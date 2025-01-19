1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Tormento

Tormento

Tormento

Biografia

Tormento è un rapper che dalla metà degli anni Novanta ha portato questo genere musicale sulle scene italiane.

Tormento

Tormento

Dopo un'importante avventura nel gruppo Sottotono e una lunga carriera da solista, nel 2025 l'artista torna a calcare per la seconda volta il palco di Sanremo con Shablo, Guè e Joshua.

Tormento

Gli inizi di Tormento con i Sottotono

Tormento è il nome d'arte con cui è conosciuto Massimiliano Cellamaro, che nasce a Reggio Calabria il 6 settembre del 1975.

Il padre proviene da Cerignola, mentre la madre ha origini locali.

La famiglia si sposta varie volte per ragioni lavorative, portando il giovane a crescere tra Liguria, Piemonte e Puglia.

Da giovane mostra un grande apprezzamento nei confronti dell'hip hop americano, schierandosi nella faida che anima i primi anni Novanta dalla parte dei rapper della West Coast, tra cui Snoop Dogg e Tupac.

Questi artisti, assieme a mostri sacri del soul come Marvin Gaye, sono fondamentali nella formazione musicale del giovane rapper, che inizialmente si concentra sul lato canoro.

Tormento

Nel 1994 esce il loro primo album "Soprattutto sotto", che contiene il brano "La mia Coccinella", un grande successo estivo.

Il secondo disco è "Sotto effetto stono", uscito due anni più tardi con l'etichetta Warner Music Group.

L'opera viene acclamata dal pubblico al punto da diventare due volte disco di platino.

Dopo essere stati premiati come rivelazione dell'anno al Festivalbar, nel 1999 pubblicano il terzo album "Sotto lo stesso effetto".

Tormento

Dal gruppo alla carriera da solista: l'avventura di Tormento

Nel 2001 arriva la consacrazione di fronte al pubblico generalista con la partecipazione al Festival di Sanremo, dove presentano il brano "Mezze verità".

Qui arrivano però anche alcuni problemi a causa della controversia avviata da Striscia la Notizia, per via di un sospetto di plagio.

Nel 2003 esce il primo "Greatest Hits" che contiene tutti i grandi successi del gruppo, nonché due inediti.

Un momento di svolta importante arriva proprio in concomitanza con l'uscita della raccolta.

Tormento e Big Fish scelgono di separare i loro destini professionali per dedicarsi alla carriera solista.

Tormento

Con lo pseudonimo Yoshi Torenaga, Tormento fa uscire l'EP "Una nuova visione del mondo" che precede l'album "Il mondo dell'illusione".

Nelle opere l'artista racconta il rancore provato nei confronti di gran parte dell'industria discografica.

Negli anni tale sentimento si attenua per lasciare spazio a temi diversi, come quelli esplorati ne "Il mio diario" pubblicato da Universal Music Group.

Nel disco diviso tra Giorno e Notte emergono le due anime rap e soul che hanno influenzato l'artista.

Tormento

Tormento: l'avventura musicale con i fratelli e il ritorno a Sanremo

Nel 2007 Tormento elabora nuove idee creative dando alla luce l'album "Alibi", preceduto dal brano "Ma dai".

Qui convergono ancora di più le sonorità hip hop e soul.

Nel novembre dello stesso anno affianca Giorgia nel brano composto a quattro mani "Resta qui".

Il 2007 si conferma un anno ricco di fermento creativo per l'artista, che pubblica anche il suo primo Mixtape.

Tormento

Due anni più tardi crea la seconda raccolta della sua carriera solista, prima di dare alla luce l'album successivo "Uno, nessuno, centomila", che viene nuovamente pubblicato con lo pseudonimo Yoshi Torenaga.

Seguono anni di collaborazioni, tra cui le più importanti sono con Shablo e i Tiromancino di Federico Zampaglione.

Nei primi mesi del 2008 Tormento interrompe momentaneamente l'avventura da solista per collaborare assieme al fratello Esa, anch'egli rapper.

I due pubblicano l'album "Siamesi Brothers" che comprende la collaborazione con Guè Pequeno (oggi si fa chiamare solo Guè) dei Club Dogo.

Un anno più tardi i due fratelli e artisti completano l'EP "Siamesi Show Down", nel quale è presente la collaborazione con la sorella Maria, in arte Marya.

Tormento con Tiziano Ferro

Tormento con Tiziano Ferro

Nel 2021 riunisce assieme a Big Fish lo storico gruppo dei Sottotono e pubblicano il quinto album: "Originali".

Nel 2025 Tormento fa ritorno dopo più di vent'anni sul palco dell'Ariston dove si esibisce assieme a Shablo, Guè e Joshua nel brano "La mia parola".

Tormento

Tormento: la vita sentimentale e familiare

Tormento è sposato con la donna che è al suo fianco da tantissimi anni sul piano personale e artistico.

Assieme alla moglie Mara Totire, Tormento ha creato una famiglia che ha dato il benvenuto a un figlio, la cui privacy è gelosamente custodita dai genitori.

Tormento

Vuoi ricevere aggiornamenti su Tormento ?

Inserisci la tua migliore e-mail

15 fotografie

Foto e immagini di Tormento

Foto di Tormento
Foto di Tormento
Foto di Tormento
Foto di Tormento
Foto di Tormento
Foto di Tormento
Foto di Tormento
Foto di Tormento
Foto di Tormento
Foto di Tormento
Foto di Tormento
Foto di Tormento
Foto di Tormento
Foto di Tormento
Foto di Tormento

Video Tormento

Commenti

Pubblica il primo messaggio

Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Tormento. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Tormento.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Shablo Guè Joshua Tupac Marvin Gaye Giorgia Federico Zampaglione Tiziano Ferro Rapper Rapper italiani Sanremo 2025 Musica

Discografia

Colapesce

Colapesce

Cantautore italiano
α 6 settembre 1983
Andrea Camilleri

Andrea Camilleri

Scrittore italiano
α 6 settembre 1925
ω 17 luglio 2019
Dolores O'Riordan

Dolores O'Riordan

Cantautrice irlandese
α 6 settembre 1971
ω 15 gennaio 2018
Giovanni Fattori

Giovanni Fattori

Pittore italiano della corrente dei Macchiaioli
α 6 settembre 1825
ω 30 agosto 1908
Go Nagai

Go Nagai

Disegnatore giapponese
α 6 settembre 1945
Idris Elba

Idris Elba

Attore e produttore cinematografico inglese
α 6 settembre 1972
John Dalton

John Dalton

Scienziato inglese - chimico, fisico e meteorologo
α 6 settembre 1766
ω 27 luglio 1844
Mauro De Mauro

Mauro De Mauro

Giornalista italiano, rapito da Cosa Nostra e mai più ritrovato
α 6 settembre 1921
ω 16 settembre 1970
Roger Waters

Roger Waters

Musicista inglese, Pink Floyd
α 6 settembre 1943
Stefano Buffagni

Stefano Buffagni

Politico italiano
α 6 settembre 1983
Thyago Alves

Thyago Alves

Modello e attore brasiliano
α 6 settembre 1984
50 Cent

50 Cent

Cantante rap statunitense
α 6 luglio 1975
Alessandro Siani

Alessandro Siani

Comico, attore, regista e conduttore tv italiano
α 17 settembre 1975
Alessandro Giuli

Alessandro Giuli

Giornalista, conduttore tv e politico italiano
α 27 settembre 1975
Alessandro Orsini

Alessandro Orsini

Professore e saggista italiano
α 14 aprile 1975
Andrea Agnelli

Andrea Agnelli

Imprenditore e dirigente sportivo italiano
α 6 dicembre 1975
Angelina Jolie

Angelina Jolie

Attrice statunitense
α 4 giugno 1975
Anna Valle

Anna Valle

Attrice ed ex modella italiana
α 19 giugno 1975
Antonella Mosetti

Antonella Mosetti

Showgirl e conduttrice tv italiana
α 1 agosto 1975
Antonino Cannavacciuolo

Antonino Cannavacciuolo

Chef italiano
α 16 aprile 1975
Asia Argento

Asia Argento

Attrice e regista italiana
α 20 settembre 1975
Barbara Tabita

Barbara Tabita

Attrice italiana
α 13 febbraio 1975
Bradley Cooper

Bradley Cooper

Attore statunitense
α 5 gennaio 1975
Casey Affleck

Casey Affleck

Attore statunitense
α 12 agosto 1975
Charlize Theron

Charlize Theron

Attrice sudafricana
α 7 agosto 1975
Daniel Harding

Daniel Harding

Direttore d'orchestra inglese
α 31 agosto 1975
David Beckham

David Beckham

Calciatore inglese
α 2 maggio 1975
Drew Barrymore

Drew Barrymore

Attrice e regista statunitense
α 22 febbraio 1975
Enrique Iglesias

Enrique Iglesias

Cantante spagnolo
α 8 maggio 1975
Eva Longoria

Eva Longoria

Attrice statunitense
α 15 marzo 1975
Fabrizio Moro

Fabrizio Moro

Cantante italiano
α 9 aprile 1975
Francesca Senette

Francesca Senette

Giornalista e conduttrice tv italiana
α 26 settembre 1975
Giorgia Surina

Giorgia Surina

Attrice e conduttrice tv
α 8 marzo 1975
Giorgio Rocca

Giorgio Rocca

Atleta italiano, sciatore
α 6 agosto 1975
Giulia Grillo

Giulia Grillo

Politica italiana
α 30 maggio 1975
Giuseppe Civati

Giuseppe Civati

Politico italiano
α 4 agosto 1975
Jamie Oliver

Jamie Oliver

Chef e conduttore tv inglese
α 27 maggio 1975
Jonah Lomu

Jonah Lomu

Rugbista neozelandese
α 12 maggio 1975
ω 18 novembre 2015
Kate Winslet

Kate Winslet

Attrice inglese
α 5 ottobre 1975
Licia Ronzulli

Licia Ronzulli

Politica italiana
α 14 settembre 1975
Liz Truss

Liz Truss

Politica britannica
α 26 luglio 1975
Luigi Mastrangelo

Luigi Mastrangelo

Pallavolista italiano
α 17 agosto 1975
Mara Carfagna

Mara Carfagna

Politica italiana
α 18 dicembre 1975
Matteo Renzi

Matteo Renzi

Politico italiano
α 11 gennaio 1975
Michael Bublé

Michael Bublé

Cantante canadese
α 9 settembre 1975
Milla Jovovich

Milla Jovovich

Attrice e modella ucraina
α 17 dicembre 1975
Nunzia De Girolamo

Nunzia De Girolamo

Politica italiana
α 10 ottobre 1975
Pasquale Tridico

Pasquale Tridico

Economista italiano
α 21 settembre 1975
Pedro Pascal

Pedro Pascal

Attore cileno naturalizzato statunitense
α 2 aprile 1975
Ralf Schumacher

Ralf Schumacher

Pilota F1 tedesco
α 30 giugno 1975
Roberto Bolle

Roberto Bolle

Ballerino italiano, danza classica
α 26 marzo 1975
Stefano Massini

Stefano Massini

Scrittore italiano
α 22 settembre 1975
Tiger Woods

Tiger Woods

Campione di golf statunitense
α 30 dicembre 1975
Tobey Maguire

Tobey Maguire

Attore statunitense
α 27 giugno 1975
Victoria Cabello

Victoria Cabello

Conduttrice tv italiana
α 12 marzo 1975

Chi l'ha detto?

Ogni uomo cerca la verità, ma solo Dio sa chi l'ha trovata.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail