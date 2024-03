Biografia

Irene Tinagli nasce a Empoli il 16 aprile del 1974. Figura di spicco del Partito Democratico, ma anche stimata accademica e autrice, è stata nominata vicesegretario di Enrico Letta il 17 marzo 2021. Vediamo di seguito quali sono gli eventi più importanti della carriera della politica ed economista italiana Irene Tinagli.

Irene Tinagli

Irene Tinagli: una giovane economista di successo

In virtù di una determinazione che emerge fortemente in giovinezza, si laurea all'Università Bocconi di Milano, ottenendo anche la lode. Completa il percorso di formazione all'estero, frequentando l'università Carnegie Mellon di Pittsburgh, dove consegue un dottorato in amministrazione e politiche pubbliche. Presso l'istituzione americana ha l'opportunità di studiare con Richard Florida, assieme al quale pubblica nel 2004 il libro Europe in the creative age, seguito nell'anno successivo da L'Italia nell'era creativa e tre anni più tardi da Sweden in the creative age, realizzato collaborando con un team di ricerca dell'università di Goteborg.

In questo periodo Irene Tinagli viene nominata consulente per il Dipartimento degli affari economici e sociali dell'ONU. Nell'ambito di questa collaborazione contribuisce alla stesura dell'opera Understanding Knowledge Societies (2005). Nel 2008 firma la sua prima opera realizzata in autonomia, Talento da svendere, pubblicato da Einaudi.

Parallelamente avvia la propria carriera di editorialista per La Stampa.

Intanto nel 2001 si unisce in matrimonio: sposa un docente di management che insegna a Madrid, dal quale ha un figlio.

Nel 2009 l'università Carlos III di Madrid le assegna la cattedra di Management e Organizzazione. Con una carriera brillante e la stima di cui gode da parte di colleghi e professionisti di vari settori, nel marzo 2010 Irene Tinagli viene nominata Young Global Leader dal World Economic Forum.

Irene Tinagli e l'impegno politico liberale

Grazie alla sua attività accademica, si dedica ad approfondire temi sociali e politici. Nel 2008 prende parte al processo di creazione del Partito Democratico, nuova formazione del centrosinistra, entrando nell'Assemblea Costituente e nel Comitato che si occupa di redigere lo statuto. Nonostante sia da subito molto apprezzata come personalità di spicco, si dimette dall'incarico che la vede affiancare la direzione nazionale.

Negli anni seguenti si distingue particolarmente per l'impegno riguardo i diritti civili di categorie marginalizzate. Le sue posizioni liberali la avvicinano nel 2009 alla formazione di Italia Futura, creatura dell'imprenditore Luca Cordero di Montezemolo; per IF Tinagli si occupa del coordinamento di alcune campagne, tra cui quella sulla mobilità sociale.

La prima metà degli anni 2010

Dopo un periodo di crisi economica dovuta al balzo dello spread, a partire dal 2012 diventa consigliere del Ministro dell'Istruzione Francesco Profumo del neonato governo Monti. L'anno successivo sceglie di dare concretezza al proprio impegno politico candidandosi come capolista alla Camera dei Deputati nella circoscrizione dell'Emilia Romagna. A seguito dell'elezione, rimane fedele al progetto montiano, aderendo al gruppo Scelta Civica per l'Italia. Avverte una crescente vicinanza con le posizioni liberali sempre più forti nel Partito Democratico, che nel frattempo passa sotto la guida di Matteo Renzi.

Dopo un periodo di forti spaccature all'interno di Scelta Civica, lascia la formazione politica nel febbraio del 2015, per aderire al gruppo parlamentare del Partito Democratico.

Irene Tinagli: l'elezione al Parlamento Europeo e il ruolo di vicaria

La sintonia con la linea politica di Renzi è forte, tanto che nel 2016 Irene Tinagli si esprime in maniera palese a favore della riforma costituzionale Renzi-Boschi, destinata però a costare la testa al premier. Dopo aver scelto di non ricandidarsi alle politiche del 2018, partecipa invece alle elezioni europee del 2019, venendo eletta nella circoscrizione dell'Italia nord-occidentale. Tinagli entra così a far parte del Parlamento Europeo, istituzione presso la quale doveva inizialmente lavorare per la commissione che si occupa di commercio internazionale. Tuttavia, nel settembre del 2019 viene nominata Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari, in sostituzione di Roberto Gualtieri.

Quest'ultimo, dimessosi dopo la nomina a Ministro dell'Economia e delle Finanze del neonato governo Conte II, fa ritorno a Roma e Irene Tinagli ha così l'opportunità di far valere la propria personalità anche in campo europeo. Sempre nel 2019 pubblica un nuovo libro: La grande ignoranza. Dall'uomo qualunque al ministro qualunque, l'ascesa dell'incompetenza e il declino dell'Italia.

Per quanto riguarda il fronte italiano si mantiene fedele a gran parte delle linee politiche del partito, prendendo tuttavia posizioni in dissenso riguardo la riforma del taglio dei parlamentari così come concepita dall'esecutivo precedente con la Lega. Nel momento in cui viene affidato l'incarico di segretario del PD ad Enrico Letta nel marzo del 2021, l'ex premier la sceglie come vice, assieme a Giuseppe Provenzano, affidando però solo a lei le funzioni di vicaria.