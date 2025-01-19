Sarah Toscano
Biografia
Sarah Toscano è una giovanissima cantante italiana che si è aggiudicata l'edizione 2024 di Amici di Maria De Filippi.
Nel mese di febbraio del 2025 la cantautrice approda alla manifestazione musicale più importante d'Italia, il Festival di Sanremo, dove presenta la canzone "Amarcord".
L'avvicinamento al mondo della musica
Sarah Toscano nasce il 9 gennaio 2006 a Vigevano (Pavia) da Petra Polomsky e Marco Toscano, rispettivamente un'insegnante di tedesco e un imprenditore.
Sin da quando è piccola, Sarah si dedica all'esplorazione della musica.
Tra le principali influenze sono comprese grandissime artiste dal calibro internazionale della scena contemporanea, come ad esempio Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Taylor Swift e Ariana Grande.
Non mancano gli spunti tratti dal grande cantautorato italiano di Mina e di Lucio Dalla.
A partire dai cinque anni inizia a studiare pianoforte.
L'inclinazione musicale e la pratica la portano in poco tempo a perfezionare la tecnica, arrivando a partecipare e a conquistare premi importanti nei concorsi a livello internazionale.
Essendo una grande appassionata di karaoke, emergono ben presto le doti canore che il padre nota immediatamente, decidendo di presentarla al manager Andrea Dulio.
È lui il primo introdurla in uno studio di registrazione, dove la giovanissima Sarah familiarizza incidendo i sei brani del primo EP, "Riflesso".
Sarah Toscano vincitrice di Amici 2024
Sarah Toscano frequenta con profitto il Liceo Linguistico Bachelet di Abbiategrasso in provincia di Milano. Interrompe gli studi in quinta superiore al fine di partecipare all'edizione 2023-2024 del programma televisivo "Amici" di Maria De Filippi.
Nel settembre del 2023 supera con successo i provini del talent show riuscendo ad accedere alla fase iniziale.
Il percorso all'interno di una delle scuole di talento più note d'Italia, che negli anni ha lanciato cantanti e ballerini di successo.
Sarah prosegue con soddisfazione fino al marzo 2024 quando ottiene il pass d'accesso alla fase serale nella squadra di Lorella Cuccarini.
Due mesi più tardi riesce a conquistare la finale, dalla quale esce vincitrice.
Il pubblico televisivo e quello che segue il programma attraverso i social media ha avuto modo di affezionarsi sin da subito alla giovane cantante, che durante i nove mesi di registrazione si è esibita in diversi brani inediti.
Tra questi rientrano "Touché", "Voilà", "Sexy magica" e "L'ultima volta".
A conclusione del percorso televisivo tutte le canzoni vengono incise e pubblicate dalla Warner Music Italy nel secondo EP "Sarah".
Particolarmente apprezzato dagli utenti è il brano "Sexy magica" che raggiunge un buon posizionamento nella classifica dei singoli.
Un'estate da sogno e il Festival di Sanremo: la consacrazione
L'estate del 2024 vede l'artista impegnata nel primo tour estivo Sarah Live Summer 2024, con concerti che spaziano da Roma fino alle località marittime più importanti d'Italia.
Nello stesso periodo è chiamata a esibirsi sui palchi di numerose manifestazioni musicali, come Tim Summer Hits e Yoga Radio Bruno Estate.
Uno dei riconoscimenti più importanti arriva sempre nell'estate 2024, quando Sarah Toscano viene invitata ad aprire il concerto dei Black Eyed Peas a Milano.
La grande presa su un pubblico di giovani e non solo viene certificata anche da piattaforme quali Apple Music che ad agosto la nominano come artista Up Next Italia nell'ambito di una iniziativa mirata a celebrare e diffondere il talento emergente.
Il periodo d'oro per la ragazza continua il mese successivo quando sfila per la prima volta alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica a Venezia e alla Milano Fashion Week.
Per inaugurare l'edizione 2024-2025 di "Amici" torna alle sue origini televisive per presentare in anteprima il brano Tacchi (fra le dita) che riscuote il mese successivo un buon riscontro.
La giovane inizia ad affacciarsi anche al panorama internazionale, contribuendo alla canzone "Safety Net" della cantante inglese Bea and her Business.
Con la chiamata di Carlo Conti per partecipare al Festival di Sanremo 2025 si conclude un biennio fortunato per l'artista, che sul palco dell'Ariston sceglie di esibirsi con la canzone "Amarcord".
Oltre la musica: la vita privata
Tra le grandi passioni di Sarah Toscano, che ha due fratelli Giulia e Lorenzo, rientra il tennis.
Come accaduto dal resto con il pianoforte, la bravura nella disciplina è tale da portare Sarah a militare nella serie C femminile fino a vincere nel 2020 il campionato provinciale assieme allo Sporting Club Selva Alta.
Frasi di Sarah Toscano
Ho lavorato tanto, non mi sono mai fermata, ma continuo ad avere dentro un'adrenalina pazzesca. Voglio continuare a viaggiare, a cantare, a scrivere, ad andare in studio. Non voglio che fare questo nella vita. L'unica differenza che davvero sento è l'essermi persa la maturità, stappare lo spumante e festeggiare tutti insieme. La mia è un'adolescenza come quella di chiunque. In fondo, a quest'età iniziamo a prendere davvero delle decisioni che ci portano a diventare chi vogliamo essere e quale lavoro fare "da grandi". Avrei potuto iscrivermi all'Università o altro, invece ho provato a diventare una cantante.
[Al Festival di Sanremo] voglio andarci con un pezzo giusto, che sia nelle mie corde. Non sono strutturata, vista la mia età, per un pezzo troppo introspettivo che, magari, può cantare chi ha un determinato vissuto. Ma vorrei qualcosa che mi permette di raccontare la mia età, ma in maniera non banale o stereotipata. Per me, è essenziale costruire la mia persona, crearmi un'immagine ben definita. Le persone non mi conoscono, hanno solo visto una piccola parte di me. Ad Amici, è venuta fuori la mia naturalezza e spontaneità, ma nel futuro vorrei provare a trasmettere le mie emozioni, sentimenti in poche parole, la mia complessità. Non sono solo quello che è apparso in TV.
Capita ancora che abbia paura di far ascoltare un mio pezzo, che senta quasi una sorta di imbarazzo nell'esibirmi e mostrare il mio lavoro. Io credo fortemente nel mio futuro e in quello che voglio diventare e questo mi dà sempre la grinta e la forza per andare avanti, ma soprattutto per non farmi troppo dubitare di me stessa e di accogliere solo le critiche che ritengo possano farmi crescere e migliorare. Ho solo meno occasione di stare a casa, ma quando riesco a ritagliarmi quella giornata libera faccio le cose di sempre: sto con la mia famiglia, i miei amici, faccio sport. Poi, quando sono lontana, mi tengo in contatto con tutti con le videochiamate, messaggi, chat di gruppo.
Da piccola, adoravo esibirmi, volevo far vedere alle persone che sapevo cantare. Nei villaggi vacanze, ad esempio, aspettavo il talent di fine estate per poter cantare e vincerlo. Per me, era davvero un bisogno mostrare questa mia passione. Sono cresciuta in una famiglia di amanti della musica. I miei suonano il pianoforte e io stessa ho imparato a suonarlo quando ero molto piccola. Passare ore a suonare e cantare è qualcosa che ha sempre fatto parte della mia vita.
[Su Angelina Mango] La stimo tantissimo e la trovo davvero incredibile come artista, ma sinceramente trovo che non abbiamo molto in comune. Certo c'è l'essere molto giovani e l'aver fatto Amici, ma facciamo musica completamente diversa, abbiamo alle spalle due percorsi differenti. Quindi, non credo che paragonarci abbia molto senso. Lei ha una carriera straordinaria che sarebbe un privilegio replicare, ma sinceramente la cosa più bella che potrei sentirmi dire è: lei è Sarah. Senza che a proseguire la frase ci sia nient'altro: siamo solo io e la mia musica.
Sono fan del pop internazionale, quindi mi piacciono molto Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Ariana Grande, Rihanna. Mi piace molto il mondo americano e internazionale. Amo l'inglese come lingua perché scorre tantissimo. Cioè, cantare in inglese è bellissimo. Mi piace molto anche la delicatezza del mondo francese, il ballo dello spagnolo e anche l'Italia mi piace, anche se qui è più ridotta la selezione. Ci sono meno artisti. Di italiani amo Annalisa, Elodie, Angelina Mango, Emma, Tananai, Ultimo, potrei farti tremila nomi. Poi io non amo giudicare gli artisti. Magari c'è qualcuno di cui mi piace una canzone, mentre di altri mi piace proprio tutto. Un esempio: Yungblud non c'entra niente con la musica che faccio io, ma lo amo alla follia. Ogni canzone. Ascolto tutto.
[Amici] Mi ha insegnato a non aver paura di me stessa. A volte ti crei degli ostacoli da solo, non ti aiutano a crescere. Mi ha insegnato che condividere con i tuoi compagni di viaggio quello che provi ti aiuta, che sia positivo o negativo, o anche semplicemente per parlare. È fondamentale. E poi mi ha insegnato cosa aspettarmi fuori da lì, da quella piccola bolla che ti insegna a comportarti, ad affrontare il mondo televisivo. È una sorta di preparazione. È bellissimo vedere le persone che cantano le tue canzoni. Negli ultimi appuntamenti ho proprio notato che le persone erano prese, cantavano davvero, a squarciagola. Io li guardavo e pensavo: che bello, voglio vivere così.
Incontrare i fan è fondamentale, soprattutto quando sei appena uscito da Amici. Nel programma il pubblico ti conosceva ma tu non conoscevi lui. Adesso, fuori, hai la possibilità di fare gli Instore, di incontrare tutte le persone che ti hanno sostenuto, che sono lì per te e non per tutti. Le mie fonti di ispirazione sono molto casuali. Nasce un po' tutto a caso. Quando mi viene in mente qualcosa, quando mi succede qualcosa che voglio raccontare magari me lo segno nelle note del telefono e poi vado al piano e scrivo. Mi capita anche in aereo. Non deve per forza succedere qualcosa di particolare. Magari mi accade la cosa più bella del mondo ma in quel momento non ho idee in testa. È un movimento naturale, la musica è quello che ti viene dal petto.
Mi interessa molto il mondo dell'oroscopo, dei tarocchi. Il mio modo di esprimere la mia interiorità però è sempre la musica. Vorrei che qualcuno mi leggesse i tarocchi, guardo sempre i banchetti in giro per Milano. Non riesco mai ad andare, a sperimentare questa cosa. Io sono del Capricorno, leggo sempre gli oroscopi mensili, ci azzeccano spesso. Sono serena, mi sento nella mia comfort zone. Sono sempre in attività, ultimamente sto tornando pochissimo a casa. Però sto facendo quello che mi piace fare, quindi la vivo bene. Quando sono da sola non so cosa fare, esco, cammino dappertutto. Sono poco solitaria, mi piace stare con la gente. Essere impegnata mi fa stare bene, mi fa salire la voglia di vivere, mi rende più energica. Ho tanta adrenalina in corpo. Ho smesso di avere paura dei limiti che mi imponevo da sola, di avere paura di mostrare agli altri come sono fatta. Poi piano piano ho capito che più lo pensavo io più lo pensavano anche gli altri. È la cosa più importante da imparare.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Sarah Toscano
Foto e immagini di Sarah Toscano
Video Sarah Toscano
Commenti
Non ci sono messaggi o commenti per Sarah Toscano.
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Sarah Toscano. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Sarah Toscano.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Maria De Filippi Dua Lipa Taylor Swift Ariana Grande Mina Lucio Dalla Lorella Cuccarini Carlo Conti Sanremo 2025 Musica