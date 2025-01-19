Rapper e produttore discografico italianoMassimiliano Cellamaro49 anni

Biografia

Tormento è un rapper che dalla metà degli anni Novanta ha portato questo genere musicale sulle scene italiane.

Tormento

Dopo un'importante avventura nel gruppo Sottotono e una lunga carriera da solista, nel 2025 l'artista torna a calcare per la seconda volta il palco di Sanremo con Shablo, Guè e Joshua.

Gli inizi di Tormento con i Sottotono

Tormento è il nome d'arte con cui è conosciuto Massimiliano Cellamaro, che nasce a Reggio Calabria il 6 settembre del 1975.

Il padre proviene da Cerignola, mentre la madre ha origini locali.

La famiglia si sposta varie volte per ragioni lavorative, portando il giovane a crescere tra Liguria, Piemonte e Puglia.

Da giovane mostra un grande apprezzamento nei confronti dell'hip hop americano, schierandosi nella faida che anima i primi anni Novanta dalla parte dei rapper della West Coast, tra cui Snoop Dogg e Tupac.

Questi artisti, assieme a mostri sacri del soul come Marvin Gaye, sono fondamentali nella formazione musicale del giovane rapper, che inizialmente si concentra sul lato canoro.

Nel 1994 esce il loro primo album "Soprattutto sotto", che contiene il brano "La mia Coccinella", un grande successo estivo.

Il secondo disco è "Sotto effetto stono", uscito due anni più tardi con l'etichetta Warner Music Group.

L'opera viene acclamata dal pubblico al punto da diventare due volte disco di platino.

Dopo essere stati premiati come rivelazione dell'anno al Festivalbar, nel 1999 pubblicano il terzo album "Sotto lo stesso effetto".

Dal gruppo alla carriera da solista: l'avventura di Tormento

Nel 2001 arriva la consacrazione di fronte al pubblico generalista con la partecipazione al Festival di Sanremo, dove presentano il brano "Mezze verità".

Qui arrivano però anche alcuni problemi a causa della controversia avviata da Striscia la Notizia, per via di un sospetto di plagio.

Nel 2003 esce il primo "Greatest Hits" che contiene tutti i grandi successi del gruppo, nonché due inediti.

Un momento di svolta importante arriva proprio in concomitanza con l'uscita della raccolta.

Tormento e Big Fish scelgono di separare i loro destini professionali per dedicarsi alla carriera solista.

Con lo pseudonimo Yoshi Torenaga, Tormento fa uscire l'EP "Una nuova visione del mondo" che precede l'album "Il mondo dell'illusione".

Nelle opere l'artista racconta il rancore provato nei confronti di gran parte dell'industria discografica.

Negli anni tale sentimento si attenua per lasciare spazio a temi diversi, come quelli esplorati ne "Il mio diario" pubblicato da Universal Music Group.

Nel disco diviso tra Giorno e Notte emergono le due anime rap e soul che hanno influenzato l'artista.

Tormento: l'avventura musicale con i fratelli e il ritorno a Sanremo

Nel 2007 Tormento elabora nuove idee creative dando alla luce l'album "Alibi", preceduto dal brano "Ma dai".

Qui convergono ancora di più le sonorità hip hop e soul.

Nel novembre dello stesso anno affianca Giorgia nel brano composto a quattro mani "Resta qui".

Il 2007 si conferma un anno ricco di fermento creativo per l'artista, che pubblica anche il suo primo Mixtape.

Due anni più tardi crea la seconda raccolta della sua carriera solista, prima di dare alla luce l'album successivo "Uno, nessuno, centomila", che viene nuovamente pubblicato con lo pseudonimo Yoshi Torenaga.

Seguono anni di collaborazioni, tra cui le più importanti sono con Shablo e i Tiromancino di Federico Zampaglione.

Nei primi mesi del 2008 Tormento interrompe momentaneamente l'avventura da solista per collaborare assieme al fratello Esa, anch'egli rapper.

I due pubblicano l'album "Siamesi Brothers" che comprende la collaborazione con Guè Pequeno (oggi si fa chiamare solo Guè) dei Club Dogo.

Un anno più tardi i due fratelli e artisti completano l'EP "Siamesi Show Down", nel quale è presente la collaborazione con la sorella Maria, in arte Marya.

Nel 2021 riunisce assieme a Big Fish lo storico gruppo dei Sottotono e pubblicano il quinto album: "Originali".

Nel 2025 Tormento fa ritorno dopo più di vent'anni sul palco dell'Ariston dove si esibisce assieme a Shablo, Guè e Joshua nel brano "La mia parola".

Tormento: la vita sentimentale e familiare

Tormento è sposato con la donna che è al suo fianco da tantissimi anni sul piano personale e artistico.

Assieme alla moglie Mara Totire, Tormento ha creato una famiglia che ha dato il benvenuto a un figlio, la cui privacy è gelosamente custodita dai genitori.