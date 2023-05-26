Biografia

Evelina Christillin è un'imprenditrice e dirigente sportiva italiana di grande rilievo. Nata il 27 novembre 1955 a Torino, in Italia, è conosciuta principalmente per il suo coinvolgimento nel mondo del calcio e per i suoi contributi al Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Il suo nome completo è Evelina Maria Augusta Christillin.

Evelina Christillin

Studi e formazione

Christillin ha una solida formazione accademica. Studia all'Università di Torino, laureandosi in Scienze Politiche con specializzazione in Relazioni Internazionali. Negli anni 2020 ricopre la posizione di Presidente e Amministratore Delegato di Chateau d'Ax, un'importante azienda italiana nel settore dell'arredamento.

Nel mondo sportivo

Il coinvolgimento di Christillin nel mondo dello sport inizia nel 2005, quando viene eletta Presidente del Torino Calcio, una delle squadre di calcio più prestigiose d'Italia.

Nel 2010, Christillin fa un importante passo nella sua carriera sportiva diventando membro del Comitato Esecutivo del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Negli anni lavora a stretto contatto con il presidente del CONI, Giovanni Malagò, contribuendo allo sviluppo e alla promozione dello sport in Italia.

Oltre al suo impegno nel CONI, Evelina Christillin è coinvolta anche a livello internazionale nel movimento olimpico. Diviene membro del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), la massima istituzione sportiva mondiale. Fa parte di diverse commissioni del CIO, tra cui la Commissione per le Relazioni Internazionali e la Commissione per l'Etica.

Oltre lo sport

Tra i prestigiosi incarichi ricoperti che esulano dal mondo dello sport ci sono la direzione della Filarmonica '900 del Teatro Regio di Torino e la presidenza del Museo Egizio di Torino.

È stata in diversi consigli d'amministrazione tra cui Saes Getters e Gruppo Carige.

Riconoscimenti

La sua carriera di successo nel mondo dello sport e degli affari le ha valso numerosi riconoscimenti. È stata insignita dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, uno dei più alti onori civili in Italia, per il suo contributo allo sport e alla società.

Ha ricevuto anche il Premio Bellisario nella sezione manager e la Grolla d'Oro alla Comunicazione in occasione del Premio Saint-Vincent per il giornalismo.

Ha contribuito alla realizzazione di due libri:

Poveri malati, storie di vita quotidiana in un ospedale di antico regime: il San Giovanni Battista di Torino nel secolo 18, Paravia, 1994

Olimpico sorriso. Le montagne di Evelina Christillin secondo Valter Giuliano (con Valter Giuliano), Vivalda Editori, 2011

Vita privata

È sposata con il manager Gabriele Galateri di Genola.

Ha una figlia di nome Virginia Galateri.

Evelina Christillin è una figura di spicco nel panorama sportivo italiano e internazionale. La sua leadership, la sua competenza e la sua dedizione allo sviluppo dello sport contribuiscono attivamente a plasmare il futuro dello sport italiano e a promuovere i valori olimpici a livello globale.