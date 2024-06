Biografia

Soleil Anastasia Sorge nasce a Los Angeles il 5 luglio del 1994. Nota in precedenza come Soleil Stasi, la giovane influencer e aspirante attrice, è un volto molto familiare in Italia per gli spettatori che amano seguire i reality in tv. Dalla partecipazione a Uomini e Donne fino all'entrata nel gruppo di concorrenti della casa del Grande Fratello VIP 6, Soleil ha trovato occasioni per sfruttare il naturale carisma di cui è dotata. Scopriamo di più sulla sua vita professionale, con la quale quella privata procede di pari passo.

Soleil Sorge

Aspirante attrice: da New York alla tv

Il nome particolare evoca le diverse influenze della famiglia d'origine, composta da padre italiano e madre americana. Nel corso della sua infanzia, dopo qualche anno passato negli Stati Uniti, la famiglia si stabilisce in Abruzzo, dove Soleil Sorge frequenta le scuole dell'obbligo.

In virtù della sua spiccata attitudine alla comunicazione e della volontà di diventare una attrice, fa ritorno in America per seguire le lezioni di recitazione del Lee Strasberg Theatre and Film Institute, un punto di riferimento per tutti gli aspiranti attori a Manhattan (New York).

Soleil Anastasia Sorge è nota sul web anche come Soleil Stasi

Una volta tornata in Italia inizia a collaborare con diverse emittenti televisive, soprattutto con nuovi media come Roma TV e Roma Now. Inoltre Soleil prende parte al concorso di bellezza Miss Italia nell'edizione che vede trionfare Clarissa Marchese, futura collega a Uomini e Donne.

Al termine dell'esperienza viene notata e ciò le facilita la carriera sia come modella tradizionale che come attrice: partecipa infatti al videoclip dell'artista Eman per il brano Il mio vizio.

La seconda metà degli anni 2010

La voglia di apparire in televisione non la abbandona. Soleil Sorge lavora (dal 2014 per tre anni) in un programma sportivo per il canale Roma Channel e nel 2016 prende parte al programma di successo Uomini e Donne in veste di corteggiatrice del tronista Luca Onestini. Dopo aver completato il classico percorso previsto dal programma, i due escono come una coppia innamorata. Tuttavia, la loro relazione non è destinata a durare molto perché subito dopo aver terminato il programma pomeridiano di Canale 5, Onestini rimane sulla rete ammiraglia Mediaset approdando al Grande Fratello VIP (2017, seconda edizione).

Qui il ragazzo viene avvertito del tradimento della sua nuova fiamma, che Soleil conferma durante un collegamento in trasmissione, raccontando che inizia a sentirsi sempre più legata a Marco Cartasegna, l'altro tronista del programma.

La relazione con Onestini termina e Soleil inizia a fare coppia fissa con Marco; con lui rimane fino all'estate 2018.

Soleil Sorge all'Isola dei Famosi

Nel 2019 viene inserita all'interno del cast in partenza per L'isola dei famosi, sulla quale approda assieme a Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia, nonché ex compagno di Luca Onestini nella casa del Grande Fratello.

La permanenza sull'isola offre a Soleil l'opportunità di mettere in mostra il proprio carattere, sicuro e determinato. La ragazza non perde occasione per prendere posizione, anche durante situazioni conflittuali. Si lega pian piano al compagno con cui ha iniziato l'avventura, Jeremias, allontanandosene però quando afferma di non sentirsi più rispettata.

Soleil Sorge influencer e personaggio tv

La carriera della giovane ormai divenuta una vera e propria influencer spicca il volo, grazie alle tante collaborazioni con marchi noti, che decidono di sfruttare la grande visibilità ottenuta dalla ragazza. Lei nel frattempo non abbandona il sogno di continuare a lavorare in televisione.

Coglie dunque al balzo l'opportunità di partecipare nel 2020 all'edizione di Pechino Express assieme alla madre Wendy Kay. Questo programma si dimostra un ottimo palcoscenico per Soleil, che così ha modo di esplorare ulteriormente il proprio rapporto con il pubblico.

Soleil Sorge con la mamma Wendy Kay

Nonostante i numerosi reality show ai quali la giovane italo-americana prende parte, e al grande pubblico di follower, non riesce ad arrivare vicino alla vittoria.

Nel 2021 però si ripresenta una nuova grande occasione: dopo mesi di speculazioni, è ufficializzata la sua entrata nel cast del Grande Fratello VIP, giunto alla sua sesta edizione. Qui la donna è destinata a ritrovare una persona alla quale si era legata: Gianmaria Antinolfi, in passato vicino a Belen.

