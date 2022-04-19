Giornalista e conduttrice tv italiana74 anni

Biografia

Alda D'Eusanio è una giornalista e conduttrice tv italiana. Nasce a Tollo, in provincia di Chieti, il 14 ottobre 1950.

Alda D'Eusanio

Dotata di grande volontà e determinazione, si batte per raggiungere le mete cui aspira. La sua prima battaglia è quella per gli studi. A questo proposito, dichiara:

Io vengo da Tollo, un piccolo paese dell’Abruzzo, da una famiglia contadina, siamo 4 figli. Mia madre non voleva nemmeno che studiassi, mentre mio padre mi ha sempre appoggiata. […] Mamma, visto che volevo studiare, ha preteso che non facessi il Liceo, ma le Magistrali, perché così almeno insegnavo e restavo al paese.. Invece ho voluto fare l’Università, sempre con l’appoggio di papà.

Trascorre con grande sofferenza parte della sua infanzia in collegio a Pescara.

Scappa di casa a diciassette anni e si trasferisce a Roma. Lo fa per sottrarsi - confida alla conduttrice Giulia Salemi:

al destino a cui mia madre mi aveva votato che era quello di sposarmi, fare figli e morire.

Conseguito il diploma magistrale, Alda D'Eusanio si iscrive all’università. Per pagarsi gli studi lavora come cameriera e ragazza alla pari.

Vita privata di Alda D'Eusanio

Alla Sapienza di Roma, dove si laurea in Sociologia, conosce Gianni Statera, sociologo responsabile del suo stesso corso di laurea.

“All’inizio lo odiavo” – confessa – “Io comunista sfegatata, lui borghese”.

Il professore fa molta fatica a conquistarla, la corteggia senza apprezzabili risultati per ben sei mesi, alla fine lei si fa conquistare dalla sua intelligenza e dalla sua immensa cultura.

Si sposano nel 1983. Purtroppo dopo solo sedici anni di matrimonio, tutto finisce: Statera muore in soli quindici giorni per un male incurabile.

Dopo la morte del marito, Alda D'Eusanio non si risposa più, né ha altre relazioni sentimentali, perché dice: “sento Gianni sempre vivo e presente nella mia vita”.

Craxi e Alda D'Eusanio

Ha una presunta relazione con il politico socialista Bettino Craxi. Alda D'Eusanio tuttavia nega decisamente tale fatto, professandosi solo molto amica dell’ex leader politico.

Nel giugno 2018 alla conduttrice del programma tv Le Belve, Francesca Fagnani, a proposito di qualche intercettazione telefonica di tono “intimistico” fra Roma e Hammamet (dove Craxi si ritirò), risponde che si tratta di una frase consolatoria nei riguardi di un vecchio amico, molto provato da una brutta ernia cervicale.

Nel 1987 scrive e pubblica il libro "Il peccato in parlamento. Chi ha paura di Cicciolina?"

Giornalismo e televisione

Alda D'Eusanio diventa giornalista professionista nel 1988; inizia la sua carriera di conduttrice Rai con il programma L’Italia a schede e curando varie rubriche del TG2.

Conduce fino al 1994 il TG2 Notte; poi passa alla conduzione dell’edizione principale.

Nel 1999 è autrice e conduttrice de L’Italia in diretta, in seguito diventata: La vita in diretta.

Dal 1999 al 2003 è al timone su Rai 2 di Al posto tuo, il programma pomeridiano che le ha dato più successo e soddisfazione.

Dopo un anno, passato il testimone del programma a Paola Perego, Alda comincia a prendere parte a svariate trasmissioni, come Il Malloppo, dove nel 2006, sostituisce Pupo; seguono poi Ricomincio da qui nel 2008 e Ci vediamo domenica (2009).

Gli anni 2010: il grave incidente e il ritorno in tv

Nel 2012, purtroppo la vita della giornalista subisce una svolta drammatica: un pirata della strada in una famosa via di Roma, la investe con la sua motocicletta. Il grave incidente procura a D'Eusanio fratture, traumi ed emorragie. Tutte patologie che la costringono in coma per più di un mese; segue poi un lunghissimo periodo di riabilitazione per recuperare la memoria e l’uso corretto della parola.

Sono questi momenti drammatici che la segnano profondamente, perché si ritrova sola e purtroppo senza alcuna possibilità lavorativa.

Nel 2017 torna finalmente in tv; il ruolo è quello di opinionista ne L’isola dei famosi. È poi ospite in svariati programmi televisivi, tra cui:

Domenica In

Torto o ragione? Il verdetto finale

Domenica Live

Pomeriggio cinque.

L'anno seguente torna alla conduzione di un programma: è su TV8 con Vite da copertina.

Gli anni 2020

Nel 2021 partecipa all'edizione N° 5 del Grande Fratello VIP, entrando a programma già iniziato, in quella che è considerata la casa dove discussioni e litigi sono all’ordine del giorno. Purtroppo Alda D’Eusanio dimostra di avere un carattere difficile e poca tolleranza. Così, dopo pochi giorni, si lascia andare a parole di fuoco all’indirizzo di Laura Pausini, sostenendo che il suo compagno Paolo Carta, la riempie di botte. La coppia sporge denuncia.

Immediata arriva la reazione sia di Mediaset che di Endemol, che con un comunicato si dissociano dalle affermazioni della giornalista, e ne annunciano l’immediata espulsione dal programma.

Non è finita. Il 2 febbraio 2021 durante una conversazione con i compagni del Grande Fratello, Alda D'Eusanio accusa il giornalista Adriano Aragozzini di “aver distrutto la carriera di Mia Martini”.

Per la faccenda Pausini e per le accuse ad Aragozzini, le conseguenze legali sono molto pesanti. Sia la cantante che l’ex Patron del Festival di Sanremo chiedono 1 milione di euro come risarcimento danni.

La causa contro Mediaset

Dal canto suo, Alda D'Eusanio intenta causa a Mediaset per averla espulsa, distruggendo così 40 anni di carriera. Sostiene inoltre di essere vittima di una grossa ingiustizia, in quanto Katia Ricciarelli, nonostante i ripetuti richiami nella casa del Grande Fratello VIP (edizione successiva N. 6), non viene espulsa come è stato fatto con lei, cacciata “a pedate”.

D'Eusanio si lamenta di non ricevere supporto dalla rete e di non ottenere nessuna risposta, nonostante i suoi ripetuti tentativi di contatto.

Dopo questi avvenimenti Rai, Mediaset e in generale tutto il mondo dello spettacolo, le chiudono le porte.

Nel 2022 porta in teatro lo spettacolo "È nata una zucca", scritto assieme alla regista Ilenia Costanza.