Biografia

Rosanna Banfi nasce a Canosa di Puglia il 10 aprile 1963. È figlia del famoso attore comico Lino Banfi. Rosanna segue sin da piccola le orme del padre, grazie al quale riesce a entrare nel mondo dello spettacolo, facendosi pian piano strada anche in autonomia. Determinata e spigliata, conserva queste caratteristiche nel corso di una battaglia contro un tumore al seno, al termine della quale diventa testimonial di varie campagne di sensibilizzazione. Nel 2022 è protagonista di due programmi di punta della Rai in veste di concorrente, tra cui Ballando con le Stelle.

Scopriamo in questa breve biografia le tappe salienti della vita privata e professionale di Rosanna Banfi.

Rosanna Banfi

Rosanna Banfi: giovinezza ed esordi

I genitori sono l'attore comico Lino Banfi, il cui vero nome è Pasquale Zagaria, e Lucia Lagrasta. All'anagrafe la piccola è registrata come Rosanna Zagaria, anche se optando per seguire le orme del padre sceglie di assumere anche il suo stesso nome d'arte in seguito.

Sin da piccola Rosanna mostra una grande passione per la recitazione. Dal momento che la famiglia abita a Roma, le occasioni per Rosanna non mancano.

Da giovane frequenta un'accademia teatrale, anche se le sue prime esperienze sono come assistente costumista. Verso la fine degli anni Ottanta recita assieme al padre, con il quale si trova anche a collaborare in varie fiction prodotte dalla Rai, in particolare in "Un medico in famiglia". Rosanna è ricordata particolarmente per la partecipazione all'opera "Il padre delle spose", che le vale un Gay Village Award per l'interpretazione di una donna lesbica.

Rosanna Banfi: il ritorno dopo la malattia

Dopo un periodo di assenza dalle scene durato svariati anni a causa di una malattia (ne parliamo in fondo), Rosanna Banfi sceglie di fare pian piano ritorno al mondo dello spettacolo; prende parte a due pellicole cinematografiche: "Ameluk" e "Le frise ignoranti", uscite entrambe nel 2015.

Nello stesso anno Rosanna compare anche in piccoli ruoli sugli schermi televisivi italiani, precisamente nelle produzioni di "Provaci ancora Prof!" ed "È arrivata la felicità".

Dopo aver ottenuto un'altra piccola parte nella serie televisiva "Amore pensaci tu" nell'anno 2017, Rosanna Banfi si prende qualche altro anno di pausa.

Gli anni 2020

Alla ripresa completa dei programmi dopo la pandemia, nel 2022, decide di fare ritorno sui piccoli schermi assieme al padre. Viene infatti svelata la sua partecipazione alla terza edizione del programma "Cantante mascherato", tratto da un format di origine coreana. Assieme a Lino Banfi, con il quale partecipa sotto il travestimento della maschera del Pulcino, si classifica al secondo posto.

Nello stesso anno Rosanna prende parte anche a Ballando con le stelle, storico programma della Rai giunto alla 17esima edizione, esibendosi in coppia con il ballerino Simone Casula.

Vita privata e curiosità su Rosanna Banfi

Dal 1992 Rosanna è sposata con Fabio Leoni. I due condividono la passione per la recitazione, professione che li accomuna; hanno avuto due figli nel corso del matrimonio: Virginia, nata un anno dopo le nozze, e Pietro, nato nel 1998.

Nel 2009 Rosanna Banfi si trova ad affrontare una difficile situazione dovuta alla scoperta di un tumore al seno. Con determinazione affronta le fasi necessarie, tra cui la chemioterapia e l'operazione di rimozione della massa tumorale. Una volta conclusa con esito positivo la sua lotta con il cancro al seno, Rosanna decide di impegnarsi in maniera attiva per le altre persone affette da questa malattia. Ecco come nasce la scelta di diventare testimonial di Race for the Cure.