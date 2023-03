Biografia

Leonardo Spinazzola nasce a Foligno (Perugia) il 25 marzo 1993. Calciatore, italiano, è un terzino sinistro dal gioco versatile. Grande esperto di dribbling e molto temuto dagli avversari, questo calciatore eccelle nelle giocate in rapidità. Nel giugno 2021 è diventato noto al grande pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione ai campionati Europei 2020 giocati con maglia azzurra della nazionale italiana di calcio. Scopriamo di più sulla sua vita professionale e privata.

Leonardo Spinazzola

Leonardo Spinazzola: gli inizi di carriera

Il suo talento naturale per il gioco del calcio si sviluppa nel settore giovanile della Virtus Foligno, squadra della sua città natale, dove rimane fino ai quattordici anni. Viene poi convocato dal Siena. Trascorre tre anni in Toscana e nel 2010 entra in forze alla Juventus. La permanenza nel vivaio bianconero si prolunga per altri due anni e lo vede aggiudicarsi la vittoria del Torneo di Viareggio 2012; in questa competizione Leonardo Spinazzola viene nominato miglior giocatore.

Nel luglio dello stesso anno il club di Torino lo cede in prestito all'Empoli, squadra con la quale Spinazzola fa il proprio debutto in serie B. Nel settembre successivo dopo una breve parentesi con il Lanciano, che lo porta a concludere in Abruzzo la sua stagione, torna in prestito al Siena per l'anno 2013-2014; tuttavia a causa del fallimento della società toscana rientra in seguito alla Juventus.

Dal ruolo di terzino all'infortunio

Nell'agosto del 2014 si trasferisce temporaneamente all'Atalanta; con la squadra bergamasca Spinazzola esordisce in Serie A e in Coppa Italia. A febbraio dell'anno successivo viene dato in prestito al Vicenza, un team con cui registra dieci presenze, gran parte delle quali come subentro dalla panchina. Sempre nella categoria cadetta continua la sua scia di presenze in prestito e nel luglio del 2015 entra in forza al Perugia, dove però riesce a imporsi da subito come titolare.

Il commissario tecnico Pier Paolo Bisoli comprende le potenzialità difensive di Leonardo Spinazzola: è grazie alla sua intuizione che il giocatore assume il ruolo destinato a dargli maggiore fortuna, ovvero quello di terzino.

Torna nuovamente all'Atalanta con la formula di un prestito biennale nell'estate del 2016: in virtù della nuova impostazione tecnica viene impiegato con grande regolarità dall'allenatore Gian Piero Gasperini e contribuisce a portare l'Atalanta al suo migliore posizionamento storico in Serie A.

Nell'annata successiva, l'ultima che il giocatore trascorre a Bergamo, Spinazzola fa il proprio debutto nelle coppe europee durante la fase a gironi dell'Europa League contro l'Olympique Lione. Tuttavia, una stagione promettente viene bruscamente interrotta nella primavera del 2018: quella che in apparenza sembra essere una distorsione si rivela una lesione al legamento crociato anteriore; per Leonardo si rende necessaria un'operazione chirurgica.

Leonardo Spinazzola e il successo con la Roma

Durante il periodo di convalescenza, torna alla Juventus; il recupero più lungo del previsto fa slittare il rientro in campo al gennaio dell'anno successivo, quando il giocatore debutta nella fortunata gara di Coppa Italia contro il Bologna. Il 12 marzo esordisce in Champions League durante la partita di ritorno degli ottavi di finale, che la Juventus vince per 3-0 contro l'Atlético Madrid.

A causa dell'infortunio registra solo dieci presenze in campionato, ma può aggiungere al proprio palmarès la Supercoppa italiana e lo scudetto.

Nel giugno 2019 Spinazzola è ceduto in maniera definitiva alla Roma: il 3 ottobre Leonardo mette a segno la prima rete per la squadra giallorossa, nonché a livello internazionale contro il Wolfsberger.

All'inizio del 2020 l'Inter mostra interesse per il giocatore, che viene anche convocato per le visite mediche di rito a Milano. Tuttavia, la squadra nerazzura ci ripensa: Spinazzola rimane a Roma. Segna il primo gol in campionato proprio contro l'Inter.

Il 19 luglio seguente nella stagione successiva diventa uno dei titolari indispensabili per il tecnico romanista Paulo Fonseca.

Leonardo Spinazzola e l'avventura azzurra

Uno degli aspetti che maggiormente caratterizzano il profilo tecnico di questo centrocampista è la notevole velocità: il suo stile di gioco si distingue per tocchi rapidi e attacchi profondi, simili a quelli del suo idolo, Gianluca Zambrotta, al quale Spinazzola dichiara di ispirarsi.

Nonostante abbia accumulato poche presenze con la maglia azzurra giovanile, il 18 marzo 2017 viene convocato per la prima volta in nazionale maggiore da Giampiero Ventura per le gare di qualificazione al mondiale 2018. Diventa titolare il 7 giugno nell'amichevole vinta per 3-0 contro l'Uruguay, ma dovrà aspettare quattro anni per poter emergere con la maglia azzurra.

Nel giugno 2021 è inserito nella rosa dei titolari del c.t. Roberto Mancini per prendere parte ai campionati europei. Nella competizione registra un esordio da record, venendo eletto miglior giocatore della partita inaugurale, vinta per 3-0.

Vita privata di Leonardo Spinazzola

Nonostante la giovane età, il giocatore della nazionale italiana è sposato con Miriam Sette, di due anni più giovane. I due si dichiarano molto innamorati e hanno tre figli, Mattia, Sofia e Yago Spinazzola.