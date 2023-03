Biografia

Elena Ferrante è una scrittrice italiana affermata. L'opera più celebre di cui è autrice è "L'amica geniale". Il nome è uno pseudonimo: non si conosce il nome reale di questa scrittrice misteriosa che vuole mantenere l’anonimato nonostante il successo raggiunto.

Studi e formazione

Nasce il 5 aprile 1943 a Napoli.

Cresce nella città partenopea dove si dedica agli studi classici. Tra i suoi autori preferiti c’è Elsa Morante. Probabilmente il suo pseudonimo è un omaggio a questa grande scrittrice italiana: le prime e le ultime lettere combaciano.

L’esordio letterario

Il primo romanzo pubblicato da Elena Ferrante risale al 1992, e si intitola: “L’amore molesto”. Il volume ottiene il Premio Procida-Isola di Arturo-Elsa Morante ed il Premio “Oplonti d’argento.

Dopo la partecipazione al Premio letterario Strega e al premio Artemisia, il libro viene anche trasposto in un film, presentato con successo al 48esimo Festival di Cannes, nel 1995.

Gli anni 2000

Dopo questo libro segue l'uscita de “I giorni dell’abbandono” (2002). Quest'opera diventa una pellicola cinematografica. Il film omonimo è di Roberto Faenza - con Margherita Buy e Luca Zingaretti - in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia (2005, 62esima edizione).

Nell'aprile 2021 esce la notizia che verrà realizzato un nuovo film, di produzione americana, basato sullo stesso testo: ad interpretare la protagonista femminile è Natalie Portman.

Il romanzo “La frantumaglia”, pubblicato nel 2003, racconta l’esperienza di Elena Ferrante come scrittrice.

Tre anni più tardi, nel 2006, pubblica il romanzo “La figlia oscura”.

L'amica geniale: serie best-seller di Elena Ferrante

Ci sono romanzi che restano nel panorama letterario nazionale, per i loro contenuti e per il modo in cui sono stati scritti, per lungo tempo. Probabilmente in futuro farà parte dei classici della Letteratura italiana del XXI secolo.

Elena Ferrante pubblica nel 2011 “L’amica geniale”, a cui fa seguito l'anno dopo “Storia del nuovo cognome”. Ben presto ai due best-seller se ne aggiungono un terzo e un quarto: “Storia di chi fugge e di chi resta” (2013), e “Storia della bambina perduta” (2014).

I 4 celebri libri di Elena Ferrante

Questa quadrilogia (o tetralogia) viene tradotta in breve tempo in 40 lingue. La storia ispira una serie televisiva di produzione italiana che viene trasmessa su Rai Uno, a partire dal 2018. La fiction ottiene un grande successo di pubblico.

Premi e riconoscimenti

I romanzi scritti da Elena Ferrante si sono aggiudicati diversi premi letterari prestigiosi, vari riconoscimenti e menzioni speciali.

Nel 2014 la rivista internazionale “Foreign” inserisce la scrittrice italiana tra i “cento pensatori” più influenti (categoria Chronicler). Due anni dopo, secondo la rivista “Time” Elena Ferrante è tra le “cento persone più influenti del mondo” (categoria Artists ).

Le opere letterarie della Ferrante approdano con largo successo anche in altri Paesi del mondo. In America, ad esempio, nel 2018 va in onda una serie tv ispirata al romanzo “L’amica geniale”.

Come in Italia, anche negli USA i suoi romanzi, fanno registrare record assoluti di vendite.

L'identità di Elena Ferrante

L’identità della scrittrice è ancora avvolta nel mistero, o quasi. Viene spesso accostata a quella di altri personaggi appartenenti al mondo della letteratura e della cultura.

Alcuni pensano che Elena altri non sia che Anita Raja, traduttrice della casa editrice che pubblica i suoi romanzi, e moglie dello scrittore Domenico Starnone (vincitore del Premio Strega 2011). Ma non vi è conferma di ciò, e anche l’editore si guarda bene dal fornire elementi a suffragio di tale ipotesi. Grazi a un'indagine economica del Sole 24 Ore, questa sembrerebbe l'ipotesi più accreditata.

Anita Raja. È veramente lei Elena Ferrante?

Altro nome illustre cui si associa l’identità segreta della Ferrante è quello di Marcella Marmo, docente presso l’università Federico II di Napoli.

Anche le origini della scrittrice sono poco note. Nel volume “La Frantumaglia”, però, l’autrice rivela di essere figlia di una sarta di Napoli. Nel medesimo libro spiega ai lettori i motivi che la spingono a mantenere segreta la sua vera identità.

"I miei libri sono organismi autosufficienti"

In questo modo spiega perché i volumi non hanno bisogno di copertine con la sua foto o di presentazioni ufficiali.

Italo Calvino nel 1964 scriveva a una studiosa che chiedeva informazioni personali: “Mi chieda pure quel che vuol sapere e glielo dirò. Ma non le dirò mai la verità. Di questo può star sicura”. Questo passo mi è sempre piaciuto e almeno parzialmente l’ho fatto mio.

Elena Ferrante negli anni 2020

Tra i libri successivi alla quadrilogia vi sono saggi e romanzi:

L'invenzione occasionale (2019, saggio)

La vita bugiarda degli adulti (2019, romanzo)

I margini e il dettato (2021, saggio)

Nel 2021 esce al cinema una film americano tratto da un suo romanzo: "La figlia oscura" (The Lost Daughter); l'opera è scritta e diretta da Maggie Gyllenhaal (sorella di Jake Gyllenhaal), al suo esordio alla regia cinematografica.