1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Jasmine Paolini

Jasmine Paolini

Jasmine Paolini

Biografia

Jasmine Paolini è una tennista italiana. Nasce a Castelnuovo di Garfagnana il giorno 4 gennaio 1996 da Ugo Paolini, originario di Lucca, e Jacqueline Gardiner. La madre è di origini polacche e ghanesi.

Jasmine cresce a Bagni di Lucca, ma durante l'infanzia frequenta spesso la terra d'origine della madre, in particolare Łódź, motivo per cui, oltre all'italiano, parla fluentemente anche il polacco.

Jasmine Paolini

Jasmine Paolini

Gli esordi nella carriera tennistica

Le prime partecipazioni a tornei del circuito ITF risalgono al 2011. La prima finale in carriera arriva nell'estate 2013 nel torneo da 10.000 $ a Roma sia in singolare (sconfitta da Martina Caregaro) che in doppio, in coppia con Claudia Giovine senza riuscire a conquistare nessuno dei due titoli.

Il primo trofeo arriva in agosto nel 10.000 $ di Locri dove supera in finale la francese Suvrijn; il mese successivo arriva invece il primo titolo in doppio a Santa Margherita di Pula in coppia con Giorgia Marchetti.

Nel 2014 vince il torneo di Viserba battendo Anna Remondina e raggiunge la prima finale in un 25.000 $ a Telavi in Georgia. Chiude l'anno alla posizione 309 del ranking WTA.

La seconda metà degli anni 2010

Nel 2015 Jasmine Paolini inizia la stagione ad aprile a causa di un infortunio. Per la prima volta, grazie ad una wild card, partecipa alle qualificazioni di un torneo del circuito maggiore: agli Internazionali d'Italia di Roma viene però subito eliminata da Monica Niculescu in tre set. A Bath, in novembre, raggiunge le semifinali e a fine anno sicivola al 482º posto WTA.

In aprile conquista il suo terzo titolo ITF vincendo la finale a Santa Margherita di Pula contro la francese Tessah Andrianjafitrimo che si ritira dopo un solo gioco.

Partendo dalle qualificazioni raggiunge la finale anche a Bad Salgau dove viene battuta dalla tedesca Korpatsch.

Nel resto della stagione si spinge fino alla finale anche in altre due occasioni: a Mamaia e a Clermont-Ferrand ma perde rispettivamente da Jessica Pieri e Richèl Hogenkamp.

Il secondo titolo dell'anno, e primo da 25.000 $, arriva a Valencia, dove batte in finale Quirine Lemoine.

Grazie a questo successo Jasmine Paolini risale in classifica ritoccando il suo best ranking alla posizione 214 per chiudere poi l'anno due posizioni più in basso.

Nel 2017 arriva la prima convocazione in Fed Cup.

Jasmine Paolini

L'anno seguente, nel 2018, esordisce conquistando il tabellone principale della sesta edizione dell'International di Shenzhen. Torna a vestire la maglia azzurra in Fed Cup nel primo turno del World Group II di Chieti contro la Spagna, affrontando nel primo match Carla Suárez Navarro, contro la quale perde per 6–2, 6–3.

Ad aprile è ammessa direttamente nel tabellone principale a Bogotà dove finalmente coglie il primo successo in carriera in un torneo WTA: Paolini supera agevolmente la qualificata australiana Lizette Cabrera.

Il 1° maggio ottiene la prima vittoria in carriera contro una top 20, battendo Daria Kasatkina. In seguito batte agevolmente anche Anna Karolina Schmiedlová conquistando per la prima volta in carriera l'accesso ad un quarto di finale di un torneo WTA.

Sconfitta per la seconda volta consecutiva al primo turno nelle qualificazioni del Roland Garros, subisce la stessa sorte anche sull'erba prima di Birmingham poi di Wimbledon.

Nel 2019 debutta al Roland Garros ed entra nella top 100.

Torna titolare in Fed Cup nello spareggio del World Group II contro la Russia giocando un combattuto match contro Anastasia Pavlyuchenkova concluso con due tie-break a favore della ex numero 13 del mondo; ininfluente invece la sconfitta in doppio subita in coppia con Sara Errani.

Jasmine Paolini

Jasmine Paolini con Sara Errani

Alla prima edizione del torneo WTA 125 di Karlsruhe approda per la prima volta alla semifinale, dove cede in due set alla rumena Patricia Maria Tig, futura vincitrice del torneo.

Entrata tra le prime cento del mondo, diventa la numero uno italiana nel ranking e si garantisce per la prima volta in carriera l'accesso diretto ad uno Slam, gli Australian Open del 2020.

Jasmine Paolini

Gli anni 2020

Debutta nel tabellone principale degli Australian Open, perdendo contro la russa Anna Blinkova.

Conquista invece vittorie importanti per la maglia nazionale nella Fed Cup, battendo in singolare l'austriaca Grabher e la greca Laki e in doppio, con Martina Trevisan, la coppia estone Valeria Gorlats - Katriin Saar contribuendo al primato italiano nel girone.

Nel giugno del 2020 Jasmine Paolini diventa per la prima volta campionessa italiana (nella prima edizione dei campionati italiani dopo 16 anni) battendo in finale Martina Trevisan.

Ad agosto, alla ripresa del circuito dopo la sospensione per la pandemia di Covid-19, torna a giocare a Palermo conquistando il primo successo WTA dell'anno ai danni della russa Kasatkina prima di perdere al secondo turno contro la bielorussa Sasnovič.

Dopo la sospensione per il Covid, inoltre, comincia ad essere seguita a tempo pieno dall'ex giocatore veneto Renzo Furlan, con cui già collaborava dal 2015.

Nell'inedito Roland Garros autunnale, ammessa di diritto nel tabellone principale, coglie dopo tre sconfitte la prima vittoria in carriera in un torneo Slam, battendo la spagnola Bolsova per 6–4, 6–3 in 74 minuti.

Nel 2021 arrivano i primi titoli WTA 125 e 250. Chiude l'anno come numero 53 del ranking.

Jasmine Paolini

Nel periodo d'oro del tennis azzurro, nel 2024, sottolineato dai successi di Jannik Sinner N° 1 al mondo, anche Jasmine Paolini ci mette del suo per portare il tennis italiano ai massimi livelli: nello stesso anno 2024 vince un torneo del circuito maggiore in singolare, il WTA 1000 di Dubai 2024; è la terza italiana di sempre ad aggiudicarsi un torneo di questa categoria – dopo Flavia Pennetta e Camila Giorgi.

Nei tornei del Grande Slam, Paolini arriva in finale (sia in singolare sia in doppio) al Roland Garros 2024 (quinta italiana di sempre a conseguire la finale in singolare in un torneo del Grande Slam): ciò le permette di raggiungere la posizione N° 7 del ranking mondiale. A Wimbledon arriva in finale.

Poche settimane dopo partecipa alle Olimpiadi di Parigi 2024; nel singolo arriva agli ottavi di finale; nel doppio gioca in coppia con Sara Errani dove la coppia arriva a giocare la finale e vincere una storica medaglia d'oro.

Alla fine del mese di ottobre 2024 raggiunge la posizione numero 4 della classifica WTA, eguagliando l'unica altra italiana ad arrivare così in alto: Francesca Schiavone.

Nel maggio 2025 è la vincitrice degli Internazionali di Roma: era dal 1985 che un'italiana non vinceva questo torneo.

Poche settimane dopo, vince nel doppio femminile la finale del Roland Garros, insieme all'amica Errani contro la coppia Danilina / Krunic.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Jasmine Paolini ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Jasmine Paolini

7 fotografie

Foto e immagini di Jasmine Paolini

Foto di Jasmine Paolini
Foto di Jasmine Paolini
Foto di Jasmine Paolini
Foto di Jasmine Paolini
Foto di Jasmine Paolini
Foto di Jasmine Paolini
Foto di Jasmine Paolini

Video Jasmine Paolini

Commenti

Pubblica il primo messaggio

Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Jasmine Paolini. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Jasmine Paolini.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Sara Errani Jannik Sinner Flavia Pennetta Francesca Schiavone Tennisti Sport

Georg Elser

Georg Elser

Attivista tedesco, attentatore alla vita di Hitler
α 4 gennaio 1903
ω 9 aprile 1945
Gianni Vattimo

Gianni Vattimo

Filosofo italiano
α 4 gennaio 1936
ω 19 settembre 2023
Giovanni Battista Pergolesi

Giovanni Battista Pergolesi

Compositore italiano
α 4 gennaio 1710
ω 16 marzo 1736
Isaac Newton

Isaac Newton

Fisico e matematico inglese
α 4 gennaio 1643
ω 31 marzo 1727
Louis Braille

Louis Braille

Inventore francese, padre dell'alfabeto tattile
α 4 gennaio 1809
ω 6 gennaio 1852
Massimo Luca

Massimo Luca

Chitarrista, autore e produttore artistico italiano
α 4 gennaio 1950
Michael Stipe

Michael Stipe

Cantante statunitense, R.E.M.
α 4 gennaio 1960
Paola Pisano

Paola Pisano

Politica italiana
α 4 gennaio 1977
Roberto Speranza

Roberto Speranza

Politico italiano
α 4 gennaio 1979
Tito Stagno

Tito Stagno

Giornalista, telecronista sportivo e conduttore tv italiano
α 4 gennaio 1930
ω 31 gennaio 2022
Fasma

Fasma

Rapper italiano
α 17 dicembre 1996
Zendaya

Zendaya

Attrice e cantante statunitense
α 1 settembre 1996
Bresh

Bresh

Rapper e cantautore italiano
α 28 giugno 1996
Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti

Personaggio tv e conduttrice italiana
α 5 dicembre 1996
Bella Hadid

Bella Hadid

Modella statunitense
α 9 ottobre 1996
Filippo Ganna

Filippo Ganna

Atleta italiano, ciclismo
α 25 luglio 1996
Giulia De Lellis

Giulia De Lellis

Influencer e personaggio tv italiana
α 15 gennaio 1996
Lewis Capaldi

Lewis Capaldi

Cantautore scozzese
α 7 ottobre 1996
Matteo Berrettini

Matteo Berrettini

Tennista italiano
α 12 aprile 1996
Niccolò Moriconi

Niccolò Moriconi

Cantautore italiano
α 27 gennaio 1996
Nicola Bartolini

Nicola Bartolini

Ginnasta italiano
α 7 febbraio 1996
Oriana Sabatini

Oriana Sabatini

Attrice, cantante e modella argentina
α 19 aprile 1996
Pecora Dolly

Pecora Dolly

Primo clone animale
α 5 luglio 1996
ω 14 febbraio 2003
Shaila Gatta

Shaila Gatta

Ballerina e showgirl italiana
α 6 agosto 1996
Simone Paciello

Simone Paciello

Youtuber italiano
α 12 luglio 1996
Tom Holland

Tom Holland

Attore e ballerino inglese
α 1 giugno 1996
Tove Villfor

Tove Villfor

Ballerina svedese
α 19 dicembre 1996

Chi l'ha detto?

Se un albero dovesse scrivere la propria autobiografia, questa non sarebbe troppo dissimile da quella di una famiglia umana.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail