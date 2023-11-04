Biografia

Massimiliano Varrese è attore e ballerino. Nasce a Roma il 5 gennaio 1976. Si trasferisce molto presto in Toscana, prima ad Albinia e poi, nel 1989, a Grosseto, capoluogo maremmano dove cresce e studia.

Formazione e studi

Inizia a studiare giovanissimo da professionista le arti dello spettacolo presso lo I.A.L.S. di Roma, iniziando anche a comporre i primi brani come autore.

La carriera televisiva di Massimiliano Varrese inizia nel 1997: appare in uno spot dei gelati Sanson.

L'anno seguente viene chiamato a partecipare a un programma tv di Raffaella Carrà: Carràmba! Che fortuna lancia Varrese come cantante-ballerino.

Massimiliano Varrese

Nel 1999 esordisce a teatro con il musical Sono tutti più bravi di me, per la regia di Emanuela Giordano; per questo spettacolo Massimiliano Varrese scrive il brano portante insieme ad Ambrogio Sparagna.

Massimiliano Varrese nella prima metà degli anni 2000

Nel 2000 è la volta della pièce teatrale The Beautiful Thing, diretto da Bruno Montefusco. Nello stesso anno partecipa alla miniserie televisiva Operazione Odissea, per la regia di Claudio Fragasso. Sempre nel 2000 Varrese è chiamato dal coreografo Luca Tommassini per entrare nel corpo di ballo del programma Stasera pago io, condotto da Fiorello.

L'anno successivo, nel 2001, lavora per il tour europeo di Paola & Chiara.

Nel 2002 è tra i ballerini del tour di Geri Halliwell (con la quale gira il videoclip di It's Raining Men) e di Holly Valance.

Torna poi a recitare per la fiction Il bello delle donne e il film Velocità massima del 2002, con Valerio Mastandrea. Nel 2005 interpreta il ruolo di Furio Zani nella fiction Mediaset Grandi domani.

La seconda metà degli anni 2000

Nel settembre 2005 viene presentato in anteprima alla 62ª mostra cinematografica di Venezia il primo film che vede Massimiliano Varrese protagonista. Si tratta di Fuoco su di me, per la regia di Lamberto Lambertini, con Omar Sharif. Il film vince il Premio della Cultura e del Dialogo istituito dalla Regione Veneto.

Nel 2006, dopo la miniserie Sotto copertura, spin off di Carabinieri, Massimiliano Varrese fa il suo ingresso nel cast della fiction di Canale 5, dove interpreta Antonio Baldi. Viene riconfermato per le serie successive. Alterna le riprese a Città della Pieve con quelle in Giordania, sul set de La sacra famiglia, film in due puntate con Alessandro Gassmann, girato in lingua inglese per la regia di Raffaele Mertes.

Nell'estate del 2006 è presentatore dell'anteprima Festivalbar.

Alla fine dello stesso anno inizia a lavorare in teatro per il musical 3MSC. Emozioni e sogno. Tre metri sopra il cielo. Lo spettacolo; qui interpreta il personaggio principale Step (si veda la trama del film: Tre metri sopra il cielo).

Per questo ruolo Varrese riceve il Premio Vittorio Gassman come miglior giovane talento teatrale del 2007.

Nel 2008 è tra gli interpreti principali della miniserie Il sangue e la rosa, diretta da Salvatore Samperi, Luigi Parisi e Luciano Odorisio. L'anno dopo è testimonial di Tribe by BREIL, ultima per ordine di tempo delle moltissime campagne pubblicitarie da lui interpretate; tra queste ricordiamo anche: shampoo Clear, profumo Elizabeth Arden (con Catherine Zeta-Jones).

Alla fine del 2008 finisce di girare come coprotagonista l'opera prima di Oreste Crisostomi Alice: Varrese scrive e canta L'amore che cos'è, brano principale della colonna sonora.

Dal 2010, in collaborazione con il maestro Maurizio Mastrini, porta in teatro diversi reading di musica e poesia, tra cui Processi InVersi, del quale cura la regia sotto la direzione artistica di Giorgio Albertazzi. Massimiliano si esibisce omaggiando Charlie Chaplin nella canzone Smile.

Gli anni 2010 e 2020

Nel novembre del 2011 pubblica, per Edizioni Sonda, il romanzo di formazione L'estate è già finita, scritto a quattro mani con l'amico d'infanzia Francesco Serino e ambientato nella Grosseto degli anni Ottanta. Il romanzo è inserito nella collana di narrativa per ragazzi Idrogeno.

La copertina del libro di Massimiliano Varrese

L'anno successivo, nel 2012, interpreta la nuova versione in chiave moderna di Francesco d'Assisi nel musical Chiara e Francesco, per la regia di Oreste Castagna.

Nel 2016 e 2017 partecipa ai videoclip rispettivamente di Fabrizio Moro, Sono anni che ti aspetto e Noemi, Autunno. Nel 2017 è anche autore del programma di formazione "Training olistico attoriale".

Nel 2018 Massimiliano Varrese è regista e attore, insieme a Filippo Fagioli, del docufilm Mi-ka-el, che intreccia il percorso umano di un giornalista, interpretato da Varrese stesso, con la figura dell'Arcangelo Michele. Nel 2019 partecipa in qualità di concorrente ad Amici Celebrities: si classifica secondo, sconfitto in finalissima dalla showgirl Pamela Camassa.

L'11 settembre 2023 partecipa come concorrente al Grande Fratello, edizione N. 17.