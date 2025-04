Nel 2022 l'artista romana segna una tappa importante del proprio percorso musicale, arrivando a pubblicare il primo album in studio dal titolo "Universo". Dall'opera sono estratti due singoli: "Ciò che non dici" e "Parentesi". Quest'ultimo è realizzato in collaborazione con la cantante Giorgia . All'esordio l'album si posiziona settimo nella classifica italiana. Tale risultato anticipa il discreto successo ottenuto nel corso della relativa tournée promozionale dal nome "Universo tour 2022".

Una volta conclusa l'esperienza televisiva, la ragazza si concentra su altri progetti e rimane inattiva per quanto riguarda la scena musicale, poiché si trasferisce a Londra. Quando fa ritorno in Italia nel 2019 sceglie però di riprendere la pubblicazione di musica mediante lo pseudonimo Mara Sattei, che altro non è il suo nome a iniziali invertite.

