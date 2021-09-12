1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Samy Youssef

Samy Youssef

Samy Youssef

Biografia

Samy Youssef nasce a Sharm el-Sheikh, in Egitto, il 15 settembre del 1995. Tra i concorrenti della sesta edizione del programma Grande Fratello Vip non mancano personaggi che hanno una storia particolarmente intensa. Lui è senza dubbio uno di questi, arrivato inizialmente in Italia come uno dei tanti rifugiati in cerca di una vita migliore e disposti ad affrontare il mare e l'incertezza pur di avere un futuro.

Samy Youssef

Samy Youssef

La vita di Sami Youssef cambia in modo radicale da quando è accolto nei centri appositi e si destreggia con lavori particolarmente faticosi, fino al momento in cui viene notato e riesce ad affermarsi come modello, fino a essere considerato il volto immagine di Moschino.

Dei suoi lati caratteriali (nel 2021) non si conoscono molti dettagli, ma quel che è certo è che nella casa di Cinecittà non possono tardare molto nell'uscire allo scoperto. Vediamo dunque quali sono i momenti salienti della sua vita privata e professionale.

Dall'infanzia tragica al riscatto

Sin dagli anni dell'infanzia si trova ad affrontare le condizioni complesse in cui versa la famiglia, che a causa di una crisi economica soffre la fame nel paese natale. Nasce da questa situazione di disperazione la scelta del padre, che allontana il figlio Samy e lo mette a forza su uno dei tanti barconi che con l'arrivo della bella stagione partono dal Nord Africa e attraversano il Mediterraneo, sperando di attraccare in uno dei porti italiani.

Samy Youssef

La barca su cui si trova Samy Youssef certamente non è adeguata a contenere le 40 persone a bordo e naufraga. Samy è uno dei tre che riescono a mettersi in salvo. La traversata che conosce un destino tragico si rivela comunque fortunata per Samy che riesce infine ad approdare sulla costa di Trapani. Nel momento in cui compie il gesto disperato Samy ha solo 15 anni.

Dopo l'arrivo in Sicilia e l'accoglienza da parte del personale addetto, viene diretto a Catania dove si trova uno dei centri più importanti per i rifugiati. Trascorso il primo periodo all'interno della struttura, tenta la fortuna spostandosi a Roma grazie all'affidamento a una casa-famiglia locale in virtù della sua minore età.

Per potersi guadagnare da vivere comincia a lavorare come aiuto cuoco in un ristorante della capitale, senza sapere che questo posto di lavoro, apparentemente utile solo per potersi mantenere, è destinato a procurargli l'occasione che gli cambia la vita.

Samy Youssef

Samy Youssef e l'ascesa come modello

Proprio mentre lavora nella brigata di cucina del ristorante capitolino conosce la persona che gli cambia la vita: si tratta di una ragazza che lavora come modella; questa viene immediatamente colpita dalla bellezza del ragazzo e gli propone di presentarsi all'agenzia che la rappresenta.

È così che per Samy ha inizio un percorso che brucia qualsiasi tappa. Al fine di perseguire con maggior focus la propria carriera nascente di modello non esita a trasferirsi nella capitale della moda, Milano. Qui le collaborazioni non tardano ad arrivare e Samy viene scelto per le campagne pubblicitarie di maison del lusso di tutto il mondo, tra le quali spiccano Versace e Trussardi.

Samy Youssef

Grazie al suo fascino mediorientale, dal 2019 Samy diviene l'uomo immagine di tutte le campagne del brand Moschino.

Samy Youssef e i reality Mediaset

La casa del Grande Fratello VIP 6 non è il primo set televisivo con cui il modello si confronta; non è nemmeno il primo reality.

Nel 2019 infatti Samy prende parte al programma Temptation Island Vip, giunto alla seconda edizione. Tuttavia, nella trasmissione fatica ad emergere a dispetto della sua bellezza.

Deciso a tentare nuovamente, prova comunque a far leva sul proprio carattere determinato per trovare una chiave di volta che gli possa consentire di vincere la simpatia del pubblico del Grande Fratello Vip, la cui sesta edizione va in onda su Canale 5 a partire dal 13 settembre 2021.

Samy Youssef

Credenze personali

Il motto personale di Sami Youssef, condiviso prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, si ispira alla volontà di rimanere fedele al proprio carattere e alla propria essenza. D'altronde non potrebbe essere altrimenti, considerata la storia complessa che ha portato il modello al successo dopo aver affrontato condizioni terribili in patria, nonché durante i primi anni in Italia.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Samy Youssef mantiene il più assoluto riserbo e, a parte il fatto noto che nel 2019 era single prima di entrare nel programma Temptation Island Vip, non si conoscono altri dettagli.

Samy Youssef

Vuoi ricevere aggiornamenti su Samy Youssef ?

Inserisci la tua migliore e-mail

13 fotografie

Foto e immagini di Samy Youssef

Foto di Samy Youssef
Foto di Samy Youssef
Foto di Samy Youssef
Foto di Samy Youssef
Foto di Samy Youssef
Foto di Samy Youssef
Foto di Samy Youssef
Foto di Samy Youssef
Foto di Samy Youssef
Foto di Samy Youssef
Foto di Samy Youssef
Foto di Samy Youssef
Foto di Samy Youssef

Commenti

Pubblica il primo messaggio

Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Samy Youssef. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Samy Youssef.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Grande Fratello VIP 6 TV

Umberto II di Savoia

Umberto II di Savoia

Monarca italiano
α 15 settembre 1904
ω 18 marzo 1983
Principe Harry

Principe Harry

Principe del Regno Unito
α 15 settembre 1984
Agatha Christie

Agatha Christie

Scrittrice inglese
α 15 settembre 1890
ω 12 gennaio 1976
Caterina Murino

Caterina Murino

Attrice e modella italiana
α 15 settembre 1977
Charles de Foucauld

Charles de Foucauld

Religioso francese, esploratore e studioso della cultura Tuareg
α 15 settembre 1858
ω 1 dicembre 1916
Cristina Chiabotto

Cristina Chiabotto

Conduttrice tv, showgirl e modella italiana
α 15 settembre 1986
Fausto Coppi

Fausto Coppi

Atleta italiano, ciclismo
α 15 settembre 1919
ω 2 gennaio 1960
Francois de La Rochefoucauld

Francois de La Rochefoucauld

Scrittore francese
α 15 settembre 1613
ω 17 marzo 1680
Gianmarco Pozzecco

Gianmarco Pozzecco

Allenatore di basket
α 15 settembre 1972
Giuseppe Cruciani

Giuseppe Cruciani

Giornalista, conduttore radiofonico e tv italiano
α 15 settembre 1966
James Fenimore Cooper

James Fenimore Cooper

Scrittore statunitense
α 15 settembre 1789
ω 14 settembre 1851
Margaret Keane

Margaret Keane

Artista americana
α 15 settembre 1927
ω 26 giugno 2022
Oliver Stone

Oliver Stone

Regista statunitense
α 15 settembre 1946
Pino Puglisi

Pino Puglisi

Sacerdote cattolico italiano, vittima di mafia
α 15 settembre 1937
ω 15 settembre 1993
Pippo Fava

Pippo Fava

Giornalista e scrittore italiano
α 15 settembre 1925
ω 5 gennaio 1984
Tommy Lee Jones

Tommy Lee Jones

Attore statunitense
α 15 settembre 1946
William Howard Taft

William Howard Taft

27° Presidente degli Stati Uniti d'America
α 15 settembre 1857
ω 8 marzo 1930
Varenne

Varenne

Campione ippico
α 19 maggio 1995
Irama

Irama

Cantante italiano
α 20 dicembre 1995
Park Ji-min

Park Ji-min

Cantante sudcoreano, BTS
α 13 ottobre 1995
V (Kim Tae-hyung)

V (Kim Tae-hyung)

Cantante sudcoreano, BTS
α 30 dicembre 1995
Tananai

Tananai

Cantautore italiano
α 8 maggio 1995
Yuman

Yuman

Cantante italiano
α Anno 1995
Alice Campello

Alice Campello

Influencer italiana
α 5 marzo 1995
Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese

Influencer e modello italiano
α 1 febbraio 1995
Dua Lipa

Dua Lipa

Cantante inglese di origini albanesi kosovare
α 22 agosto 1995
Francesca Michielin

Francesca Michielin

Cantante italiana
α 25 febbraio 1995
Gianluca Ginoble

Gianluca Ginoble

Cantante italiano, Il Volo
α 11 febbraio 1995
Gigi Hadid

Gigi Hadid

Modella statunitense
α 23 aprile 1995
Jacopo Tissi

Jacopo Tissi

Ballerino italiano
α 13 febbraio 1995
Joshua Bale

Joshua Bale

Rapper italiano
α 14 agosto 1995
Lorenzo Fragola

Lorenzo Fragola

Cantante italiano
α 26 aprile 1995
Lorenzo Sonego

Lorenzo Sonego

Tennista italiano
α 11 maggio 1995
Ludovico Tersigni

Ludovico Tersigni

Attore italiano
α 8 agosto 1995
Mara Sattei

Mara Sattei

Cantante italiana
α 28 aprile 1995
Matilda De Angelis

Matilda De Angelis

Attrice italiana
α 11 settembre 1995
Missy Franklin

Missy Franklin

Nuotatrice statunitense
α 10 maggio 1995
Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto

Modella italiana e personaggio tv
α 8 gennaio 1995
Timothée Chalamet

Timothée Chalamet

Attore statunitense
α 27 dicembre 1995
Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi

Influencer e personaggio tv italiano
α 2 aprile 1995

Chi l'ha detto?

La maggior parte di noi è tanto felice quanto ordiniamo alla mente di essere.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail