Biografia

Simonetta Matone nasce a Roma il 16 giugno 1953. È un volto noto al grande pubblico, in particolar modo quello che segue i talk show di Rai Uno (su tutti Porta a Porta di Bruno Vespa), per il suo ruolo di sostituto procuratore della Corte d'Appello di Roma. Dopo molti anni nei quali il suo nome veniva associato a potenziali candidature politiche di rilievo (per la regione Lazio e per il Comune di Roma), nel giugno 2021 corre come ipotetica vicesindaco della capitale. Matone è stata scelta dalla coalizione di centro-destra. Scopriamo di più sugli episodi più importanti della vita e della carriera di Simonetta Matone.

Simonetta Matone

Simonetta Matone: una carriera tra giustizia e politica

Una volta conclusi gli studi superiori, decide di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma; qui consegue la laurea con ottimi voti. Poco dopo il compimento del percorso accademico, Simonetta viene nominata vice direttore del carcere presso la struttura Le Murate di Firenze.

Gli anni '80 e '90

Dal 1981 al 1982 opera come giudice presso il Tribunale di Lecco. Nel triennio compreso tra il 1983 e il 1986 viene incaricata di svolgere le funzioni di magistrato di sorveglianza nella capitale. Nel 1987 è nominata capo della Segreteria del Ministro della Giustizia Giuliano Vassalli, di area socialista. Nel 1992 fonda assieme ad altre colleghe l'Associazione Donne Magistrato Italiane, mostrando una notevole sensibilità per la causa femminile.

Negli anni seguenti agli episodi di Mani Pulite e al successivo rimescolamento delle carte della politica italiana, si trova a ricoprire diversi incarichi di governo. Affianca gli astri nascenti femminili del centrodestra Mara Carfagna, Paola Severino e Anna Maria Cancellieri.

Nel frattempo continua la propria attività di giudice: uno dei casi di cronaca giudiziaria per i quali Simonetta Matone si è fatta conoscere al grande pubblico è quello accaduto nel 1996, quando la donna riveste il ruolo di magistrato della Procura dei Minori. In quel periodo la zona dei Castelli Romani viene sconvolta dall'omicidio di un bengalese di 40 anni a opera di un branco di nove ragazzi, dei quali alcuni minorenni. La banda responsabile di aver picchiato in maniera selvaggia il venditore di rose e di averlo scaraventato giù da un ponte alto otto metri, aveva altri precedenti episodi di razzismo. In quel frangente Matone rilascia alcune interviste che evidenziano la sua posizione di forte condanna verso questo gesto.

Simonetta Matone e le posizioni a difesa di donne e famiglia

Considerato il suo impegno per i diritti femminili, non stupisce che nel 2008 venga nominata capo del gabinetto del Ministro per le Pari Opportunità. Ciò si deve anche ad alcune onorificenze tributatele, come il Premio Donna, nel 2000 e nel 2004 e il Premio Donna dell'Anno della regione Lazio nel 2005.

Nel marzo del 2021, prima di essere nominata potenziale vicesindaco, diventa consigliera di fiducia dell'ateneo La Sapienza di Roma, in virtù del suo legame stretto con la rettrice Antonella Polimeni. L'obiettivo di questa carica è quello di fornire un supporto concreto nella lotta alle molestie sessuali, dando assistenza alle vittime e contribuendo alla soluzione di casi che le vengono sottoposti.

Di fatto Simonetta Matone continua a essere particolarmente apprezzata per il suo impegno nell'ambito familiare e a difesa di quanti subiscono torture e abusi.

Simonetta Matone: la candidatura a vice-sindaco di Roma nel 2021

Stando a quanto si apprende dalle dichiarazioni degli esponenti leghisti, in particolar modo del leader di partito Matteo Salvini, da sempre grande estimatore di Simonetta Matone, il partito era molto interessato a spingere affinché la donna venisse candidata a sindaco; tuttavia in ultima istanza è prevalso il nome di Enrico Michetti, caldeggiato da Fratelli d'Italia.

Non è certo la prima volta che il nome di Simonetta Matone viene associato a potenziali candidature di aree del centrodestra: nel 2013 si è parlato di lei come ipotetico nome per le regionali; nel 2016 accadde lo stesso per le elezioni comunali di Roma. Tuttavia, nel primo caso le è stato preferito Alfio Marchini, mentre per la capitale il centrodestra nel 2016 scelse Francesco Storace, un nome all'epoca più noto.

Vita privata e curiosità su Simonetta Matone

Per quanto riguarda la sua vita privata non si conoscono molti dettagli, se non quelli che la donna ha condiviso anche in virtù delle sue posizioni a sostegno della famiglia. Matone si dichiara felicemente sposata e insieme al marito ha tre figli.

Una curiosità che riguarda il suo operato e riesce a far comprendere il carattere della donna, si può ritrovare nella targa che i detenuti del carcere di Rebibbia le hanno regalato, per aver spezzato a molti "la chiave dell'attesa".