Sara Curtis
Biografia
Sara Curtis è una nuotatrice italiana, specializzata nello stile libero. Nel 2025, giovanissima, è salita alla ribalta per i suoi straordinari risultati a livello mondiale.
Sara nasce a Savigliano, comune piemontese in provincia di Cuneo, il giorno 19 agosto 2006. Il padre è italiano mentre la madre è nigeriana.
La carriera sportiva: i primi anni
A livello giovanile vanta cinque medaglie mondiali e quindici medaglie europee. Di queste ultime dieci sono medaglie d'oro.
Sara Curtis ha iniziato a gareggiare a livello senior nel 2023.
Ha partecipato agli europei in vasca corta a Otopeni, in Romania: qui ha vinto due medaglie d'argento nelle staffette.
L'8 marzo 2024 ha fatto registrare un nuovo record italiano nei 50 metri stile libero. Questo è successo ai campionati italiani primaverili di Riccione. Il suo tempo è stato di 24"56.
Un mese dopo, sempre a Riccione, ha aggiunto un altro record alla sua carriera. Ha nuotato i 50 metri dorso in vasca corta in 26"08. Questo è stato un nuovo record italiano e anche un record mondiale juniores.
Il 16 novembre 2024, ai campionati italiani invernali, ha fatto un nuovo record italiano nei 50 metri stile libero in vasca corta. Il suo tempo è stato 23"77.
A dicembre ha gareggiato ai mondiali in vasca corta (25 metri) a Budapest. Qui ha vinto la sua prima medaglia d'oro internazionale senior. Ha vinto nella staffetta 4x50 metri stile libero mista.
L'anno della notorietà: il 2025
Il 15 aprile 2025, durante i campionati assoluti primaverili di Riccione, ha fatto un nuovo record italiano nei 100 metri stile libero. Il suo tempo è stato 53"01.
Questo risultato di Sara Curtis ha avuto grande risalto mediatico perché ha migliorato il tempo di Federica Pellegrini di 53"18, che durava dal 2016.
Il giorno seguente ha fatto due nuovi record nei 50 metri stile libero. Al mattino ha nuotato in 24"52. Nel pomeriggio, in finale, ha nuotato in 24"43.
In questo periodo il suo fidanzato è Andrea Pusceddu, nuotatore sardo di un anno più grande.
Nel mese di aprile 2025 annuncia che si trasferirà negli USA per continuare a studiare e ad allenarsi.
Ai mondiali di Singapore dello stesso anno diventa la prima nuotatrice italiana della storia ad approdare in una finale iridata dei 100 metri stile libero: chiude in ottava posizione.
Nella gara che si svolge il 2 agosto, 50 metri stile libero, migliora in batteria il suo record italiano portandolo a 24"41.
Da Instagram:
"Sono veramente felice di annunciare il mio impegno verbale per continuare il mio percorso di nuoto e accademico presso la Virginia University! [...] vorrei ringraziare la mia famiglia, gli amici e gli allenatori per avermi sostenuto in questa decisione. Sono incredibilmente grata per questa fantastica opportunità e non vedo l'ora di iniziare questa avventura ad agosto!".
Palmarès
Competizioni internazionali
Mondiali in vasca corta
Budapest 2024: oro nella 4x50m sl mista.
Europei in vasca corta
Otopeni 2023: argento nella 4x50m sl e nella 4x50m sl mista.
Mondiali giovanili
Lima 2022: argento nei 50m sl, nella 4x100m misti e nella 4x100m misti mista, bronzo nei 50m dorso.
Netanya 2023: bronzo nella 4x100m misti.
Europei giovanili
Otopeni 2022: oro nella 4x100m sl, bronzo nei 50m sl e nella 4x100m misti.
Belgrado 2023: oro nei 50m sl, nella 4x100m sl e nella 4x100m misti, argento nei 100m sl e nella 4x100m sl mista.
Vilnius 2024: oro nei 50m sl, nei 100m sl, nei 50m dorso, nella 4x100m sl, nella 4x100m misti e nella 4x100m sl mista, argento nella 4x100m misti mista.
Ai campionati Europei in vasca corta che si svolgono a Lublino (Polonia) a fine 2025 conquista l'oro nei 25 sl, primo titolo europeo individuale. Nella finale dei 50 sl conquista l'argento. In quella dei 100 sl arriva terza, polverizzando comunque il record italiano che era di Federica Pellegrini (2019).
Frasi di Sara Curtis
Io amo il colore della mia pelle, essere nata da due culture diverse è un punto di forza, un arricchimento. Nella mia classe all'Istituto Tecnico Economico siamo in nove e c'è solamente una ragazza che ha entrambi i genitori italiani. Tutti gli altri ne hanno almeno uno straniero. È un mix di culture e di lingue. E la classe migliore che potesse capitarmi.
Mia madre è la mia più grande ispirazione. A 19 anni ha lasciato la Nigeria alla ricerca di un futuro migliore, viveva nella parte più povera dell'Africa, faceva gare di atletica senza le scarpe, correva a piedi nudi. È andata prima in Germania e poi è arrivata in Italia a Torino. Ha conosciuto mio padre al mercato di Porta Palazzo mentre erano in fila a comprare le uova.
Il mio cuore faceva bum-bum entrando alla Défence Arena, non avevo mai visto una piscina così grande e così tanto pubblico. Nel mio cuore conservo la scena più divertente. È l'ingresso della finale della 4x100 stile [ai Giochi olimpici di Parigi] e ci siamo noi azzurre che ci sparpagliamo verso diversi blocchi di partenza, nessuna aveva capito quale fosse la nostra corsia di gara. C'è una foto in cui si vede che prendiamo direzioni opposte. A un certo punto urlo: ragazze ma dove stiamo andando?
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Sara Curtis
Foto e immagini di Sara Curtis
Video Sara Curtis
Commenti
Non ci sono messaggi o commenti per Sara Curtis.
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Sara Curtis. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Sara Curtis.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Federica Pellegrini Nuotatori e nuotatrici Sport