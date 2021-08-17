1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Eleonora Daniele

Eleonora Daniele

Eleonora Daniele

Biografia

Eleonora Daniele è una conduttrice e giornalista televisiva italiana. È nata il 20 agosto 1976 a Padova, sotto il segno zodiacale del Leone.

La famiglia in cui cresce è molto unita, di saldi principi: purtroppo ancora giovane ha dovuto fare a meno del padre, scomparso prematuramente. Forse non tutti ricordano che la conduttrice veneta ha raggiunto la popolarità grazie alla partecipazione come concorrente nella seconda edizione del reality show “Grande Fratello”, nel 2001. Prima di allora, però, aveva esordito nel mondo dello spettacolo come ballerina nel noto programma tv “La sai l’ultima”.

Eleonora Daniele

Eleonora Daniele

La carriera di Eleonora Daniele

Oltre di diventate uno dei volti più noti di Rai Uno, Eleonora Daniele è stata un'attrice. L’abbiamo vista infatti nel cast di alcune fortunate serie televisive, come “Un posto al sole”, “Diritto di difesa”, “La Squadra” e “Carabinieri 3”. Il debutto cinematografico è avvenuto invece con una pellicola di Carlo Vanzina, intitolata “Le barzellette”.

È però su Rai Uno che Eleonora Daniele è riuscita ad esprimere al meglio la sua bravura e competenza professionale, conducendo per sei stagioni consecutive il rotocalco quotidiano “Unomattina”. A questa esperienza televisiva rilevante ha fatto seguito, nel 2007, la conduzione del concorso “Miss Italia” insieme a Massimo Giletti.

Eleonora Daniele

Successivamente, la Daniele ha condotto altri programmi, come “I miei angeli” con Franco Di Mare e un festival canoro rinomato, quello di Castrocaro.

Gli anni 2010 e 2020

Nel 2011 la conduttrice ha guidato la trasmissione “Linea verde”.

A partire dal 2013 l’abbiamo vista al timone del programma tv “Uno Mattina Storie Vere”.

Sempre nel 2013 Eleonora Daniele ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione presso la LUMSA con la votazione di 110 e lode. Poi si è iscritta all’Ordine dei Giornalisti per avere accesso alla professione.

Eleonora Daniele

Tra le doti di Eleonora Daniele vi è anche la scrittura. “Storie vere. Tra cronaca e romanzo” è il libro che ha pubblicato nel 2015 e che racconta alcune storie che ha conosciuto durante le sue trasmissioni.

Nel 2021 pubblica il libro "Quando ti guardo negli occhi", un libro sulla storia di suo fratello Luigi (ne parliamo poco più sotto).

Nell'autunno del 2023 conduce in prima serata su Rai Uno il programma "Storie di sera".

Vita privata

Eleonora Daniele è una persona alquanto discreta: non ama parlare pubblicamente della sua vita sentimentale e personale. Del suo passato amoroso, ad esempio, si sa poco quanto niente: tra i suoi ex si conosce soltanto il nome di Nicola Maccanico, figlio dell’allora ministro Antonio Maccanico, e attualmente direttore di una compagnia cinematografica.

Nel 2002 in un locale ha conosciuto Giulio Tassoni, imprenditore romano, che ha sposato dopo 16 anni di fidanzamento. La coppia si è unita in matrimonio nel mese di settembre del 2019.

Eleonora Daniele

Eleonora Daniele nel giorno del matrimonio

A gennaio del 2020, durante una trasmissione tv, Eleonora ha annunciato di essere in attesa di Carlotta, nata poi il 25 maggio. Come madrina di sua figlia ha scelto la collega Mara Venier.

Qualche curiosità su Eleonora Daniele

Nel 2015 la conduttrice ha subito un lutto doloroso: ha perduto il fratello Luigi, che era affetto da autismo. Nella trasmissione condotta da Maurizio Costanzo (Maurizio Costanzo Show) ha raccontato del rapporto speciale che aveva con lui. “Lui era li, con i suoi silenzi, il suo distacco dal nostro mondo”, ha dichiarato.

Eleonora Daniele

Proprio per ricordare il fratello e la sua “unicità” Eleonora insieme alle sorelle ha fondato “Life Inside”, un’associazione a sostegno di tutte le persone affette da autismo.

Nel 2006 ha posato per il calendario “Woman for Planet” per aiutare con i proventi delle vendite un’associazione ambientalista che si occupava di foreste della Bolivia (con lei altri volti noti della televisione, come Antonella Elia, Miriana Trevisan, Elisabetta Gregoraci e Antonella Mosetti).

Eleonora Daniele

Vuoi ricevere aggiornamenti su Eleonora Daniele ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Eleonora Daniele

10 fotografie

Foto e immagini di Eleonora Daniele

Foto di Eleonora Daniele
Foto di Eleonora Daniele
Foto di Eleonora Daniele
Foto di Eleonora Daniele
Foto di Eleonora Daniele
Foto di Eleonora Daniele
Foto di Eleonora Daniele
Foto di Eleonora Daniele
Foto di Eleonora Daniele
Foto di Eleonora Daniele

Video Eleonora Daniele

Commenti

Pubblica il primo messaggio

Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Eleonora Daniele. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Eleonora Daniele.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Carlo Vanzina Massimo Giletti Franco di Mare Antonio Maccanico Mara Venier Maurizio Costanzo Antonella Elia Miriana Trevisan Elisabetta Gregoraci Antonella Mosetti Conduttrici TV TV

Raige

Raige

Rapper italiano
α 20 agosto 1983
Arisa

Arisa

Cantante italiana
α 20 agosto 1982
Alice Kessler

Alice Kessler

Ballerina e cantante tedesca
α 20 agosto 1936
ω 17 novembre 2025
Amy Adams

Amy Adams

Attrice statunitense
α 20 agosto 1974
Andrew Garfield

Andrew Garfield

Attore statunitense
α 20 agosto 1983
Carla Fracci

Carla Fracci

Ballerina italiana, danza classica
α 20 agosto 1936
ω 27 maggio 2021
Ellen Kessler

Ellen Kessler

Ballerina e cantante tedesca
α 20 agosto 1936
ω 17 novembre 2025
Enrico Letta

Enrico Letta

Politico italiano
α 20 agosto 1966
Fabio Gallia

Fabio Gallia

Manager italiano
α 20 agosto 1963
ω 7 maggio 2024
Giorgio Albertazzi

Giorgio Albertazzi

Attore e regista italiano
α 20 agosto 1923
ω 28 maggio 2016
Howard Phillips Lovecraft

Howard Phillips Lovecraft

Scrittore statunitense
α 20 agosto 1890
ω 15 marzo 1937
Paolo Genovese

Paolo Genovese

Regista italiano
α 20 agosto 1966
Paolo Celata

Paolo Celata

Giornalista e conduttore tv italiano
α 20 agosto 1965
Robert Plant

Robert Plant

Cantante e musicista inglese, Led Zeppelin
α 20 agosto 1948
Rossella Brescia

Rossella Brescia

Ballerina e conduttrice tv italiana
α 20 agosto 1971
Salvatore Quasimodo

Salvatore Quasimodo

Poeta italiano, premio Nobel
α 20 agosto 1901
ω 14 giugno 1968
Slobodan Milosevic

Slobodan Milosevic

Politico serbo
α 20 agosto 1941
ω 11 marzo 2006
Ronaldo

Ronaldo

Calciatore brasiliano
α 18 settembre 1976
Fabri Fibra

Fabri Fibra

Cantante rap italiano
α 17 ottobre 1976
Alessandro Borghese

Alessandro Borghese

Chef italiano, conduttore TV
α 19 novembre 1976
Alessandro De Angelis

Alessandro De Angelis

Giornalista italiano
α 18 marzo 1976
Alexei Navalny

Alexei Navalny

Attivista e politico russo
α 4 giugno 1976
ω 16 febbraio 2024
Alfonso Bonafede

Alfonso Bonafede

Politico italiano
α 2 luglio 1976
Alicia Silverstone

Alicia Silverstone

Attrice statunitense
α 4 ottobre 1976
Amaurys Pérez

Amaurys Pérez

Pallanuotista cubano naturalizzato italiano
α 18 marzo 1976
Andriy Shevchenko

Andriy Shevchenko

Calciatore ucraino
α 29 settembre 1976
Annalisa Minetti

Annalisa Minetti

Cantante e atleta paralimpica italiana
α 27 dicembre 1976
Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch

Attore inglese
α 19 luglio 1976
Cecilia Capriotti

Cecilia Capriotti

Modella, showgirl e attrice italiana
α 27 febbraio 1976
Chester Bennington

Chester Bennington

Cantante statunitense, Linkin Park
α 20 marzo 1976
ω 20 luglio 2017
Cillian Murphy

Cillian Murphy

Attore irlandese
α 25 maggio 1976
Clarence Seedorf

Clarence Seedorf

Ex calciatore e allenatore olandese
α 1 aprile 1976
Colin Farrell

Colin Farrell

Attore irlandese
α 31 maggio 1976
Danilo Di Luca

Danilo Di Luca

Atleta italiano, ciclismo
α 2 gennaio 1976
David Parenzo

David Parenzo

Giornalista, conduttore tv e radiofonico italiano
α 14 febbraio 1976
Davide Casaleggio

Davide Casaleggio

Imprenditore italiano
α 14 gennaio 1976
Elenoire Casalegno

Elenoire Casalegno

Conduttrice tv, attrice ed ex modella italiana
α 28 maggio 1976
Elisa Triani

Elisa Triani

Giornalista, ex showgirl italiana
α 18 marzo 1976
Federico D'Incà

Federico D'Incà

Politico italiano
α 10 febbraio 1976
Francesca Schianchi

Francesca Schianchi

Giornalista italiana
α 17 dicembre 1976
Francesco Totti

Francesco Totti

Calciatore italiano
α 27 settembre 1976
Francesco Sarcina

Francesco Sarcina

Cantautore italiano
α 30 ottobre 1976
Grazia Tamburello

Grazia Tamburello

Scrittrice italiana
α 3 novembre 1976
Hoara Borselli

Hoara Borselli

Conduttrice televisiva italiana
α 9 giugno 1976
John Elkann

John Elkann

Manager italiano
α 1 aprile 1976
Luca Parmitano

Luca Parmitano

Astronauta italiano
α 27 settembre 1976
Marianna Aprile

Marianna Aprile

Giornalista italiana
α 3 maggio 1976
Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese

Attore e ballerino italiano
α 5 gennaio 1976
Maykel Fonts

Maykel Fonts

Ballerino cubano
α 10 ottobre 1976
Michael Ballack

Michael Ballack

Calciatore tedesco
α 26 settembre 1976
Nina Moric

Nina Moric

Modella, soubrette TV croata
α 22 luglio 1976
Paolo Meneguzzi

Paolo Meneguzzi

Cantautore italiano
α 6 dicembre 1976
Reese Witherspoon

Reese Witherspoon

Attrice statunitense
α 22 marzo 1976
Ryan Reynolds

Ryan Reynolds

Attore canadese
α 23 ottobre 1976
Serena Autieri

Serena Autieri

Attrice, cantante e conduttrice tv italiana
α 4 aprile 1976
Simone Inzaghi

Simone Inzaghi

Allenatore ed ex calciatore italiano
α 5 aprile 1976
Violante Placido

Violante Placido

Attrice italiana
α 1 maggio 1976

Chi l'ha detto?

Anche un orologio fermo segna l'ora giusta. Due volte al giorno.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail