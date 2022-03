Biografia

Naftali Bennett è un ex militare israeliano che ha poi intrapreso la carriera politica. Questo percorso l'ha portato a venire eletto Primo ministro di Israele il 13 giugno 2021. Prima di allora è stato un imprenditore informatico, e ha ricoperto le cariche di ministro della difesa - da novembre 2019 a maggio 2020 e "ministro dell'economia e ministro dei servizi religiosi". E' anche il leader del partito Nuova Destra.

Scopriamo di più su Naftali Bennett in questa sua breve biografia.

Naftali Bennett

Le prime esperienze militari

Nasce ad Haifa il 25 marzo 1972. E' il terzo figlio nato da Jim e Myrna Bennett, coppia di ebrei statunitensi immigrati da San Francisco nel 1967, dopo tempo dopo la Guerra dei sei giorni (5–10 giugno 1967).

I genitori non erano molto religiosi, tuttavia Naftali viene coinvolto attivamente nel Bnei Akiva, un'organizzazione giovanile religiosa sionista.

Negli anni della sua maturità presta servizio nelle forze di difesa israeliane come membro della Sayeret Matkal (Unità di Ricognizione dello Stato Maggiore ); in questo contesto raggiunge il grado di maggiore. Durante il suo servizio militare è impegnato in varie missioni fra cui l'Operazione Grappoli d'Ira (Operation Grapes of Wrath), condotta nel 1996 da Israele nel Libano meridionale.

Gli studi e il lavoro a New York City

Successivamente Naftali Bennett si laurea in legge all'Università Ebraica di Gerusalemme. Si trasferisce poi a Manhattan, quartiere centrale della città di New York, per lavorare nel mondo degli affari.

Nel 1999 fonda Cyota, una compagnia di software che poi viene venduta alla RSA Security, SpA americana specializzata in sicurezza informatica. L'operazione finanziaria rende Naftali Bennett multimilionario.

In seguito diviene amministratore delegato di Soluto, azienda informatica di Tel Aviv.

Tornato in Israele, si stabilice definitivamente a Ra'anana con la moglie Gilat.

La carriera politica

A partire dal 2006 Naftali Bennett entra in politica. Diviene capo dello staff di Benjamin Netanyahu, aderendo al Likud, partito di destra nazionalista e liberale.

In seguito lascia il partito per fondarne un altro, La Casa Ebraica, affiliato con il centro-destra e orientato al sionismo, erede del Partito Nazionale Religioso. Il valore politico su cui si fonda è l'affermazione del diritto alla autodeterminazione del popolo ebraico.

Dopo essere stato eletto alla Knesset (il parlamento monocamerale di Israele), Bennett rinuncia alla cittadinanza statunitense che aveva acquisito dai genitori.

Successivamente alle elezioni, entra a far parte del Governo Netanyahu III come Ministro dell'Economia e Ministro dei Servizi Religiosi.

Gli anni 2010 e 2020

Nel febbraio 2012 Naftali Bennet presentato un progetto chiamato "Iniziativa per la stabilità di Israele" in cui sostiene l'annessione immediata dell'Area C della Cisgiordania, ovvero il 63% del suo territorio.

Nel 2018 sostiene l'annessione di tutti i territori palestinesi.

All'inizio del mese di giugno 2021 Bennet è designato primo ministro di un governo formato da una coalizione molto eterogenea; ad essa partecipano i partiti sia della destra, sia della sinistra israeliana; si tratta di una formula particolare secondo la quale Bennet accetta di detenere la carica per due anni, per poi passarla a Yair Lapid, fondatore e leader del partito politico Yesh Atid, centrista e laico.

Nel novembre 2021 la Knesset ha approvato, dopo tre anni senza bilancio e tre giorni di votazioni, il bilancio per il 2021 e il 2022: lo Stato di Israele sopravviveva dal 2019 con un budget mensile.

Vita privata di Naftali Bennett

La moglie Gilat Einav, nata il 12 maggio 1977, era laica prima di osservare il sabato ebraico e le leggi religiose ebraiche kosher riguardanti il cibo.

La sua professione è quella di pasticciera professionista. Naftali e Gilat Bennet hanno quattro figli e risiedono a Ra'anana, città a circa 20 chilometri a nord di Tel Aviv e a 2 chilometri dal Mediterraneo.

Come i suoi fratelli, Naftali Bennett osserva l'ebraismo ortodosso moderno.