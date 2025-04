Biografia

Alberto Cotta Ramusino è il vero nome dell'artista Tananai. Nato a Milano il giorno 8 maggio 1995, è cantautore e produttore discografico.

Tananai

Gli esordi

La sua carriera musicale inizia nel 2017 con lo pseudonimo Not For Us (non per noi, in lingua italiana). Ottiene un contratto discografico con l'etichetta Universal Music Italia e pubblica il suo primo album dal titolo inglese "To Discover and Forget" (per scoprire e dimenticare).

In seguito il cantautore milanese inizia ad esibirsi sotto lo pseudonimo di Tananai. Si occupa principalmente della produzione musicale di brani in lingua italiana.

Nel 2019 pubblica quattro singoli:

"Volersi male"

"Bear Grylls"

"Ichnusa"

"Calcutta"

Il significato di Tananai

Tananai è una parola presente in numerosi dialetti dell'arco alpino. L'etimologia è incerta. Il significato è quello di un oggetto di cui non si sa che farsene, ormai inservibile; un tananai può essere ad esempio un giocattolo costruito dai bambini con materiali di recupero. In dialetto milanese esiste il termine simile catanai (cose vecchie, ciarpame).

Alberto Cotta Ramusino è il vero nome di Tananai

A gennaio 2020 esce il brano "Giugno": il singolo anticipa l'uscita dell'EP di debutto di Tananai, dal titolo "Piccoli Boati". Il disco esce il 21 febbraio successivo.

Nel marzo 2021 Tananai pubblica il singolo "Baby Goddamn"; la canzone diventa virale su Spotify.

Seguono poi i singoli "Maleducazione" e "Le madri degli altri", realizzati in collaborazione con Fedez. Quest'ultima - presente nel disco "Disumano" - racconta dei sacrifici della madre di Fedez fatti per andare a fare la spesa, e i risultati raggiunti dallo stesso artista, che raggiunta l'indipendenza economica grazie alla musica, riesce ora a provvedere alla sua famiglia.

Il debutto televisivo e l'esperienza di Sanremo

Nel novembre 2021, Tananai è tra i dodici artisti selezionati per partecipare a Sanremo Giovani, il concorso televisivo che apre le porte a nuovi concorrenti per il Festival della canzone italiana. Tananai, con la sua "Esagerata", si classifica secondo (alle spalle di Yuman, prima di Matteo Romano) e accede così di diritto all'imminente Festival 2022 nella categoria Campioni.

Il brano che Tananai presenta al Festival di Sanremo 2022 a febbraio, si intitola "Sesso occasionale".

Nella serata delle cover invita sul palco a cantare assieme a lui, il trapper Rosa Chemical: in coppia presentano una versione inusuale del brano "A far l'amore comincia tu", di Raffaella Carrà.

Tananai torna di nuovo a Sanremo anche per l'edizione 2023: la canzone con cui è in gara si intitola "Tango".