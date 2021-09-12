Biografia

Samy Youssef nasce a Sharm el-Sheikh, in Egitto, il 15 settembre del 1995. Tra i concorrenti della sesta edizione del programma Grande Fratello Vip non mancano personaggi che hanno una storia particolarmente intensa. Lui è senza dubbio uno di questi, arrivato inizialmente in Italia come uno dei tanti rifugiati in cerca di una vita migliore e disposti ad affrontare il mare e l'incertezza pur di avere un futuro.

Samy Youssef

La vita di Sami Youssef cambia in modo radicale da quando è accolto nei centri appositi e si destreggia con lavori particolarmente faticosi, fino al momento in cui viene notato e riesce ad affermarsi come modello, fino a essere considerato il volto immagine di Moschino.

Dei suoi lati caratteriali (nel 2021) non si conoscono molti dettagli, ma quel che è certo è che nella casa di Cinecittà non possono tardare molto nell'uscire allo scoperto. Vediamo dunque quali sono i momenti salienti della sua vita privata e professionale.

Dall'infanzia tragica al riscatto

Sin dagli anni dell'infanzia si trova ad affrontare le condizioni complesse in cui versa la famiglia, che a causa di una crisi economica soffre la fame nel paese natale. Nasce da questa situazione di disperazione la scelta del padre, che allontana il figlio Samy e lo mette a forza su uno dei tanti barconi che con l'arrivo della bella stagione partono dal Nord Africa e attraversano il Mediterraneo, sperando di attraccare in uno dei porti italiani.

La barca su cui si trova Samy Youssef certamente non è adeguata a contenere le 40 persone a bordo e naufraga. Samy è uno dei tre che riescono a mettersi in salvo. La traversata che conosce un destino tragico si rivela comunque fortunata per Samy che riesce infine ad approdare sulla costa di Trapani. Nel momento in cui compie il gesto disperato Samy ha solo 15 anni.

Dopo l'arrivo in Sicilia e l'accoglienza da parte del personale addetto, viene diretto a Catania dove si trova uno dei centri più importanti per i rifugiati. Trascorso il primo periodo all'interno della struttura, tenta la fortuna spostandosi a Roma grazie all'affidamento a una casa-famiglia locale in virtù della sua minore età.

Per potersi guadagnare da vivere comincia a lavorare come aiuto cuoco in un ristorante della capitale, senza sapere che questo posto di lavoro, apparentemente utile solo per potersi mantenere, è destinato a procurargli l'occasione che gli cambia la vita.

Samy Youssef e l'ascesa come modello

Proprio mentre lavora nella brigata di cucina del ristorante capitolino conosce la persona che gli cambia la vita: si tratta di una ragazza che lavora come modella; questa viene immediatamente colpita dalla bellezza del ragazzo e gli propone di presentarsi all'agenzia che la rappresenta.

È così che per Samy ha inizio un percorso che brucia qualsiasi tappa. Al fine di perseguire con maggior focus la propria carriera nascente di modello non esita a trasferirsi nella capitale della moda, Milano. Qui le collaborazioni non tardano ad arrivare e Samy viene scelto per le campagne pubblicitarie di maison del lusso di tutto il mondo, tra le quali spiccano Versace e Trussardi.

Grazie al suo fascino mediorientale, dal 2019 Samy diviene l'uomo immagine di tutte le campagne del brand Moschino.

Samy Youssef e i reality Mediaset

La casa del Grande Fratello VIP 6 non è il primo set televisivo con cui il modello si confronta; non è nemmeno il primo reality.

Nel 2019 infatti Samy prende parte al programma Temptation Island Vip, giunto alla seconda edizione. Tuttavia, nella trasmissione fatica ad emergere a dispetto della sua bellezza.

Deciso a tentare nuovamente, prova comunque a far leva sul proprio carattere determinato per trovare una chiave di volta che gli possa consentire di vincere la simpatia del pubblico del Grande Fratello Vip, la cui sesta edizione va in onda su Canale 5 a partire dal 13 settembre 2021.

Credenze personali

Il motto personale di Sami Youssef, condiviso prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, si ispira alla volontà di rimanere fedele al proprio carattere e alla propria essenza. D'altronde non potrebbe essere altrimenti, considerata la storia complessa che ha portato il modello al successo dopo aver affrontato condizioni terribili in patria, nonché durante i primi anni in Italia.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Samy Youssef mantiene il più assoluto riserbo e, a parte il fatto noto che nel 2019 era single prima di entrare nel programma Temptation Island Vip, non si conoscono altri dettagli.