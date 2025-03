Biografia

Rooney Mara nasce il 17 aprile 1985 a Bedford, nel sobborgo di Westchester, non lontano da New York. Attrice poliedrica e attivista vegana, è l'erede di un grande impero dello sport americano ed è legata all'attore Joaquin Phoenix, da cui ha avuto un figlio nel 2020. Scopriamo quali sono i momenti più importanti della vita privata e professionale di Rooney Mara.

Rooney Mara

Dalla famiglia benestante al debutto al cinema

Il ramo materno della famiglia è famoso per aver fondato la squadra di football americano dei Pittsburgh Steelers; la famiglia del padre ha invece fondato i New York Giants. L'ambiente da cui proviene Rooney è un colosso del business sportivo e Patricia Rooney Mara - questo il nome all'anagrafe della giovane - vive un'infanzia agiata assieme ai suoi tre fratelli.

Frequenta la Fox Lane High School e ottiene il diploma nel 2003 per poi trascorrere quattro mesi in Ecuador, Perù e Bolivia come parte del progetto Traveling School.

Da sempre attratta dal mondo della recitazione, sceglie inizialmente di non perseguirlo per paura di fallire. Si iscrive alla George Washington University, che frequenta per un anno prima di trasferirsi alla New York University; qui studia psicologia e organizzazioni no profit, laureandosi nel 2010.

Nel frattempo torna ad accarezzare il sogno di fare l'attrice: comincia con delle piccole parti come comparsa nella serie Law and Order e in alcune altre produzioni minori.

Il primo ruolo da protagonista arriva con Tanner Hall - Storia di un'amicizia (2009): è in questa periodo che la ragazza sceglie di farsi conoscere esclusivamente come Rooney Mara, eliminando il primo nome Patricia, che non le è mai piaciuto. Il 2009 si rivela un anno particolarmente impegnato per lei: prende parte infatti ai progetti Youth in revolt, The Winning Season e Nightmare (A Nightmare on Elm Street) (remake di Nightmare: dal profondo della notte, del 1984).

Rooney Mara: la consacrazione sul grande schermo

Il 2010 è l'anno della vera e propria svolta per Rooney, che grazie a un ruolo in apparenza minore arriva a farsi notare. La pellicola in questione è quella diretta da David Fincher e basata sulla vita di Mark Zuckerberg, imprenditore digitale creatore di Facebook.

Nel film The Social Network - che racconta di fatto la nascita e la storia di Facebook - Rooney Mara interpreta Erica Albright , l'ex ragazza del giovane Zuckerberg (interpretato da Jesse Eisenberg).

Gli anni 2010

Ad agosto dello stesso anno l'attrice viene scelta per il ruolo di protagonista nell'adattamento cinematografico del romanzo bestseller Uomini che odiano le donne, scritto da Stieg Larsson. Per prepararsi al ruolo importante di Lisbeth Salander, arriva ad adottare un approccio molto intenso, tanto da farsi fare quattro buchi alle orecchie e vari piercing: l'impegno messo nell'interpretazione da parte dell'attrice riceve commenti positivi da tutta la critica, nonché la nomination per il Golden Globe e per gli Oscar.

Esiste una versione cinematografica di produzione svedese del 2009 (Uomini che odiano le donne), con Noomi Rapace nel ruolo di Lisbeth. Il film interpretato da Rooney Mara esce nel 2011 e si intitola Millennium - Uomini che odiano le donne (il protagonista maschile è Daniel Craig).

Rooney Mara nei panni di Lisbeth Salander

Nel 2013 Rooney Mara ottiene un altro ruolo destinato a cambiarle la vita dal punto di vista sentimentale: si tratta della parte dell'ex moglie del protagonista nella pellicola Lei (Her); grazie ad essa conosce Joaquin Phoenix, suo futuro compagno.

Un altro film del 2013 che le permette di ottenere il riconoscimento della critica è il thriller Effetti collaterali (Side Effects), di Steven Soderbergh, che riscuote anche un buon successo in termini di pubblico.

Segue un ulteriore trionfo commerciale con il film drammatico Carol del 2015: per quest'ultimo Rooney Mara riesce definitivamente a convincere la critica della propria validità come attrice, tanto da aggiudicarsi il prestigioso Cannes Film Festival Award come migliore attrice, più una nomination agli Oscar.

I progetti a cui Rooney Mara sceglie di collaborare successivamente sono molto diversi, come dimostrano le pellicole Lion - La strada verso casa, Storia di un fantasma (A ghost story) del 2017 e il dramma Maria Maddalena (2018) in cui interpreta il personaggio eponimo (nel film c'è anche il compagno, Joaquin Phoenix, che interpreta il ruolo di Gesù).

Vita privata e curiosità

Conosciutisi sul set della pellicola Her, Rooney Mara e Joaquin Phoenix hanno intrapreso diversi progetti assieme nel momento in cui hanno capito di essere innamorati. A partire dalla seconda metà del 2016, la relazione tra i due diventa pubblica e da settembre 2017 la coppia risiede sulle colline di Hollywood, assieme ai due cani Soda e Oskar.

Nel luglio del 2019 i due attori confermano di avere intenzione di sposarsi e nel mese di settembre del 2020 danno il benvenuto al loro primo figlio River Phoenix, il cui nome è un omaggio al fratello scomparso dell'attore.

Mara e Phoenix sono entrambi vegani e particolarmente attivi nel prendere parte a iniziative benefiche. Nello specifico Rooney è a capo della Uweza Foundation, società che si prodiga per dare strumenti di riscatto a bambini e famiglie nei quartieri più poveri di Nairobi, in Kenya.

Inoltre, l'attrice ha fondato la linea di abbigliamento vegana Hiraeth Collective.

All'inizio del 2022 viene ufficializzata la notizia che Rooney Mara interpreterà Audrey Hepburn in un film biografico prodotto da Apple e realizzato dal regista siciliano Luca Guadagnino.