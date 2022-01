Biografia

Ainett Stephens nasce il 28 gennaio 1982 nella località di Ciudad Guayana, in Venezuela. E' divenuta celebre per il pubblico italiano grazie alla televisione, dove è approdata come conduttrice, dopo una la carriera di modella. Nel 2021 è tornata alla ribalta grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello VIP 6. La carriera della modella e showgirl di origini venezuelane è iniziata nel 2004. Dotata di grande fascino, è considerata un sex symbol dei primi anni Duemila: scopriamo di più sulla storia e la carriera di Ainett Stephens.

Ainett Stephens

Dalle sfilate in Venezuela al successo in Italia

Nel 2000 riesce ad arrivare fra le prime 10 classificate al concorso di bellezza Miss Venezuela, giungendo fino alla fase della semifinale. In virtù dell'ottimo posizionamento è chiamata a posare per un calendario legato a un progetto benefico. I ricavi delle vendite di questi scatti vengono completamente destinati al supporto delle popolazioni amazzoniche.

Conosce un buon livello di fama in molti paesi del Sud America, dove calca le passerelle come modella per noti marchi di lingerie. Nel 2004 Ainett Stephens approda in Italia e decide di iscriversi al corso di laurea in Scienze della Comunicazione dell'Università Cattolica di Milano, pur continuando nel frattempo a lavorare come modella.

A partire dal 2005 rientra nel cast della kermesse organizzata da Rete 4 Sfilata d'amore e moda, alla quale presta la propria immagine volentieri fino al 2012.

I calendari della Gatta Nera

Sempre nel 2005 Ainett realizza un calendario sexy per la rivista Fox Uomo, che riscuote un notevole successo. Le immagini del calendario le portano bene poiché proprio nel 2006 Ainett Stephens vede la sua polarità aumentare in maniera notevole grazie al ruolo della Gatta Nera nel quiz in onda in fascia preserale su Italia 1, Mercante in fiera, per la conduzione di Pino Insegno.

Ainett posa nuovamente per un calendario sexy, questa volta per la rivista sportiva Controcampo di Mediaset. Il canale Italia 1 inizia ad affidarle gradualmente sempre più spazio, tanto da chiamarla a condurre 3 edizioni, nel periodo 2005-2007, di Real TV, spazio focalizzato sui documentari.

Nel 2007 conduce assieme al collega Daniele Bossari il quiz televisivo Azzardo, trasmesso sempre dalla rete "giovane" di Mediaset.

Ainett Stephens e gli impegni tra Rai e Mediaset

Anche la RAI nota la modella e presentatrice e sceglie di affidarle la conduzione - assieme all'artista circense Stefano Nones Orfei - del varietà Circo Massimo, impegno che inizia nell'estate del 2007 e si ripete ogni anno fino al 2010.

Sempre su Rai 3 nel 2008 Ainett Stephens presenta il programma comico La tintoria. La vena irriverente emersa in questi programmi le permette di partecipare anche al cast fisso del Saturday Night live from Milano, in onda su Italia 1 dal 2006 al 2011 con diversi conduttori ad alternarsi.

Nel frattempo Ainett partecipa ad alcune puntate di Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis su Mediaset. Per quanto riguarda invece l'impegno con l'emittente pubblica televisiva nazionale, Ainett conduce ben 8 edizioni dal 2007 al 2014 del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo e del Festival Internazionale del Circo di domani.

Ritorna nel 2010 e successivamente nel 2012 al ruolo che l'ha lanciata al Mercante in Fiera, in versione rivista in gran parte. Il conduttore rimane Pino Insegno, la fascia quella preserale e anche il canale è lo stesso, ma questa volta Ainett recita un doppio ruolo, ossia quello di Gatta Nera e Gatta Bianca.

Assieme a Juliana Moreira e Nicola Savino nel 2010 partecipa al programma Matricole e Meteore su Mediaset.

Dalla comicità al Grande Fratello VIP

Tra il 2009 e il 2011 continua il suo periodo legato a figure comiche di rilievo, apparendo come showgirl in Chiambretti Night, programma in seconda serata in onda su Mediaset. Prova a reinventarsi come attrice cinematografica all'inizio del 2011 nella pellicola Amici Miei - come tutto ebbe inizio, per la regia di Neri Parenti, ma con scarso successo.

Nel 2013 fa ritorno alla televisione e ai programmi legati al circo, conducendo il varietà estivo di Rai 3 Circo estate. Partecipa inoltre ai programmi Detto fatto e Quelli che il calcio in ruoli che spesso riguardano piccole parti comiche. Nella primavera 2014 è opinionista nel cast di Chiambretti Supermarket, in onda su Italia 1.

Dopo essersi presa una pausa per seguire il figlio nato nel 2015, ritorna dietro ai riflettori quando accetta di entrare nella casa del Grande Fratello Vip dal settembre 2021.

Vita privata e curiosità

Ainett Stephens corona il proprio sogno d'amore il 3 settembre 2015, dopo ben 9 anni di fidanzamento con l'imprenditore Nicola Radici. Poco dopo il matrimonio i due accolgono il figlio Christopher, nato il 27 ottobre dello stesso anno. Negli anni successivi, in alcune interviste Ainett parla dell'amore per il figlio, affetto da autismo, e delle difficoltà di vivere questo disturbo.