Biografia

Monica Bertini nasce a Parma il 14 maggio del 1983. Volto particolarmente amato dagli appassionati di calcio, è una giornalista e conduttrice televisiva molto apprezzata. Dalle televisioni locali approda alle più importanti emittenti nazionali fino a stabilire un rapporto proficuo e duraturo con le redazioni sportive di Mediaset. Vediamo di seguito, in questa breve biografia, quali sono i momenti più importanti della vita di Monica Bertini.

Monica Bertini

Monica Bertini: una giornalista determinata

Si dedica allo studio con molta passione, terminando con successo il liceo scientifico a indirizzo linguistico. Prova una forte passione per la comunicazione, in particolar modo quella dei mezzi audiovisivi: sceglie perciò di lasciare Parma per trasferirsi a Milano.

Nel capoluogo si iscrive alla facoltà di Scienze della Comunicazione della Libera Università di Lingue e Comunicazione. Presenta una tesi che esplora l'elemento notiziabile tra etica giornalistica e giudiziaria, grazie alla quale consegue la laurea con ottimi voti.

Dopodiché Monica Bertini punta alla specializzazione frequentando un master in giornalismo sportivo televisivo, un settore molto importante per il panorama italiano. Parallelamente alla carriera accademica, inizia a muovere i primi passi nelle emittenti televisive della sua città natale, riuscendo a ottenere il titolo di giornalista pubblicista.

Monica Bertini, volto del calcio

Al termine di una dura gavetta, la prima vera svolta arriva nel gennaio del 2013. È in questo momento che Monica viene scelta dal canale Sportitalia per il ruolo di conduttrice del telegiornale. Per la stessa emittente diventa il volto di programmi specializzati sull'approfondimento della Serie B. Bertini dimostra la propria competenza anche con argomenti piuttosto ostici come quelli che riguardano il calciomercato.

Viene notata ben presto da Sky Sport, che la sceglie per la redazione del telegiornale Sky Sport 24, di cui diventa conduttrice. Un altro ruolo giornalistico che ricopre è quello di capitanare il programma Campo Aperto Serie B.

Foto di Monica Bertini tratte dal suo profilo Instagram

Da Sky a Mediaset

Dopo due anni di proficua collaborazione con Sky, passa a Mediaset, alternandosi tra le emittenti Premium Sport e Italia Uno. Monica Bertini inizia ad essere apprezzata non solo come conduttrice, bensì grazie alla sua attività di autrice di programmi, tra cui spicca Serie A Live, contenitore domenicale dove approfondisce tutti i retroscena del campionato di calcio di Serie A.

Tanti sono i contenuti che vengono trattati nei pre-gara, seguiti dalle interviste ai vari protagonisti in campo e fuori campo al termine del turno. Il suo legame con il giornalismo calcistico non rimane entro i confini nazionali: con le trasmissioni Casa Premium e Road to Cardiff, Monica Bertini inizia a seguire da vicino le finali di UEFA Champions League nel biennio 2015-2017.

Monica Bertini e la consacrazione di carriera

Mentre raddoppia i suoi impegni televisivi, riescie a sostenere l'esame di stato, superandolo e diventando perciò giornalista professionista. Italia Uno premia la sua dedizione nominandola conduttrice del molto seguito telegiornale sportivo della rete. Le affida anche la finestra dedicata alla Supercoppa Europea. Il sodalizio professionale con il network è destinato a rafforzarsi anche nei mesi successivi.

Mondiali di calcio 2018

All'avvicinarsi del Campionato del Mondo del 2018 Monica Bertini viene scelta come volto al quale affidare il sorteggio dei calendari; in seguito è sua anche la conduzione del programma quotidiano Casa Russia, contenitore del quale è anche nel gruppo di autori. Il mondiale di calcio di Russia 2018 si rivela una delle occasioni più importanti per tutta la sua carriera, perché riesce a regalarle una visibilità notevole. In questo periodo infatti figura anche tra gli ospiti fissi del programma Mediaset Balalaika: dalla Russia col pallone. È inoltre opinionista di tanti altri programmi, tra cui Mai dire mondiali FIFA e Tiki Taka - il calcio è il nostro gioco (condotto da Pierluigi Pardo).

Altri programmi

Presenta per anni Hit on Ice, evento di Capodanno trasmesso sempre su Italia Uno ed è al timone del talent show Drive Up in onda su La5. Alcune delle sue collaborazioni televisive minori includono anche il programma Gym Me Five e la serie Ricci e Capricci.

Le più alte figure nel campionato di calcio arrivano a riconoscerne il ruolo importante, tanto che la scelgono come madrina della stagione 2019/2020 della serie B e la stagione successiva anche come presentatrice dei calendari del campionato cadetto.

Vita privata di Monica Bertini

Monica Bertini si è sposata nel 2011 con il calciatore Giovanni La Camera: i due sono convolati a nozze dopo un fidanzamento durato due anni. Hanno però scelto di separarsi qualche tempo dopo; Monica rimane sempre molto concentrata sul suo lavoro e la carriera.