Eleonora Daniele
Biografia
Eleonora Daniele è una conduttrice e giornalista televisiva italiana. È nata il 20 agosto 1976 a Padova, sotto il segno zodiacale del Leone.
La famiglia in cui cresce è molto unita, di saldi principi: purtroppo ancora giovane ha dovuto fare a meno del padre, scomparso prematuramente. Forse non tutti ricordano che la conduttrice veneta ha raggiunto la popolarità grazie alla partecipazione come concorrente nella seconda edizione del reality show “Grande Fratello”, nel 2001. Prima di allora, però, aveva esordito nel mondo dello spettacolo come ballerina nel noto programma tv “La sai l’ultima”.
La carriera di Eleonora Daniele
Oltre di diventate uno dei volti più noti di Rai Uno, Eleonora Daniele è stata un'attrice. L’abbiamo vista infatti nel cast di alcune fortunate serie televisive, come “Un posto al sole”, “Diritto di difesa”, “La Squadra” e “Carabinieri 3”. Il debutto cinematografico è avvenuto invece con una pellicola di Carlo Vanzina, intitolata “Le barzellette”.
È però su Rai Uno che Eleonora Daniele è riuscita ad esprimere al meglio la sua bravura e competenza professionale, conducendo per sei stagioni consecutive il rotocalco quotidiano “Unomattina”. A questa esperienza televisiva rilevante ha fatto seguito, nel 2007, la conduzione del concorso “Miss Italia” insieme a Massimo Giletti.
Successivamente, la Daniele ha condotto altri programmi, come “I miei angeli” con Franco Di Mare e un festival canoro rinomato, quello di Castrocaro.
Gli anni 2010 e 2020
Nel 2011 la conduttrice ha guidato la trasmissione “Linea verde”.
A partire dal 2013 l’abbiamo vista al timone del programma tv “Uno Mattina Storie Vere”.
Sempre nel 2013 Eleonora Daniele ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione presso la LUMSA con la votazione di 110 e lode. Poi si è iscritta all’Ordine dei Giornalisti per avere accesso alla professione.
Tra le doti di Eleonora Daniele vi è anche la scrittura. “Storie vere. Tra cronaca e romanzo” è il libro che ha pubblicato nel 2015 e che racconta alcune storie che ha conosciuto durante le sue trasmissioni.
Nel 2021 pubblica il libro "Quando ti guardo negli occhi", un libro sulla storia di suo fratello Luigi (ne parliamo poco più sotto).
Nell'autunno del 2023 conduce in prima serata su Rai Uno il programma "Storie di sera".
Vita privata
Eleonora Daniele è una persona alquanto discreta: non ama parlare pubblicamente della sua vita sentimentale e personale. Del suo passato amoroso, ad esempio, si sa poco quanto niente: tra i suoi ex si conosce soltanto il nome di Nicola Maccanico, figlio dell’allora ministro Antonio Maccanico, e attualmente direttore di una compagnia cinematografica.
Nel 2002 in un locale ha conosciuto Giulio Tassoni, imprenditore romano, che ha sposato dopo 16 anni di fidanzamento. La coppia si è unita in matrimonio nel mese di settembre del 2019.
A gennaio del 2020, durante una trasmissione tv, Eleonora ha annunciato di essere in attesa di Carlotta, nata poi il 25 maggio. Come madrina di sua figlia ha scelto la collega Mara Venier.
Qualche curiosità su Eleonora Daniele
Nel 2015 la conduttrice ha subito un lutto doloroso: ha perduto il fratello Luigi, che era affetto da autismo. Nella trasmissione condotta da Maurizio Costanzo (Maurizio Costanzo Show) ha raccontato del rapporto speciale che aveva con lui. “Lui era li, con i suoi silenzi, il suo distacco dal nostro mondo”, ha dichiarato.
Proprio per ricordare il fratello e la sua “unicità” Eleonora insieme alle sorelle ha fondato “Life Inside”, un’associazione a sostegno di tutte le persone affette da autismo.
Nel 2006 ha posato per il calendario “Woman for Planet” per aiutare con i proventi delle vendite un’associazione ambientalista che si occupava di foreste della Bolivia (con lei altri volti noti della televisione, come Antonella Elia, Miriana Trevisan, Elisabetta Gregoraci e Antonella Mosetti).
Frasi di Eleonora Daniele
Penso che l'autismo abbia talmente tante sfumature e complessità che il rischio è raccontarlo in superficie, come certi film tipo Rain man. La disabilità ti fa crescere, aumenta la tua forza, la tua spiritualità.
Spero di sposarmi una volta sola nella vita e voglio che sia una festa curata in ogni dettaglio. Per farlo ho bisogno di tempo.
Forse era dentro di me, nella mia testa, nei miei sogni. Dopo il matrimonio... la magia! Si vede che Dio ha voluto così.
Io trovo in te grande forza. Ho perso mio fratello quattro anni fa e mi rendo conto che dentro di me c'è qualcosa che non riesco a superare. Non riesco a farmene una ragione. Mio fratello era come se fosse un figlio per me.
Da quando sono nata mi chiedo perché sia successo a lui e non a me, perché a lui sia stato tolto il modo di poter comunicare e a me è stato dato. Mi sono chiesta perché non sia stata punita io. Probabilmente è Dio che decide e probabilmente faccio questo mestiere per poter dare voce a persone come lui che non ce la facevano.
Papà era malato da tanti anni, quindi ce lo aspettavamo. Il dolore è stato tanto, ma mia mamma è una donna forte, dalla quale abbiamo imparato molto. Ci ha insegnato a superare i momenti difficili e a guardare avanti, perché è questa la vita.
[Cit. in Silvia Natella, Domenica In, Eleonora Daniele e l'annuncio a sorpresa a Mara Venier: sarà madrina della figlia Carlotta]
Non immaginavo che il gesto semplice di accendere la radio potesse provocare una valanga. In treno, nel solito tragitto da Roma a Padova, ho messo le cuffiette per isolarmi dai discorsi altrui ed è partita Last Christmas degli Wham! È la vigilia di Natale, è normale che la trasmettano, ormai è agganciata alle feste come la slitta alle renne, però io non me l'aspettavo. Non sono pronta ad ascoltarla, soprattutto da sola, ma non riesco a cambiare frequenza. È una calamita, una chiamata, un appuntamento che ho disertato e che non vuole più essere rimandato.
Mi tremano le gambe, le mani sudano, è come se stavolta non avessi riparo, così abbandono ogni resistenza e lascio che la canzone mi attraversi. Qualcosa dentro di me si stacca, rotola veloce, cresce, raccoglie tutto ciò che trova nella discesa, mi seppellisce. Prima il mio corpo diventa una gabbia di ghiaccio, poi le lacrime cominciano a scioglierlo come cera. Piango a dirotto.
Luigi non c'è più.
Sono passati quattro anni da quando se ne è andato, non so ancora come. Mi arrivò una telefonata: «Luigi è morto», nient'altro.
Sono stata male, malissimo, ma ho finto di stare bene, benissimo, perché non potevo permettermi di crollare, perché ci si aspetta che io reagisca con maturità, perché è così che va la vita.
Qualche giorno dopo il suo funerale, ero già in diretta su Rai Uno.
In diciott'anni di trasmissioni quotidiane, ne ho assorbiti di colpi. Storie umane forti, a volte tragiche, spesso piene di speranza, non importa che appartengano a sconosciuti. Per accoglierle ho dovuto aprirmi, questo significa anche che mi sono lasciata ferire. Quando chiudo il programma, non chiudo il cuore. Mi porto tutto dietro, dentro la vita privata. Ho imparato a conviverci.
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