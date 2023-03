In vista della stagione estiva LDA fa uscire una versione in stile bachata e in lingua spagnola di Quello che fa male, con il titolo Lo que mas nos duele.

9 fotografie

Foto e immagini di LDA

Video LDA

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Non ci sono messaggi o commenti per LDA.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Gigi D'alessio Clementino Justin Bieber Sanremo 2023 Musica Discografia

13 biografie

Nati lo stesso giorno di LDA