Biografia

Peter Gomez nasce a New York il 23 ottobre del 1963. Opinionista tra i più ricercati, è un volto molto noto agli appassionati di talk show e programmi di approfondimento politico, nonché ai lettori del Fatto Quotidiano, testata della quale dirige sin dalla fondazione la versione digitale.

Caratterizzato da uno stile oratorio pacato e al tempo stesso tagliente, Peter Gomez è legato anche a ruoli di primo piano in svariate inchieste giornalistiche mirate a svelare la corruzione politica e giudiziaria. Vediamo di seguito quali sono gli episodi più rilevanti della sua vita professionale, con qualche accenno anche alla sfera privata.

Peter Gomez

Da New York a L'Arena

I genitori sono entrambi di origini italiane e alla nascita di Peter risiedono solo in via momentanea nella metropoli statunitense per ragioni di lavoro. Il padre Filippo Gomez Homen è infatti un affermato manager del settore pubblicitario, che a New York riesce a dare una svolta alla propria carriera. Dopo qualche anno, Peter fa ritorno assieme alla famiglia in Italia, trasferendosi a Verona.

Nella città scaligera trascorre la sua infanzia e adolescenza, frequentando con successo il liceo scientifico Messedaglia. Dopo aver concluso le scuole superiori, sceglie di proseguire gli studi iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza. Tuttavia, coltiva parallelamente il proprio interesse per il mondo del giornalismo, seguendo anche una scuola specifica; in questo ambito riesce ad apprendere tecniche e competenze che spera di sfruttare a livello professionale.

Gli sforzi compiuti vengono ripagati quando Peter Gomez è assunto, ancora molto giovane, a lavorare presso la testata locale L'Arena.

Dal legame con Montanelli a L'Espresso

Nel 1986 Peter Gomez termina la propria collaborazione con L'Arena e si trasferisce a Milano. Nella città meneghina, punto di riferimento nazionale per i professionisti del giornalismo, riesce a farsi assumere presso Il Giornale, all'epoca diretto da una delle firme più ammirate: Indro Montanelli.

Il legame con il direttore è tale che Peter lo segue nell'avventura intrapresa successivamente, quella del quotidiano La Voce. Lì rimane fino alla chiusura.

A partire dal 1996 diventa inviato della testata L'Espresso, periodico famoso per le proprie inchieste. Qui Gomez si occupa di giornalismo investigativo, andando ad approfondire alcune delle pagine più oscure della storia italiana.

Si occupa in particolar modo di corruzione a più livelli, da quella politica fino alle infiltrazioni giudiziarie, e di mafia.

Oltre all'attività giornalistica firma nell'arco di una decina d'anni oltre quindici saggi, anche nell'ambito della collaborazione con la rivista MicroMega.

Peter Gomez e la fondazione del Fatto Quotidiano

Proprio nella saggistica si ritrova il legame professionale destinato a cambiare il destino lavorativo di Gomez. I libri più importanti del giornalista, con indagini che spaziano da Tangentopoli fino ai rapporti di Silvio Berlusconi con dei clan mafiosi, sono firmati a quattro mani con Marco Travaglio.

Con Marco Travaglio

Dopo l'uscita nel 2009 da L'Espresso, Peter Gomez rientra tra i fondatori della testata Il Fatto Quotidiano. Sin dagli albori del giornale, Gomez si occupa di dirigerne la versione online, all'interno della quale tiene un blog. Inoltre, a partire dal 2017 è a capo della rivista mensile, FQ Millennium.

Peter Gomez, tra televisione e informazione digitale

Sempre attento alle nuove forme di comunicazione, Peter è molto in linea con le sensibilità care alle nuove generazioni. Non stupisce la partecipazione al film del 2018 "Si muore tutti democristiani", realizzato da Il Terzo Segreto di Satira.

Il legame con la televisione, coltivato in anni di partecipazioni come opinionista, trova uno sbocco ancor più concreto nel momento in cui gli viene affidata la conduzione del programma Sono le venti, in onda sul canale Nove. Anche se aveva già sperimentato la conduzione dei programmi La Confessione ed Enjoy, sempre per lo stesso canale, è nell'ambito della nuova direzione impressa dall'editore nel 2019 che Peter Gomez viene individuato come la figura più adeguata per guidare una trasmissione di approfondimento politico in fascia oraria di punta.

A causa degli ascolti, tuttavia il programma non viene rinnovato per la stagione successiva: Gomez ritorna così prevalentemente ai suoi impegni in veste di giornalista e opinionista.

Vita privata

Non si conoscono molti dettagli riguardo alla sfera più intima di Peter Gomez, anche se è noto che ha avuto una figlia, Olga Gomez, dalla relazione con la compagna Laura Urbinati. Il rapporto con la stilista romana si è concluso, ma i due si occupano congiuntamente dell'educazione della figlia.