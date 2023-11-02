Scrittore e insegnante statunitenseDale Breckenridge Carnegie

Biografia

Dale Breckenridge Carnegie nasce a Maryville, Missouri (USA), il 24 novembre 1888. È ricordato come promotore di numerosi corsi sullo sviluppo personale, vendita, leadership e relazioni interpersonali. Esperto di public speaking è autore di celebri libri in questo campo.

Oggigiorno esiste Dale Carnegie Training, multinazionale specializzata in business training, consulenza e formazione. Ciascun corso erogato da questa azienda si propone di valorizzare il potenziale delle persone, sviluppando le aree strategiche utili ad ottenere risultati duraturi nel tempo.

Il più frequentato tra i vari percorsi formativi è il Dale Carnegie Course: comunicazione efficace e relazioni interpersonali; proprio con questo corso Dale Carnegie esordì nel 1912 come docente presso la YMCA di New York.

L'azienda Dale Carnegie Training è presente in oltre 85 paesi al mondo. In Italia è presente dall'inizio degli anni 2000.

Dale Carnegie

Libri celebri di Dale Carnegie

Il libro più importante scritto da Dale Carnegie è How to win friends and influence people, pubblicato in America nel 1936. In Italia è pubblicato da Bompiani con il titolo "Come trattare gli altri e farseli amici".

Questo libro ha venduto oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo: è uno dei primi best seller nella storia dei libri sullo sviluppo personale.

Dale Carnegie scrisse numerose altre opere tra cui una biografia di Abraham Lincoln, intitolata "Lincoln lo sconosciuto" (Lincoln the Unknown), pubblicata nel 1932. Dello stesso anno è anche un altro suo celebre libro sul public speaking: "Public Speaking and Influencing Men in Business", tradotto in italiano con il titolo Come parlare in pubblico e convincere gli altri".

Formazione e studi

Dale è il secondo figlio di James William Carnagey e Amanda Elisabeth Harbison. Cresce in una povera famiglia rurale ma riesce a frequentare la State Teacher's College a Warrensburg.

Terminati gli studi inizia a lavorare come venditore di corsi per corrispondenza ai proprietari dei ranch.

La sua vera carriera commerciale inizia nell'azienda Armour & Company, azienda per la quale vende bacon, strutto e sapone.

Dale Carnegie si rivela presto un venditore di talento, al punto di far diventare la sua zona, quella del South Omaha in Nebraska, leader a livello aziendale.

Dopo aver guadagnato 500 dollari, nel 1911, Dale Carnegie lascia l'azienda per inseguire il suo sogno: vuole diventare uno scrittore.

Dale Carnegie a New York

Si trasferisce a New York e decide di frequentare l'Accademia americana di arti drammatiche. Come attore ottiene poca fortuna. Disoccupato, senza soldi, inizia a germogliare in lui l'idea di diventare oratore ed insegnante di public speaking.

Riesce a convincere il manager dell'università YMCA ad organizzare il suo primo corso promettendogli l'80% dei ricavi.

Durante questa prima sessione Dale Carnegie, rimasto a corto di materiale, improvvisa chiedendo ai suoi primi partecipanti di parlare di qualcosa che “li faceva particolarmente arrabbiare”; scopre così che questa tecnica permette anche alle persone più timide di parlare davanti ad un nutrito pubblico, vincendo ansia e timore.

Nel 1912 debutta così il primo Dale Carnegie Course.

La sua missione diventa quella di portare ogni americano ad avere più fiducia in se stesso.

Due anni più tardi raggiunge il successo guadagnando 500 dollari alla settimana - l'equivalente odierno del valore di 10.000 dollari.

Un nome d'arte efficace

Parte del successo di Dale Carnegie viene dalla sua intuizione di cambiare il proprio cognome da Carnagey a Carnegie; in quel periodo infatti quello del filantropo Andrew Carnegie era un nome celebre e rispettato.

Dale fu addirittura in grado di affittare la famosa Carnegie Hall per alcune delle sue conferenze.

Il successo editoriale

La prima raccolta degli scritti di Dale Carnegie fu intitolata Public Speaking: a Practical Course for Business Man (1913), più tardi ripubblicata con il titolo citato all'inizio Public Speaking and Influencing Men in Business (1932).

Il coronamento del suo successo avviene nel 1936 quando la casa editrice Simon & Schuster pubblica How to Win Friends and Influence People. Questo libro diviene un enorme successo e diventa rapidamente un best seller: in pochi mesi si contano 17 ristampe!

Dale Carnegie muore nella sua casa a Forest Hills, New York, il 1º novembre 1955, all'età di 66 anni a causa del linfoma di Hodgkin ed insufficienza renale.

È sepolto nel cimitero di Belton, Cass Country in Missouri.

Alla sua morte il suo libro più celebre era stato tradotto in 31 lingue, aveva venduto 5 milioni di copie; 450.000 persone avevano frequentato un corso presso il Dale Carnegie Institute.

Altre note biografiche e curiosità

Durante la prima guerra mondiale Dale Carnegie servì l'esercito americano.

Il suo primo matrimonio con Lolita Baucaire terminò con un divorzio nel 1931.

Il 5 novembre 1944 a Tulsa, in Oklahoma, sposò Dorothy Price Vanderpool, anch'ella divorziata.

Ebbe due figlie: Rosemary, nata dal primo matrimonio, e Donna Dale, dal secondo.

