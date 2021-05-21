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Greta Scarano

Greta Scarano

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Biografia

Tra le attrici italiane più popolari dell'inizio degli anni 2020 c’è Greta Scarano, nata a Roma il 27 agosto 1986 sotto il segno della Vergine. Fin da piccola, Greta mostra propensione per la musica (in particolare le piace suonare la batteria e le percussioni), e la recitazione. Il suo “primo amore” però è il teatro, attraverso cui impara le tecniche più efficaci per diventare una brava attrice.

Greta Scarano

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Greta Scarano: gli studi e le prime esperienze

Consegue la maturità classica, poi si iscrive alla Facoltà di Scienze Politiche, senza mai perdere il suo obiettivo principale: quello di recitare e farsi strada nel mondo del cinema.

Prima di conquistare un posto di primo piano sul grande schermo, Greta Scarano recita in diversi videoclip e cortometraggi sia in Italia che negli Stati Uniti.

Per due anni interpreta il ruolo di Sabrina Guarini nella serie tv “Un posto al sole”. Dopo di che, sono tante le fiction televisive in cui Greta recita, diventando subito popolare e molto amata dal pubblico.

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Oltre che in R.I.S – Delitti imperfetti, Squadra Antimafia – Palermo oggi, Romanzo Criminale, Greta è anche nella serie tv “I liceali” e nell’opera prima “Senza nessuna pietà” di Michele Alhaique (insieme a Pierfrancesco Favino), film noir del 2014.

Altre due serie tv in cui compare il bellissimo volto di Greta Scarano sono “Il nome della rosa” e “Non mentire”.

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Greta Scarano nella seconda metà degli anni 2010

Nel 2016 Greta Scarano ottiene il Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista per il film “Suburra” (2015, di Stefano Sollima)

Nella serie di quattro film per la tv sulle vittime di mafia, “Liberi sognatori” del 2018, Greta recita in "La scorta di Borsellino - Emanuela Loi", interpretando proprio il ruolo dell’agente di scorta del giudice Paolo Borsellino, Emanuela Loi.

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Gli anni 2020

Nel marzo 2021 l’attrice romana interpreta il personaggio di Antonia Nicoletti, nell’episodio del Commissario Montalbano "Il metodo Catalanotti". Antonia è la donna per la quale Montalbano perde la testa e con cui tradisce la sua fidanzata di sempre, Livia; episodio narrativo, quest'ultimo, che lascia sgomenti molti fan del celebre personaggio di Andrea Camilleri.

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Greta è nota inoltre al pubblico per aver interpretato il ruolo di Ilary Blasi nella fiction “Speravo de morì prima” in cui si racconta la biografia dell’ex calciatore Francesco Totti.

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Sempre nel 2021, Greta è inoltre la protagonista della serie tv “Chiamami ancora amore” in onda sulla Rai, insieme a Simone Liberati e Claudia Pandolfi.

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Greta Scarano: vita privata e curiosità

Pur essendo un’attrice molto popolare e conosciuta, Greta Scarano non ama parlare di sé e mostrare immagini riguardanti la sua vita privata. Di lei si sa che ha avuto una relazione importante con il regista e attore Michele Alhaique. Nel 2021 è legata sentimentalmente a Sydney Sibilia, regista salernitano. La coppia convive nella Capitale. Sia lei che Sibilia non sono soliti pubblicare sui social i momenti trascorsi insieme al di fuori del set.

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Il padre di Greta Scarano ha la passione per la musica; è un bravo chitarrista e ha trasmesso a Greta l’abitudine di suonare.

L'attrice ama molto il cioccolato fondente; è vegetariana ed è molto attenta a scegliere ciò che mangia tra gli alimenti provenienti da colture biologiche.

Fin da piccola ha sempre avuto un sogno: vincere un Oscar!

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