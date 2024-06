Biografia

Daniele Adani è un ex calciatore. Ex difensore dell'Inter è divenuto poi un volto amato televisivo di Sky e della Rai. Lele Adani è uno dei protagonisti del mondo del calcio vissuto in televisione, dove dimostra di saper conquistare il pubblico con il suo stile unico. Vediamo di seguito quali sono i momenti salienti della sua carriera.

Gli esordi nel mondo del calcio di Daniele Adani

Nasce a Correggio (Reggio Emilia) il 10 luglio 1974. Il padre è falegname mentre la madre lavora in una tipografia. Ha un fratello, Simone, anche lui ex giocatore, poi divenuto dirigente calcistico. Già da piccolo Lele, questo il soprannome dato in famiglia, mostra una notevole predisposizione per il calcio. Inizia a praticarlo nella Sammartinese per poi approdare nelle giovanili del Modena, con cui disputa tre campionati di Serie B.

Nel 1994 la Lazio ne richiede il trasferimento, ma per diverse ragioni il giocatore non scende in campo. Pochi mesi dopo approda al Brescia, squadra con la quale fa il suo esordio nella serie A nella stagione 1994-95.

Nel corso della competizione Lele Adani gioca ben trenta partite, ma non riesce a impedire la retrocessione della squadra in serie B.

In serie A

Per ben quattro stagioni Adani diventa un punto cardine della difesa del Brescia, arrivando a vincere il campionato cadetto e persino a realizzare il primo gol in Serie A.

Nel 1999 viene acquistato dalla Fiorentina e fa il suo debutto in Champions League. La collaborazione con il club viola si dimostra per lo più positiva, con punti salienti come la vittoria della Coppa Italia nel 2001. Tuttavia, a causa del fallimento della squadra nell'anno successivo approda all'Inter: Daniele Adani firma per due anni, giocando molto spesso un ruolo decisivo.

Daniele Adani e l'addio al calcio giocato

Della sua permanenza nella squadra nerazzurra rimane memorabile un episodio, che anticipa la capacità di Adani di empatizzare con le persone che seguono il calcio da casa.

Durante una partita di Coppa Italia in cui i nerazzurri affrontano la Juventus, Adani segna il gol del pareggio, dedicandolo a un tifoso di appena 15 anni scomparso di casa una settimana prima. Raggiunto dalla dedica e molto toccato, il ragazzo decide di fare ritorno a casa.

Nell'estate del 2004 torna a Brescia, ma solo per pochi mesi, sciogliendo il contratto nel marzo dell'anno successivo.

Adani rimane nel campionato maggiore fino al 2008, militando dapprima nell'Ascoli e poi nell'Empoli.

Conclude la carriera di calciatore nella squadra dove tutto è iniziato: la Sammartinese. Si ritira definitivamente nel 2011.

A giugno dello stesso anno viene chiamato a ricoprire il ruolo di vice allenatore della panchina del Vicenza: Adani accetta volentieri, ma l'esonero del commissario tecnico dei primi giorni di ottobre lo porta ad abbandonare l'avventura.

Tre anni più tardi declina la proposta di Roberto Mancini di assisterlo alla guida dell'Inter. Tale decisione si deve in parte al successo che Adani sta sperimentando in qualità di comunicatore.

Il successo come commentatore di Lele Adani

Già apprezzato nel mondo del calcio, Daniele Adani conosce una maggiore popolarità in veste di commentatore sportivo. È un'attività alla quale inizia a dedicarsi per il campionato argentino e la Coppa Libertadores nel mese di agosto 2010, grazie in particolare al suo interesse per le competizioni sudamericane.

Conclusa la parentesi come secondo allenatore del Vicenza, sceglie di dedicarsi esclusivamente al nuovo ruolo sugli schermi televisivi.

Grazie all'opportunità datagli da Sky Sport, a partire dal 2012 diventa commentatore tecnico non solo per la serie A, bensì per tutte le coppe europee, i campionati mondiali e quelli europei.

Da Sky alla Rai

Con rammarico nel 2021 Adani lascia Sky dopo nove anni e nel settembre dello stesso anno viene ufficializzato il suo passaggio all'emittente radiotelevisiva pubblica. Per la RAI lavora come opinionista di 90° minuto e come commentatore dei segmenti che precedono e chiudono le partite della nazionale.

Con Stefano Bizzotto commenta anche alcuni incontri della Nations League.

Inoltre, assieme a personalità del mondo del calcio come Bobo Vieri e Antonio Cassano riesce a interpretare i cambiamenti delle modalità di fruizione dei consumatori, iniziando durante il primo lockdown del 2020 a trasmettere in streaming su Bobo TV.

L'avventura culmina nella pubblicazione del singolo Vita da bomber, con Nicola Ventola e Vieri. In virtù della visibilità di cui gode, nonché della naturale capacità di coinvolgere il pubblico a casa, Lele Adani diventa un volto sempre più rappresentativo della cultura popolare. Non stupisce in tal senso che alcuni altri protagonisti del mondo dello spettacolo ne cerchino la collaborazione.

In particolare si segnala l'introduzione del disco Rivoluzione, pubblicato da Rocco Hunt nel novembre del 2021. Si tratta di un pezzo intitolato Nel percorso - una frase ripetuta spesso da Adani in diverse occasioni.