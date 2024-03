Biografia

Federica Ferracuti, in arte HU, è una cantante e compositrice di origini marchigiane. Nasce nella città di Fermo il giorno 11 aprile 1994. Dopo qualche anno di gavetta ha iniziato ad attirare l'attenzione della critica e del pubblico. Grazie al suo percorso di successo nella competizione AmaSanremo nel 2021, strappa un biglietto per il palco più ambito della scena musicale italiana, ovvero quello dell'Ariston. Scopriamo di più riguardo alla vita privata e professionale della giovane artista.

Prima di diventare HU: la giovinezza di Federica Ferracuti

Sin da piccola è particolarmente appassionata di musica, verso la quale nutre un amore che trova sbocchi concreti nelle lunghe ore trascorse a studiare interi generi musicali, come il jazz.

Si focalizza su alcuni strumenti, tra cui il suo preferito è la chitarra. In maniera parallela alla scuola dell'obbligo, infatti, Federica inizia un percorso di formazione didattica che le permette di cominciare a comporre i suoi primi testi musicali. In qualità di autodidatta impara a suonare anche altri strumenti musicali, tra cui spicca il pianoforte.

Si appassiona poi all'ingegneria del suono e si iscrive al conservatorio di Pesaro. Nel frattempo si esibisce come turnista per band locali. Nelle prime esibizioni live il suo nome d'arte è IWY.

Molti dicono “il turnista suona per altri” e invece no, perché ci sono tanti modi di essere turnista. Ho avuto il privilegio di arrangiare, di rielaborare dei suoni perché le tastiere sono uno strumento molto particolare, sei un po’ l’outsider tra synth effettini e arpeggiatori. Da fuori te ne accorgi, devi incastrarti perfettamente con tutto e farlo funzionare. Non è così semplice, credo richieda molta sensibilità. Devi davvero sentire la musica.

A 18 anni vince un concorso regionale che le permette di registrare un EP, autoprodotto. Con le canzoni di questo EP gira l’Italia.

Gli esordi musicali

Nel momento in cui termina la scuola superiore decide di trasferirsi nella città di Milano, dove si moltiplicano per lei le possibilità di esprimere la propria personalità artistica grazie al fervente mercato pubblicitario. Ecco dunque che la giovane prende parte proprio ad alcune campagne di marketing, tra cui ad esempio quella della Lamborghini #reallosers, nonché la Night Trailer Generation, organizzata dal marchio di superalcolici Jägermeister.

Proprio in virtù di quest'ultima collaborazione riesce ad accedere allo Jäger Music Lab, che si tiene nel 2018. La giovane cantante rientra tra i primi dieci nomi finalisti.

Nella metà dell'anno successivo i suoi sforzi vengono premiati attraverso la pubblicazione della sua prima opera completa, che cattura l'attenzione degli addetti ai lavori per la sua versatilità.

Essendo una polistrumentista, infatti, HU presenta uno stile fatto di voce e altri elementi che permettono di ascrivere il suo genere come elettro-pop. Sulla piattaforma di streaming musicale Spotify compaiono nel 2020 i suoi singoli Neon e Occhi Niagara.

Come musicista lavora in questi anni anche come turnista (tastierista, corista e chitarrista) nei concerti di Emma Marrone.

Da AmaSanremo a Sanremo

Nello stesso anno è proprio grazie a Occhi Niagara che HU riesce a diventare una delle partecipanti più in vista nell'ambito della competizione AmaSanremo. Questo programma televisivo trasmesso dalla Rai prevede un format che offre a giovani talentuosi e determinati l'occasione di esibirsi e giocarsi la possibilità di strappare un biglietto per l'edizione successiva del Festival di Sanremo.

Nonostante venga particolarmente apprezzata, Federica non arriva a qualificarsi per l'edizione 2021 del Festival. Tuttavia, la sua determinazione non passa inosservata.

La ragazza viene annunciata l'anno successivo. HU è tra i big in gara nell'edizione 2022 del Festival; la giovane cantante marchigiana gareggia in coppia con il rapper Highsnob, presentando il brano Abbi cura di te.

Curiosità su HU e sul significato del nome

Oltre a essere una grande appassionata di musica, ama l'attività fisica e in particolare il cross-fit e la corsa.

Federica Ferracuti non condivide dettagli relativi alla sua vita sentimentale, ma svela con piacere temi più importanti per la sua filosofia di vita, come l'origine del nome d'arte: il nome HU si ispira alla divinità egizia del linguaggio e del pensiero.