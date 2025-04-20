Biografia

Sara Curtis è una nuotatrice italiana, specializzata nello stile libero. Nel 2025, giovanissima, è salita alla ribalta per i suoi straordinari risultati a livello mondiale.

Sara Curtis

Sara nasce a Savigliano, comune piemontese in provincia di Cuneo, il giorno 19 agosto 2006. Il padre è italiano mentre la madre è nigeriana.

La carriera sportiva: i primi anni

A livello giovanile vanta cinque medaglie mondiali e quindici medaglie europee. Di queste ultime dieci sono medaglie d'oro.

Sara Curtis ha iniziato a gareggiare a livello senior nel 2023.

Ha partecipato agli europei in vasca corta a Otopeni, in Romania: qui ha vinto due medaglie d'argento nelle staffette.

L'8 marzo 2024 ha fatto registrare un nuovo record italiano nei 50 metri stile libero. Questo è successo ai campionati italiani primaverili di Riccione. Il suo tempo è stato di 24"56.

Un mese dopo, sempre a Riccione, ha aggiunto un altro record alla sua carriera. Ha nuotato i 50 metri dorso in vasca corta in 26"08. Questo è stato un nuovo record italiano e anche un record mondiale juniores.

Il 16 novembre 2024, ai campionati italiani invernali, ha fatto un nuovo record italiano nei 50 metri stile libero in vasca corta. Il suo tempo è stato 23"77.

A dicembre ha gareggiato ai mondiali in vasca corta (25 metri) a Budapest. Qui ha vinto la sua prima medaglia d'oro internazionale senior. Ha vinto nella staffetta 4x50 metri stile libero mista.

L'anno della notorietà: il 2025

Il 15 aprile 2025, durante i campionati assoluti primaverili di Riccione, ha fatto un nuovo record italiano nei 100 metri stile libero. Il suo tempo è stato 53"01.

Questo risultato di Sara Curtis ha avuto grande risalto mediatico perché ha migliorato il tempo di Federica Pellegrini di 53"18, che durava dal 2016.

Il giorno seguente ha fatto due nuovi record nei 50 metri stile libero. Al mattino ha nuotato in 24"52. Nel pomeriggio, in finale, ha nuotato in 24"43.

In questo periodo il suo fidanzato è Andrea Pusceddu, nuotatore sardo di un anno più grande.

Nel mese di aprile 2025 annuncia che si trasferirà negli USA per continuare a studiare e ad allenarsi.

Ai mondiali di Singapore dello stesso anno diventa la prima nuotatrice italiana della storia ad approdare in una finale iridata dei 100 metri stile libero: chiude in ottava posizione.

Nella gara che si svolge il 2 agosto, 50 metri stile libero, migliora in batteria il suo record italiano portandolo a 24"41.

Da Instagram:

"Sono veramente felice di annunciare il mio impegno verbale per continuare il mio percorso di nuoto e accademico presso la Virginia University! [...] vorrei ringraziare la mia famiglia, gli amici e gli allenatori per avermi sostenuto in questa decisione. Sono incredibilmente grata per questa fantastica opportunità e non vedo l'ora di iniziare questa avventura ad agosto!".

Palmarès

Competizioni internazionali

Mondiali in vasca corta

Budapest 2024: oro nella 4x50m sl mista.

Europei in vasca corta

Otopeni 2023: argento nella 4x50m sl e nella 4x50m sl mista.

Mondiali giovanili

Lima 2022: argento nei 50m sl, nella 4x100m misti e nella 4x100m misti mista, bronzo nei 50m dorso.

Netanya 2023: bronzo nella 4x100m misti.

Europei giovanili

Otopeni 2022: oro nella 4x100m sl, bronzo nei 50m sl e nella 4x100m misti.

Belgrado 2023: oro nei 50m sl, nella 4x100m sl e nella 4x100m misti, argento nei 100m sl e nella 4x100m sl mista.

Vilnius 2024: oro nei 50m sl, nei 100m sl, nei 50m dorso, nella 4x100m sl, nella 4x100m misti e nella 4x100m sl mista, argento nella 4x100m misti mista.

Ai campionati Europei in vasca corta che si svolgono a Lublino (Polonia) a fine 2025 conquista l'oro nei 25 sl, primo titolo europeo individuale. Nella finale dei 50 sl conquista l'argento. In quella dei 100 sl arriva terza, polverizzando comunque il record italiano che era di Federica Pellegrini (2019).