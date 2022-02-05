Biografia

Sant'Agata è celebrata il 5 febbraio, giorno del suo martirio.

Martirio di Sant'Agata: dettaglio del quadro di Giambattista Tiepolo (1755 circa)

Vita di Sant'Agata

Nasce a Catania l'8 settembre dell’anno 235, figlia di Rao e Apolla. Un'altra ipotesi indicherebbe l'anno di nascita nel 238.

Si consacra a Dio come diaconessa intorno ai 21 anni di età. Agata esercita un ruolo attivo all’interno della comunità cristiana, impegnata nella catechesi: istruisce alla fede cristiana i nuovi adepti. Prepara inoltre i giovani a essere battezzati, comunicati e cresimati.

Tra il 250 e il 251 deve fare i conti con le molestie subite dal proconsole Quinziano, arrivato a Catania allo scopo di far abiurare pubblicamente i cristiani, secondo l’editto dell’imperatore Decio.

Quinziano si invaghisce di Agata. Dopo aver saputo della sua consacrazione le impone di ripudiare la fede. Agata rifiuta di adorare gli dei pagani: per questo motivo viene affidata per alcune settimane alla custodia rieducativa di Afrodisia, cortigiana corrotta, e delle sue figlie.

Lo scopo dell’affidamento a Afrodisia, dedita alla prostituzione sacra in quanto sacerdotessa di Cerere, è quello di corrompere moralmente la giovane siciliana, tra minacce e allettamenti, pressandola psicologicamente; il fine ultimo è quello di sottometterla alla volontà del proconsole.

Portata spesso in orge e ritrovi dionisiaci, però, Agata resiste strenuamente agli attacchi perversi che è costretta a subire. Trova forza nella fede in Dio, al punto che le sue tentatrici, scoraggiate dai continui insuccessi, rinunciano all’impegno di corromperla e la riconsegnano a Quinziano.

Questi, non riuscendo a scalfire i principi della ragazza, la processa.

Agata viene convocata al palazzo pretorio, poi portata in carcere. Qui subisce numerose violenze che hanno lo scopo di farle cambiare idea.

Dapprima viene fustigata; poi per mezzo di tenaglie viene sottoposta a un crudele strappo delle mammelle. Quella stessa notte riceve la visita di San Pietro, che le risana le ferite rassicurandola.

Sant'Agata in carcere curata miracolosamente da san Pietro: dettaglio del quadro di Pietro Novelli (1635)

Poi è obbligata a camminare sui carboni ardenti.

Ancora adolescente, Agata muore nella sua cella la notte del 5 febbraio 251.

Sant'Agata rappresentata con i seni strappati dal petto

Le reliquie di Sant'Agata

Le sue reliquie si trovano attualmente nel duomo di Catania. Qui sono giunte il 17 agosto 1126 dopo essere state trafugate da Giorgio Maniace, generale bizantino, un secolo prima a Costantinopoli.

I resti si trovano nel busto argenteo e in uno scrigno argenteo dell’edificio.

Altre città italiane ed estere possono vantare il possesso di alcune reliquie di Sant'Agata; tra queste vi sono capelli e frammenti di ossa.

La leggenda narra che la mammella di Sant’Agata si trovi a Galatina, in Puglia, all’interno di un convento di frati francescani.

Culto

Sant'Agata è protettrice di:

fonditori di campane

tessitori

vigili del fuoco (in Argentina)

donne con malattie al seno

È protettrice dei fonditori di campane perché esse venivano suonate quando si verificavano gravi avvenimenti, ovvero nel momento in cui la santa veniva invocata.

È inoltre protettrice dei tessitori: secondo una leggenda, Agata sarebbe una specie di Penelope cristiana; avrebbe infatti convinto un uomo insopportabile che voleva prenderla in matrimonio, ad aspettare che venisse conclusa una tela che stava realizzando. Lei tesseva di giorno e la scuciva di notte, proprio come la Penelope di Ulisse.

È protettrice dei vigili del fuoco poiché in epoca medievale veniva invocata per la protezione dagli incendi.

È infine protettrice delle donne colpite da malattie al seno, proprio perché venne uccisa dopo aver subìto l’amputazione dei seni.

Sant'Agata è anche protettrice di balie, nutrici, infermieri e tessitrici siciliane; è invocata contro gli incendi, le eruzioni e i disastri ambientali.

Non offendere la patria di Agata, perché è vendicatrice delle ingiurie.

Città di cui è patrona

La Santa è patrona di numerose località italiane. Tra queste vi sono:

Martinengo

Basiglio

Monticello Brianza

Catania

Capua

Asciano

Radicofani

Gallipoli

Palermo

Santhià

Sant’Agata sul Santerno

Bulgarograsso

Faedo

Ornago

Montiano e Guarda Bosone

Tra le località estere: