Nicola Lagioia dal 2017 ricopre il prestigioso incarico di direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino. Ma lo scrittore ha anche qualche esperienza in campo televisivo, come conduttore su Rai 5 e Rai Storia. Inoltre collabora attivamente presso la redazione di importanti quotidiani come “La Repubblica” e “Il Fatto Quotidiano”.

