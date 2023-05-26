Evelina Christillin
Biografia
Evelina Christillin è un'imprenditrice e dirigente sportiva italiana di grande rilievo. Nata il 27 novembre 1955 a Torino, in Italia, è conosciuta principalmente per il suo coinvolgimento nel mondo del calcio e per i suoi contributi al Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Il suo nome completo è Evelina Maria Augusta Christillin.
Studi e formazione
Christillin ha una solida formazione accademica. Studia all'Università di Torino, laureandosi in Scienze Politiche con specializzazione in Relazioni Internazionali. Negli anni 2020 ricopre la posizione di Presidente e Amministratore Delegato di Chateau d'Ax, un'importante azienda italiana nel settore dell'arredamento.
Nel mondo sportivo
Il coinvolgimento di Christillin nel mondo dello sport inizia nel 2005, quando viene eletta Presidente del Torino Calcio, una delle squadre di calcio più prestigiose d'Italia.
Nel 2010, Christillin fa un importante passo nella sua carriera sportiva diventando membro del Comitato Esecutivo del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Negli anni lavora a stretto contatto con il presidente del CONI, Giovanni Malagò, contribuendo allo sviluppo e alla promozione dello sport in Italia.
Oltre al suo impegno nel CONI, Evelina Christillin è coinvolta anche a livello internazionale nel movimento olimpico. Diviene membro del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), la massima istituzione sportiva mondiale. Fa parte di diverse commissioni del CIO, tra cui la Commissione per le Relazioni Internazionali e la Commissione per l'Etica.
Oltre lo sport
Tra i prestigiosi incarichi ricoperti che esulano dal mondo dello sport ci sono la direzione della Filarmonica '900 del Teatro Regio di Torino e la presidenza del Museo Egizio di Torino.
È stata in diversi consigli d'amministrazione tra cui Saes Getters e Gruppo Carige.
Riconoscimenti
La sua carriera di successo nel mondo dello sport e degli affari le ha valso numerosi riconoscimenti. È stata insignita dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, uno dei più alti onori civili in Italia, per il suo contributo allo sport e alla società.
Ha ricevuto anche il Premio Bellisario nella sezione manager e la Grolla d'Oro alla Comunicazione in occasione del Premio Saint-Vincent per il giornalismo.
Ha contribuito alla realizzazione di due libri:
- Poveri malati, storie di vita quotidiana in un ospedale di antico regime: il San Giovanni Battista di Torino nel secolo 18, Paravia, 1994
- Olimpico sorriso. Le montagne di Evelina Christillin secondo Valter Giuliano (con Valter Giuliano), Vivalda Editori, 2011
Vita privata
È sposata con il manager Gabriele Galateri di Genola.
Ha una figlia di nome Virginia Galateri.
Evelina Christillin è una figura di spicco nel panorama sportivo italiano e internazionale. La sua leadership, la sua competenza e la sua dedizione allo sviluppo dello sport contribuiscono attivamente a plasmare il futuro dello sport italiano e a promuovere i valori olimpici a livello globale.
Frasi di Evelina Christillin
[Cosa è cambiato nel calcio negli ultimi decenni?] Tutto. Io sono della generazione di Marco Tardelli e Antonio Cabrini. Era un'epoca più normale, non c'era il divismo, non c'erano i procuratori né tutti i milioni di oggi. La sera dopo la partita si andava a cena insieme e tutto questo mi è rimasto dentro. Se fosse meglio o peggio non lo so. È rimasto uguale il fischio dell'arbitro, quando inizia e finisce la magia della partita.
[Quando ripensi alla tua amicizia con l'avvocato Giovanni Agnelli cosa provi?] Un'infinita gratitudine. Devo tutto a lui. Dall'esperienza nel calcio, quando andavo con lui a vedere le partite in tutto il mondo, al mio incarico per le Olimpiadi di Torino 2006. Io ero il braccio ma la mente era sempre lui. Quei Giochi sono stati il suo ultimo regalo alla città.
[Se tornassi bambina quale sarebbe il profumo della tua infanzia?] L'erba e le campanule nei prati del mio paesino valdostano, Issime.
[Il Museo Egizio, il calcio ai massimi livelli, le Olimpiadi in arrivo. Una vita impegnativa.] Il museo è senz'altro l'impegno più intenso. Anche se in questo periodo sono state molto complesse le decisioni che abbiamo dovuto prendere come Fifa e come Uefa, l'unione delle Federazioni calcistiche europee, in un contesto internazionale diviso tra le sanzioni alla Russia e la disperazione per la popolazione ucraina. Abbiamo dovuto spostare la finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi ed escludere le squadre russe dalle competizioni.
[Lo sport dovrebbe unire i popoli come ragione di pace e invece...] È stata una grande sofferenza, anche perché gli atleti non c'entrano nulla. Ma non si è potuto agire diversamente. Tutte le squadre europee, a partire dalla Polonia, hanno rifiutato di affrontare sul campo quelle russe.
[Torniamo a Torino e al Museo Egizio: come affronti questa responsabilità?] Nel 2015, con il nuovo direttore Christian Greco, abbiamo avviato un progetto di totale rinnovo dello spazio, quasi un raddoppio. Questo ha comportato un grande lavoro con tutto lo staff. Portiamo le nostre mostre all'estero, dal Brasile alla Cina, e stiamo finanziando una campagna di scavo in Egitto, a Saqqara. E poi abbiamo aumentato il fatturato.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Evelina Christillin
Foto e immagini di Evelina Christillin
Video Evelina Christillin
Commenti
Non ci sono messaggi o commenti per Evelina Christillin.
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Evelina Christillin. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Evelina Christillin.