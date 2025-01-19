1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Sarah Toscano

Sarah Toscano

Sarah Toscano

Biografia

Sarah Toscano è una giovanissima cantante italiana che si è aggiudicata l'edizione 2024 di Amici di Maria De Filippi.

Nel mese di febbraio del 2025 la cantautrice approda alla manifestazione musicale più importante d'Italia, il Festival di Sanremo, dove presenta la canzone "Amarcord".

Sarah Toscano

Sarah Toscano

L'avvicinamento al mondo della musica

Sarah Toscano nasce il 9 gennaio 2006 a Vigevano (Pavia) da Petra Polomsky e Marco Toscano, rispettivamente un'insegnante di tedesco e un imprenditore.

Sin da quando è piccola, Sarah si dedica all'esplorazione della musica.

Tra le principali influenze sono comprese grandissime artiste dal calibro internazionale della scena contemporanea, come ad esempio Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Taylor Swift e Ariana Grande.

Non mancano gli spunti tratti dal grande cantautorato italiano di Mina e di Lucio Dalla.

A partire dai cinque anni inizia a studiare pianoforte.

Sarah Toscano

L'inclinazione musicale e la pratica la portano in poco tempo a perfezionare la tecnica, arrivando a partecipare e a conquistare premi importanti nei concorsi a livello internazionale.

Essendo una grande appassionata di karaoke, emergono ben presto le doti canore che il padre nota immediatamente, decidendo di presentarla al manager Andrea Dulio.

È lui il primo introdurla in uno studio di registrazione, dove la giovanissima Sarah familiarizza incidendo i sei brani del primo EP, "Riflesso".

Sarah Toscano vincitrice di Amici 2024

Sarah Toscano frequenta con profitto il Liceo Linguistico Bachelet di Abbiategrasso in provincia di Milano. Interrompe gli studi in quinta superiore al fine di partecipare all'edizione 2023-2024 del programma televisivo "Amici" di Maria De Filippi.

Nel settembre del 2023 supera con successo i provini del talent show riuscendo ad accedere alla fase iniziale.

Il percorso all'interno di una delle scuole di talento più note d'Italia, che negli anni ha lanciato cantanti e ballerini di successo.

Sarah prosegue con soddisfazione fino al marzo 2024 quando ottiene il pass d'accesso alla fase serale nella squadra di Lorella Cuccarini.

Due mesi più tardi riesce a conquistare la finale, dalla quale esce vincitrice.

Sarah Toscano vincitrice di Amici

Il pubblico televisivo e quello che segue il programma attraverso i social media ha avuto modo di affezionarsi sin da subito alla giovane cantante, che durante i nove mesi di registrazione si è esibita in diversi brani inediti.

Tra questi rientrano "Touché", "Voilà", "Sexy magica" e "L'ultima volta".

A conclusione del percorso televisivo tutte le canzoni vengono incise e pubblicate dalla Warner Music Italy nel secondo EP "Sarah".

Particolarmente apprezzato dagli utenti è il brano "Sexy magica" che raggiunge un buon posizionamento nella classifica dei singoli.

Sarah Toscano

Un'estate da sogno e il Festival di Sanremo: la consacrazione

L'estate del 2024 vede l'artista impegnata nel primo tour estivo Sarah Live Summer 2024, con concerti che spaziano da Roma fino alle località marittime più importanti d'Italia.

Nello stesso periodo è chiamata a esibirsi sui palchi di numerose manifestazioni musicali, come Tim Summer Hits e Yoga Radio Bruno Estate.

Uno dei riconoscimenti più importanti arriva sempre nell'estate 2024, quando Sarah Toscano viene invitata ad aprire il concerto dei Black Eyed Peas a Milano.

Sarah Toscano

La grande presa su un pubblico di giovani e non solo viene certificata anche da piattaforme quali Apple Music che ad agosto la nominano come artista Up Next Italia nell'ambito di una iniziativa mirata a celebrare e diffondere il talento emergente.

Il periodo d'oro per la ragazza continua il mese successivo quando sfila per la prima volta alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica a Venezia e alla Milano Fashion Week.

Sarah Toscano

Per inaugurare l'edizione 2024-2025 di "Amici" torna alle sue origini televisive per presentare in anteprima il brano Tacchi (fra le dita) che riscuote il mese successivo un buon riscontro.

La giovane inizia ad affacciarsi anche al panorama internazionale, contribuendo alla canzone "Safety Net" della cantante inglese Bea and her Business.

Con la chiamata di Carlo Conti per partecipare al Festival di Sanremo 2025 si conclude un biennio fortunato per l'artista, che sul palco dell'Ariston sceglie di esibirsi con la canzone "Amarcord".

Sarah Toscano

Oltre la musica: la vita privata

Tra le grandi passioni di Sarah Toscano, che ha due fratelli Giulia e Lorenzo, rientra il tennis.

Come accaduto dal resto con il pianoforte, la bravura nella disciplina è tale da portare Sarah a militare nella serie C femminile fino a vincere nel 2020 il campionato provinciale assieme allo Sporting Club Selva Alta.

Sarah Toscano

Vuoi ricevere aggiornamenti su Sarah Toscano ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Sarah Toscano

10 fotografie

Foto e immagini di Sarah Toscano

Foto di Sarah Toscano
Foto di Sarah Toscano
Foto di Sarah Toscano
Foto di Sarah Toscano
Foto di Sarah Toscano
Foto di Sarah Toscano
Foto di Sarah Toscano
Foto di Sarah Toscano
Foto di Sarah Toscano
Foto di Sarah Toscano

Video Sarah Toscano

Commenti

Pubblica il primo messaggio

Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Sarah Toscano. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Sarah Toscano.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Maria De Filippi Dua Lipa Taylor Swift Ariana Grande Mina Lucio Dalla Lorella Cuccarini Carlo Conti Sanremo 2025 Musica

Discografia

Sangiovanni

Sangiovanni

Cantante italiano
α 9 gennaio 2003
Alvaro Soler

Alvaro Soler

Cantante spagnolo
α 9 gennaio 1991
Anna Tatangelo

Anna Tatangelo

Cantante italiana
α 9 gennaio 1987
Dan Peterson

Dan Peterson

Allenatore di pallacanestro e telecronista sportivo statunitense
α 9 gennaio 1936
Domenico Modugno

Domenico Modugno

Cantante e attore italiano
α 9 gennaio 1928
ω 6 agosto 1994
Ekaterina Vaganova

Ekaterina Vaganova

Ballerina russa
α 9 gennaio 1988
Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso

Allenatore ed ex calciatore italiano
α 9 gennaio 1978
Giovanni Papini

Giovanni Papini

Scrittore italiano
α 9 gennaio 1881
ω 8 luglio 1956
Jimmy Page

Jimmy Page

Chitarrista inglese, Led Zeppelin
α 9 gennaio 1944
Joan Baez

Joan Baez

Cantante folk statunitense
α 9 gennaio 1941
Kate Middleton

Kate Middleton

Reale inglese
α 9 gennaio 1982
Lara Fabian

Lara Fabian

Cantante italiana belga
α 9 gennaio 1970
Leo Gullotta

Leo Gullotta

Attore italiano
α 9 gennaio 1946
Marta Fascina

Marta Fascina

Politica italiana
α 9 gennaio 1990
Massimiliano Fuksas

Massimiliano Fuksas

Architetto italiano
α 9 gennaio 1944
Richard Nixon

Richard Nixon

37° Presidente degli Stati Uniti d'America
α 9 gennaio 1913
ω 22 aprile 1994
Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir

Scrittrice, filosofa e femminista francese
α 9 gennaio 1908
ω 14 aprile 1986
Wilbur Smith

Wilbur Smith

Scrittore zambiano naturalizzato sudafricano
α 9 gennaio 1933
ω 13 novembre 2021
William Garbutt

William Garbutt

Allenatore inglese di calcio
α 9 gennaio 1883
ω 24 febbraio 1964
Sara Curtis

Sara Curtis

Nuotatrice italiana
α 19 agosto 2006

Chi l'ha detto?

È divertente combattere, ti dà qualcosa da fare, mitiga la noia.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail