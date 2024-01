Biografia

Harry Edward Styles, questo il nome completo registrato all'anagrafe, nasce il giorno 1 febbraio 1994 a Redditch nella regione del Worcestershire. Harry Styles è un cantante e attore britannico divenuto in un decennio un volto iconico della musica pop. Dall'esordio con la boy band One Direction fino alla decisione di proseguire come solista per tentare infine la carriera come attore: di seguito tracciamo una breve biografia di Harry Styles, con l'obiettivo di comprendere quali sono i punti salienti della sua esperienza professionale, senza dimenticare qualche cenno alle curiosità che lo riguardano.

Harry Styles

Biografia di Harry Styles: l'infanzia e gli esordi musicali

Con i genitori Anne e Desmond e la sorella maggiore Gemma, Harry si trasferisce nel Cheshire. Nonostante il divorzio dei genitori, che avviene quando Harry ha sette anni, il bambino trascorre un'infanzia molto piacevole. Già da piccolo si diletta a cantare al karaoke regalatogli dal nonno.

Nella scuola che frequenta diventa ben presto la voce principale della band White Eskimo, con la quale vince una competizione a livello regionale. Harry segue il consiglio della madre e si iscrive ai provini della settima edizione nel programma X Factor, presentandosi con una sua versione di Hey Soul Sister del gruppo Train.

Approda alla fase del bootcamp, ma non riesce a proseguire; è in questo momento che Simon Cowell, il giudice della trasmissione, prende una decisione destinata a cambiare la vita di Harry Styles; quest'ultimo diventa membro di una band assieme ad altri quattro aspiranti cantanti. A suggerire il nome One Direction è proprio Styles, che diventa il volto di punta del gruppo, destinato a classificarsi terzo nella competizione.

All'inizio del 2011 i One Direction debuttano con il singolo What Makes You Beautiful, che registra un successo incredibile sia in Gran Bretagna, sia negli Stati Uniti. Nell'album che esce nello stesso anno sono contenuti alcuni dei singoli più importanti della band. Nel frattempo Styles continua a esplorare la propria passione musicale anche da solo, firmando dei testi per altri artisti, come ad esempio Ariana Grande.

One Direction e l'acclamazione come artista

L'avventura dei One Direction prosegue per circa sei anni, un periodo di tempo che Harry Styles vede come positivo, anche se spesso si lamenta di essere troppo sotto scrutinio da parte dei media e spesso anche dei fan.

Per ritrovare maggiore libertà ed esplorare le proprie potenzialità di carriera, lascia la band e sceglie di incidere il singolo Sign of the Times, che esce il 7 aprile 2017. L'album di debutto solista è pubblicato un mese più tardi registrando un enorme successo e posizionandosi al primo posto delle classifiche di tutti i paesi anglosassoni.

Anche la critica apprezza il primo esperimento solista di Harry Styles, in cui ritrova le forti influenze di David Bowie.

Nel luglio dello stesso anno Styles fa il suo debutto come attore sul grande schermo nella pellicola "Dunkirk" dell'apprezzato regista Christopher Nolan.

Una volta concluso il tour mondiale che lo vede impegnato da settembre 2017 fino a luglio 2018, Styles inizia ad allargare i propri interessi anche alla moda, diventando modello per il brand Gucci.

Nel 2019 esce il suo secondo album solista Fine Line, che contiene il tormentone estivo Watermelon Sugar. Il tour a supporto dell'album viene posticipato al 2021 a causa dello scoppio della pandemia.

Anticipato dal singolo As it was, il terzo album Harry's House esce nel 2022 e diventa il disco con i record di vendita infranti in minor tempo nel corso dell'anno.

In questo periodo Styles recita in due film importanti, ovvero "My Policeman" con Emma Corrin, nonché nella pellicola della sua compagna Olivia Wilde, "Don't worry darling", assieme a Florence Pugh.

Nel 2021 appare in una scena del film "Eternals".

Alla mostra del cinema di Venezia, nel settembre 2022, è una delle star più attese.

Harry Styles: vita privata e curiosità

Dopo una breve relazione con una presentatrice televisiva di quattordici anni più grande di lui, nel 2012 Harry Styles frequenta la cantante americana Taylor Swift.

Nel 2017 inizia una relazione con la modella Camille Rowe, che funge da musa ispiratrice per l'album Fine Line.

A partire dall'inizio del 2021 Styles si lega all'attrice e regista Olivia Wilde.

In linea con le evoluzioni sul tema condivise da molti della sua generazione, Harry Styles ha ripetutamente affermato di non voler dare definizioni riguardo al suo orientamento sessuale, nonostante abbia sempre avuto relazioni con donne, scatenando infatti le polemiche della comunità LGBT che accusa il cantante di strumentalizzare l'argomento.