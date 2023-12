Biografia

Saverio Raimondo nasce a Roma il 20 gennaio del 1984. È un comico italiano molto apprezzato. Amato per il suo stile inconfondibile, l'artista è stato scelto nel 2021 per il film Pixar Luca, ambientato in Italia, per prestare la voce al cattivo. Scopriamo di più sulla vita e la carriera di Saverio Raimondo.

Saverio Raimondo

Saverio Raimondo: gli esordi di carriera

Fin da piccolo appare disinvolto e non stupisce che dopo aver completato il percorso di studi riesca a entrare nel mondo televisivo. Arriva a lavorare dietro le quinte come autore per Serena Dandini, nelle due edizioni del programma BRA - Braccia Rubate all'Agricoltura, trasmesso da Rai 3 negli anni 2000.

Dopo qualche anno in cui continua la propria attività di scrittura per la televisione, Saverio Raimondo si sposta di fronte alla telecamera esordendo come volto comico di RedTV, nel 2008. In virtù di questo esordio, diverse persone influenti dello spettacolo iniziano a notarlo.

Così nel 2010, grazie anche ad alcune partecipazioni al programma Tetris (su La7, condotto da Luca Telese), Raimondo fa il suo debutto ufficiale su Rai 2 in Stiamo tutti bene, condotto da Belen Rodriguez.

Saverio Raimondo negli anni 2010

Due anni più tardi riprende la collaborazione con Sabina Guzzanti nel programma Un due tre stella, trasmesso da La7 (nel 2012). Passa un anno e Saverio Raimondo si ritrova al fianco della sorella di Sabina, Caterina Guzzanti, nel contenitore La prova dell'otto, che va in onda su MTV.

Partecipa inoltre alla trasmissione Glob - condotta dal comico Enrico Bertolino - per la quale cura degli editoriali di satira.

In occasione delle elezioni politiche del 2013, alcuni dei suoi video pubblicati su YouTube ottengono un successo tale da essere ripresi anche da Sky Uno. Nello stesso anno diventa l'inviato in chiave satirica de La gabbia, programma condotto da Gianluigi Paragone (futuro parlamentare nella successiva legislatura).

La seconda metà degli anni 2010 e il legame coi Guzzanti

Il successivo approdo al canale specializzato Comedy Central Italia lo vede diventare uno dei protagonisti più importanti della generazione di comici emergenti. A partire dal giugno del 2015 scrive e conduce Comedy Central News, programma del quale si occupa sino alla sua quinta stagione e che lo porta a vincere durante il suo secondo anno il Premio Satira Politica della TV.

Nell'estate del 2014 Saverio Raimondo conduce StandUp, in onda ogni giorno dalle 6 alle 7:30 su Rai Radio 2. I suoi monologhi vengono particolarmente apprezzati, tanto che qualche anno più tardi gli viene assegnata una rubrica in Caterpillar, tra i programmi di punta dell'emittente radiofonica.

Dopo aver lasciato il programma su Comedy Central nel maggio del 2016 entra a far parte del progetto di Corrado Guzzanti, Dov'è Mario?, su Sky Atlantic.

A partire dal giugno del 2018 conduce sul canale Nove, assieme all'ex parlamentare Antonio Razzi, già bersaglio della satira di Maurizio Crozza, la striscia quotidiana Razzi vostri.

Nello stesso anno Raimondo diventa uno dei due commentatori degli appuntamenti dell'Eurovision Song Festival, trasmesso fino al 2020 sul canale Rai 4.

L'Eurovision e il doppiaggio

A causa di una polemica che lo vede contrapporsi all'allora Ministro dell'Interno Matteo Salvini, a gennaio del 2019 viene escluso dalla partecipazione al Dopofestival. Ad ogni modo il comico romano coglie l'occasione per realizzare alcuni dei suoi interventi già programmati per Comedy Central, che per lui crea una striscia dedicata.

Il rapporto con la Rai comunque non si interrompe. Anzi, a partire da settembre del 2019 viene previsto un intervento satirico di Saverio Raimondo ogni settimana da Bruno Vespa, a Porta a Porta.

Il programma destinato a dare maggiore successo, soprattutto sui social network, è senza dubbio Pigiama Rave, in onda in seconda serata su Rai 4 a partire da dicembre del 2020. Qui il comico romano riesce ad attirare un pubblico fedele, che commenta puntualmente gli appuntamenti.

L'anno successivo viene scelto per il doppiaggio di Ercole Visconti, l'antagonista nel film d'animazione della Pixar, Luca. La particolarità del progetto si ritrova nel fatto che Raimondo presta la voce sia nella versione originale inglese sia nel doppiaggio italiano, elemento che dimostra in maniera inconfutabile la versatilità di questo comico e artista. Nello stesso anno torna a commentare gli appuntamenti con l'Eurovision Song Contest, affiancato da Ema Stokholma.

Nel 2021 realizza alcuni video satirici proiettati nel futuro che raccontano la pandemia da coronavirus del 2020: i video vengono proposto all'interno del programma serale "Le parole della settimana", di Massimo Gramellini diventando immediatamente virali su ogni canale social.

Saverio Raimondo: vita privata e curiosità

Sulla sfera intima di Saverio Raimondo vige il più assoluto riserbo. Il comico romano è particolarmente geloso per quel che riguarda ogni minimo dettaglio della sua vita privata.

È più semplice invece comprendere quali sono le passioni che lo muovono a livello politico, poiché ha tenuto diverse rubriche sul Fatto Quotidiano, legato al Movimento 5 Stelle.