Biografia

Amedeo Goria nasce a Torino il 16 febbraio del 1954. È uno storico volto del giornalismo sportivo della Rai. Nel 2021 tra gli annunci che hanno maggiormente sorpreso il pubblico composto da appassionati spettatori dei reality vi è quello relativo alla partecipazione di Amedeo Goria, alla sesta edizione del Grande Fratello VIP, in onda su Canale dal mese di settembre. Scopriamo di più sulle tappe salienti della sua vita privata e professionale.

Amedeo Goria

Gli esordi tra carta stampata e televisione

Fin da piccolo mostra una predisposizione per lo studio. Sceglie perciò di impegnarsi frequentando il liceo classico e successivamente la Facoltà di Lettere, optando per l'indirizzo storico. Durante il percorso accademico Amedeo Goria individua nel giornalismo uno sbocco professionale adatto alle sue attitudini. Dopo numerose collaborazioni, consegue l'iscrizione all'albo.

Giornalista professionista dal 1976, Amedeo firma i primi articoli sulla carta stampata sulla Gazzetta del Popolo e sulla testata Tuttosport (giornale storico, fondato nel 1945).

Pian piano viene notato dai più importanti quotidiani nazionali, compreso il Corriere della Sera, che decide di ingaggiarlo nel ruolo di corrispondente da Torino: Goria ricopre questo ruolo dal 1980 al 1985. La collaborazione si rivela particolarmente fruttuosa e permette ad Amedeo di aggiungerne altre al proprio curriculum di giornalista, tra cui quelle con i giornali:

Il Messaggero

Il Giorno

la Gazzetta del Mezzogiorno.

Amedeo Goria e la fama grazie alla Rai

Goria viene assunto dall'emittente radiotelevisiva pubblica italiana a partire dal 1987: qui trova impiego dapprima nella redazione del Tg1 e successivamente a RaiSport. La nascita del canale tematico offre numerose opportunità a un giornalista sportivo destinato a conquistare l'affetto del pubblico come Amedeo Goria.

Nel 1993 è conduttore della Domenica Sportiva, in qualità di opinionista e moviolista; sempre su Raiuno nel 2002 è a capo del programma Pole position. I suoi interessi in Rai spaziano, tanto che conduce programmi che includono Ciao Italia, nella stagione 1989-1990, nonché Uno Mattina Estate.

Quest'ultima esperienza, che lo vede allontanarsi dal focus sportivo che fino a quel momento aveva caratterizzato la sua carriera, si protrae ininterrottamente dal 1992 al 1997: arriva a totalizzare un numero complessivo di ben 500 puntate condotte.

Il giornalista torinese torna alla sua prima passione grazie alla progressiva consolidazione della redazione di Rai Sport. Per questo canale segue alcune tra le più rilevanti manifestazioni sportive, dai Mondiali di calcio alle Olimpiadi di Pechino del 2008. Nel febbraio del 2018 gli viene affidata la conduzione del contenitore Notti olimpiche invernali.

Dal teatro al Grande Fratello VIP

La sua versatilità lo porta a calcare anche i palcoscenici teatrali nel biennio 1995 e 1996, rispettivamente negli spettacoli Carlotta's Way di Adriano Vianello e Il colpo della strega di John Graham. La crescente fama acquisita da giornalista sportivo, divenuto in seguito conduttore, gli permette di recitare alcune parti in film come Annaré, uscito nel 1998 (di Ninì Grassia), e ne Il Conte di Melissa (2000, di Maurizio Anania), nelle sale al volgere del millennio.

Recita anche in alcuni sceneggiati televisivi come L'ultimo rigore in onda su Rai 2 nel 2002, Il cielo può attendere del 2005 e infine nel 2007 E guardo il mondo da un oblò, di Stefano Calvagna.

Tra le parti affidate ad Amedeo Goria figura anche un cameo, ovvero un'apparizione nel ruolo di sé stesso, sia in Vita Smeralda (2006) di Jerry Calà, sia ne L'allenatore nel pallone 2 (2008).

Verso gli anni di maturità della carriera fa ritorno al mondo della scrittura, cimentandosi questa volta nella pubblicazione di un romanzo giallo ambientato nel mondo del calcio, dal titolo Il sacrificio del re.

L'uscita letteraria anticipa un momento di svolta per Goria, che il 16 febbraio 2021 annuncia la volontà di andare in pensione lasciando la Rai dopo 34 anni di servizio.

Tuttavia, il giornalista non è destinato a rimanere lontano dalle scene per molto.

Dal 13 settembre 2021 figura nel cast del Grande Fratello VIP 6, dove si trova a confrontarsi con persone più giovani di lui, arrivate al successo grazie ai social network e a format nuovi. Già dalle dichiarazioni rilasciate ancor prima di varcare la soglia della famosa casa di Cinecittà, Amedeo Goria sembra destinato a non passare inosservato.

Vita privata

Dal 1987 Amedeo Goria ufficializza la propria relazione con la conduttrice Maria Teresa Ruta: dal matrimonio sono nati due figli Guenda Goria nel 1988, e Gian Amedeo Goria, nel 1992.

Amedeo con Guenda e Maria Teresa

Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta decidono di separarsi nel 1999, rendendo pubblica una situazione che si protraeva già da tre anni, anche se il divorzio avviene nel 2004.

Nel 2021 Amedeo risulta legato a Vera Miales, una ragazza di origini moldave più giovane di lui di 31 anni, che fa la modella e aiuta la madre nella tabaccheria di famiglia.