma Michelle, presenta il programma televisivo “Vuoi scommettere?”.

I legami famigliari di Aurora Ramazzotti

Tra Aurora e sua madre c’è un legame assai forte, speciale. In un’intervista, tempo fa, la Hunziker ha rivelato:

“Quando è nata Aurora avevo 19 anni. Ero una bambina, siamo cresciute insieme. Con lei sono sempre stata presente e protettiva, ho imparato ad essere madre”.

Aurora con la mamma

Al momento della nascita, il padre Eros Ramazzotti ha dedicato alla figlia due dei suoi successi musicali: “L’Aurora” e “Quanto amore sei”.

Aurora Ramazzotti è molto legata alla sua famiglia allargata: Eros e Michelle hanno avuto rispettivamente altri due figli nel loro secondo matrimonio, con Marica Pellegrinelli e Tomaso Trussardi (Raffaella Maria Ramazzotti, Gabrio Tullio Ramazzotti, Celeste Trussardi e Sole Trussardi).

Figlia d’arte, Aurora Ramazzotti ha spesso sentito il peso dei commenti spiacevoli nei suoi confronti da parte di alcuni haters, che l’hanno definita “raccomandata” a causa della popolarità dei suoi genitori.

In barba a tutto ciò, Aurora ha dimostrato negli anni di avere talento, ironia, e grande determinazione per farsi strada nel mondo dello spettacolo.

Nel 2021 entra nel cast del programma “Le Iene”, uno dei programmi televisivi più longevi della tv italiana e più seguiti dal pubblico, nel quale svolge servizi giornalistici in qualità di inviata. Subito diventa virale in rete un suo video in cui risponde alla domanda di un follower: "Come descriveresti un orgasmo?". Ancora una volta Aurora - con le sue espressioni facciali imperdibili - ha dimostrato che la sue arme vincente è l'ironia.

Aurora Ramazzotti: vita privata e curiosità

È legata da una amicizia che dura dai tempi del liceo con Tommaso Zorzi. Dopo un periodo di legame sentimentale con il nipote di Cristina Parodi, Edoardo Gori, Aurora Ramazzotti ha avuto un flirt (mai ufficializzato) con Riccardo Marcuzzo, il vincitore dell’edizione 2016 di Amici.

Nel 2017 si lega a Goffredo Cerza. Aurora Ramazzotti è molto seguita sui social e ha un contatto continuo con tutti i suoi follower.

Alla fine del mese di agosto 2022 trapela la notizia della sua gravidanza. Alla fine del mese di marzo 2023 dà alla luce Cesare Augusto Cerza. La coppia si sposa il 4 luglio 2026.