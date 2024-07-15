Jasmine Paolini
Biografia
Jasmine Paolini è una tennista italiana. Nasce a Castelnuovo di Garfagnana il giorno 4 gennaio 1996 da Ugo Paolini, originario di Lucca, e Jacqueline Gardiner. La madre è di origini polacche e ghanesi.
Jasmine cresce a Bagni di Lucca, ma durante l'infanzia frequenta spesso la terra d'origine della madre, in particolare Łódź, motivo per cui, oltre all'italiano, parla fluentemente anche il polacco.
Gli esordi nella carriera tennistica
Le prime partecipazioni a tornei del circuito ITF risalgono al 2011. La prima finale in carriera arriva nell'estate 2013 nel torneo da 10.000 $ a Roma sia in singolare (sconfitta da Martina Caregaro) che in doppio, in coppia con Claudia Giovine senza riuscire a conquistare nessuno dei due titoli.
Il primo trofeo arriva in agosto nel 10.000 $ di Locri dove supera in finale la francese Suvrijn; il mese successivo arriva invece il primo titolo in doppio a Santa Margherita di Pula in coppia con Giorgia Marchetti.
Nel 2014 vince il torneo di Viserba battendo Anna Remondina e raggiunge la prima finale in un 25.000 $ a Telavi in Georgia. Chiude l'anno alla posizione 309 del ranking WTA.
La seconda metà degli anni 2010
Nel 2015 Jasmine Paolini inizia la stagione ad aprile a causa di un infortunio. Per la prima volta, grazie ad una wild card, partecipa alle qualificazioni di un torneo del circuito maggiore: agli Internazionali d'Italia di Roma viene però subito eliminata da Monica Niculescu in tre set. A Bath, in novembre, raggiunge le semifinali e a fine anno sicivola al 482º posto WTA.
In aprile conquista il suo terzo titolo ITF vincendo la finale a Santa Margherita di Pula contro la francese Tessah Andrianjafitrimo che si ritira dopo un solo gioco.
Partendo dalle qualificazioni raggiunge la finale anche a Bad Salgau dove viene battuta dalla tedesca Korpatsch.
Nel resto della stagione si spinge fino alla finale anche in altre due occasioni: a Mamaia e a Clermont-Ferrand ma perde rispettivamente da Jessica Pieri e Richèl Hogenkamp.
Il secondo titolo dell'anno, e primo da 25.000 $, arriva a Valencia, dove batte in finale Quirine Lemoine.
Grazie a questo successo Jasmine Paolini risale in classifica ritoccando il suo best ranking alla posizione 214 per chiudere poi l'anno due posizioni più in basso.
Nel 2017 arriva la prima convocazione in Fed Cup.
L'anno seguente, nel 2018, esordisce conquistando il tabellone principale della sesta edizione dell'International di Shenzhen. Torna a vestire la maglia azzurra in Fed Cup nel primo turno del World Group II di Chieti contro la Spagna, affrontando nel primo match Carla Suárez Navarro, contro la quale perde per 6–2, 6–3.
Ad aprile è ammessa direttamente nel tabellone principale a Bogotà dove finalmente coglie il primo successo in carriera in un torneo WTA: Paolini supera agevolmente la qualificata australiana Lizette Cabrera.
Il 1° maggio ottiene la prima vittoria in carriera contro una top 20, battendo Daria Kasatkina. In seguito batte agevolmente anche Anna Karolina Schmiedlová conquistando per la prima volta in carriera l'accesso ad un quarto di finale di un torneo WTA.
Sconfitta per la seconda volta consecutiva al primo turno nelle qualificazioni del Roland Garros, subisce la stessa sorte anche sull'erba prima di Birmingham poi di Wimbledon.
Nel 2019 debutta al Roland Garros ed entra nella top 100.
Torna titolare in Fed Cup nello spareggio del World Group II contro la Russia giocando un combattuto match contro Anastasia Pavlyuchenkova concluso con due tie-break a favore della ex numero 13 del mondo; ininfluente invece la sconfitta in doppio subita in coppia con Sara Errani.
Alla prima edizione del torneo WTA 125 di Karlsruhe approda per la prima volta alla semifinale, dove cede in due set alla rumena Patricia Maria Tig, futura vincitrice del torneo.
Entrata tra le prime cento del mondo, diventa la numero uno italiana nel ranking e si garantisce per la prima volta in carriera l'accesso diretto ad uno Slam, gli Australian Open del 2020.
Gli anni 2020
Debutta nel tabellone principale degli Australian Open, perdendo contro la russa Anna Blinkova.
Conquista invece vittorie importanti per la maglia nazionale nella Fed Cup, battendo in singolare l'austriaca Grabher e la greca Laki e in doppio, con Martina Trevisan, la coppia estone Valeria Gorlats - Katriin Saar contribuendo al primato italiano nel girone.
Nel giugno del 2020 Jasmine Paolini diventa per la prima volta campionessa italiana (nella prima edizione dei campionati italiani dopo 16 anni) battendo in finale Martina Trevisan.
Ad agosto, alla ripresa del circuito dopo la sospensione per la pandemia di Covid-19, torna a giocare a Palermo conquistando il primo successo WTA dell'anno ai danni della russa Kasatkina prima di perdere al secondo turno contro la bielorussa Sasnovič.
Dopo la sospensione per il Covid, inoltre, comincia ad essere seguita a tempo pieno dall'ex giocatore veneto Renzo Furlan, con cui già collaborava dal 2015.
Nell'inedito Roland Garros autunnale, ammessa di diritto nel tabellone principale, coglie dopo tre sconfitte la prima vittoria in carriera in un torneo Slam, battendo la spagnola Bolsova per 6–4, 6–3 in 74 minuti.
Nel 2021 arrivano i primi titoli WTA 125 e 250. Chiude l'anno come numero 53 del ranking.
Nel periodo d'oro del tennis azzurro, nel 2024, sottolineato dai successi di Jannik Sinner N° 1 al mondo, anche Jasmine Paolini ci mette del suo per portare il tennis italiano ai massimi livelli: nello stesso anno 2024 vince un torneo del circuito maggiore in singolare, il WTA 1000 di Dubai 2024; è la terza italiana di sempre ad aggiudicarsi un torneo di questa categoria – dopo Flavia Pennetta e Camila Giorgi.
Nei tornei del Grande Slam, Paolini arriva in finale (sia in singolare sia in doppio) al Roland Garros 2024 (quinta italiana di sempre a conseguire la finale in singolare in un torneo del Grande Slam): ciò le permette di raggiungere la posizione N° 7 del ranking mondiale. A Wimbledon arriva in finale.
Poche settimane dopo partecipa alle Olimpiadi di Parigi 2024; nel singolo arriva agli ottavi di finale; nel doppio gioca in coppia con Sara Errani dove la coppia arriva a giocare la finale e vincere una storica medaglia d'oro.
Alla fine del mese di ottobre 2024 raggiunge la posizione numero 4 della classifica WTA, eguagliando l'unica altra italiana ad arrivare così in alto: Francesca Schiavone.
Nel maggio 2025 è la vincitrice degli Internazionali di Roma: era dal 1985 che un'italiana non vinceva questo torneo.
Poche settimane dopo, vince nel doppio femminile la finale del Roland Garros, insieme all'amica Errani contro la coppia Danilina / Krunic.
Frasi di Jasmine Paolini
Più gioco partite importanti e più capisco questo sport. Non ci sono formule magiche. Esistono il lavoro, la perseveranza e la determinazione.
Per un tennista i cambiamenti tecnici sono spesso traumatici, perché andare a toccare colpi che si ritiene già buoni non è facile. Noi giocatrici siamo solitamente abbastanza ostinati.
[«Qual è stato il momento più difficile di questi anni?»] Non riuscire a qualificarmi per gli Slam mi ha fatto stare davvero male. Finalmente al Roland Garros, nel 2019, ho superato il tabellone cadetto [dopo 9 tentativi falliti nei vari Major, ndr] senza perdere alcun set e mi sono sbloccata. Adesso comincio a vincere i match nel main draw ed è tutta un'altra storia, ma quegli anni non sono stati semplici. Arrivavo poco convinta, spesso senza coach, e non riuscivo a esprimermi al meglio. Nel 2018 in Australia racimolai tre game al primo turno delle "quali" e fu devastante.
[«Se potessi dare un consiglio alla Jasmine Paolini che entra, da giovanissima, nel circuito, cosa le diresti?»] Di avere meno dubbi su me stessa. Credo sia un difetto molto italiano quello di non sminuirsi un po'. Meno dubbi, più certezze.
[«La vita nel circuito può essere emozionante ma anche ripetitiva e faticosa. Come la vivi?»] Dopo anni a giocare prevalentemente Itf, senza ospitalità e con montepremi bassissimi, la vita nei tornei Wta la definirei tranquilla. Non ci sono ansie dovute alla parte economica, i punti in palio sono molti ed è tutto organizzato alla perfezione. È ovvio che viaggiare continuamente non sia così facile, devo imparare un po' a gestirmi: dopo New York, per esempio, sono tornata in Europa per giocare Portorose e poi, senza sosta, sono tornata negli States per disputare il torneo di Chicago. Sono arrivata esausta perdendo al primo turno; tornando indietro opterei per una diversa programmazione o semplicemente per una settimana di riposo. Riassumendo: il circuito professionistico ti mette di fronte a tante sfide, sportive e non, di non semplice risoluzione; mi considero però una privilegiata e non mi lamento mai di questa vita.
Ho iniziato a giocare a tennis a Bagni di Lucca, quando ero molto piccola. Non essendo una grande località non avevo una vasta scelta degli sport da praticare, anche se sono presenti in zona un ottimo circolo del tennis e le piscine. Io alla fine ho optato per frequentare il primo, infatti il nuoto non mi ha mai attirato, mentre spinta da mio padre e da mio zio, ma in special modo da quest'ultimo che ha sempre giocato e che è stato il primo a farmi iscrivere, ho provato a giocare a tennis e mi sono divertita fin da subito. Si potrebbe dire che è nata un po' per caso, ma sono stata fortunata.
[Su Iga Świątek] È impressionante la semplicità con cui gioca. Nelle donne non è cosi scontato giocare contro una che fa tutto molto bene e fa sempre la scelta giusta.
Ho iniziato a giocare a tennis all'età di 5 anni e mi sono innamorata di questo sport. È stato amore a prima vista. Mi sento benissimo quando gioco. Quando ero più giovane, guardavo le finali del Grande Slam. Ma era difficile immaginare di poterlo fare io stesso. Certo, lo desideravo, ma ora è qualcosa di pazzesco per me.
[J'ai commencé à jouer au tennis à l'âge de 5 ans et je suis tombée amoureuse de ce sport. J'ai eu le coup de foudre. Je me sens bien quand je joue. Plus jeune, je regardais les finales du Grand Chelem. Mais de là à imaginer que je puisse y parvenir à mon tour, c'était difficile. Bien sûr, je le souhaitais, mais maintenant c'est quelque chose de fou pour moi.]
Sognavo di diventare una professionista, ma non di essere la numero 1 o di vincere un Grande Slam. Mai. Nemmeno di entrare nella top 10. Ma ci speravo, senza crederci davvero. Poi, passo dopo passo, passo dopo passo, ho iniziato a credere in me stessa senza proiettarmi troppo lontano. Per questo mi ha sorpreso sentire le interviste di Nole [Novak Đoković, ndr] quando era bambino, in cui diceva di voler diventare numero 1 al mondo e vincere Wimbledon. Le guardavo e mi sembrava incredibile che si potesse sognare così da bambini. Lo stesso vale per Jannik [Sinner, ndr], che a 15 anni diceva che il suo sogno era diventare numero 1 al mondo. Sono molto felice, ma credo di essere una persona diversa.
