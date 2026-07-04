Biografia

Chi è Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli nasce il 25 agosto 2006 a Bologna, in una famiglia che respira motori fin dalle fondamenta.

Il padre, Marco Antonelli, è un ex pilota automobilistico e fondatore dell'AKM Motorsport, una squadra che compete in diversi campionati Gran Turismo, tra cui l'International GT Open e il GT World Challenge Europe, oltre che in Formula 4 italiana.

La madre, Veronica Pomaro, si occupa della logistica e della gestione operativa dell'attività di famiglia, un ruolo silenzioso ma fondamentale nella macchina organizzativa che accompagna la crescita sportiva del figlio.

Il secondo nome, Kimi, diventa presto oggetto di curiosità e leggenda mediatica, perché in molti lo associano automaticamente al campione finlandese Kimi Räikkönen.

In realtà le fonti non sono del tutto concordi sull'origine esatta del nome, alcune lo attribuiscono a un suggerimento di Enrico Bertaggia, grande amico del padre Marco, altre lo ricollegano allo zio paterno Andrea, soprannominato proprio "Kimi" e grande tifoso del pilota finlandese.

Quel che è certo è che il nome, sonoro e internazionale, si rivelerà quasi profetico per un ragazzo che diventerà a sua volta un fenomeno della Formula 1.

Kimi Antonelli

L'infanzia e i primi kart

Kimi cresce letteralmente tra circuiti, officine e paddock, immerso fin da piccolissimo in un ambiente dove il rombo dei motori è la colonna sonora quotidiana della vita familiare.

Sale su un kart per la prima volta nel 2012, ad appena sei anni, guidando un piccolo Delfino sulla pista di Forlì durante il Trofeo Italiano.

Il padre Marco, esperto conoscitore del settore, decide di non affidarsi subito a categorie costose e sceglie la Easykart per capire, senza spendere un patrimonio, se il figlio abbia davvero la stoffa del pilota.

La risposta arriva in fretta e in modo eclatante, perché il piccolo Antonelli conquista la pole position assoluta su cinquantacinque partecipanti e vince la finale con quasi sette secondi di vantaggio sul secondo classificato.

Da quel momento la sua ascesa nelle categorie giovanili del karting diventa una progressione quasi ininterrotta di vittorie e titoli.

Nel 2015, a soli nove anni, si aggiudica il Trofeo Easykart and Kart Grand Prix nella categoria 60.

Nel 2018 entra a far parte del team Kart Republic di Dino Chiesa e vince subito la WSK Champions Cup nella categoria 60 Mini, piazzandosi inoltre secondo nel campionato italiano di kart.

L'anno successivo, il 2019, sale di categoria e conquista sia la WSK Euro Series sia la WSK Final Cup, arrivando secondo anche nel campionato europeo FIA dedicato ai kart.

Nel 2020 arriva un ulteriore salto di livello con il passaggio alla categoria OK, che si traduce nella vittoria della WSK Euro Series e nella conquista del titolo di Campione Europeo, bissato poi nel 2021 con un secondo titolo continentale.

Proprio nel 2020, durante il campionato mondiale FIA di kart a Portimao, Antonelli subisce un serio infortunio riportando diverse fratture, un episodio che mette temporaneamente in pausa la sua scalata ma non ne scalfisce la determinazione.

Il salto nelle monoposto e la scalata verso la Formula 1

Il talento precoce di Antonelli non passa inosservato agli osservatori dei grandi team di Formula 1, e tra i primi a crederci con decisione è proprio la Mercedes-AMG Petronas.

Nell'aprile del 2019, quando ha appena dodici anni, viene inserito nel Mercedes Junior Team, il programma che il colosso tedesco dedica alla crescita dei giovani piloti più promettenti.

A quindici anni, nel 2021, debutta in Formula 4 italiana con la scuderia Prema, chiudendo la stagione al decimo posto assoluto e quarto tra gli esordienti.

Nel 2022 si conferma con il team Prema e vive una stagione straordinaria, vincendo ventiquattro gare su quarantatré disputate e conquistando sia il titolo di Formula 4 ADAC in Germania sia quello di Formula 4 italiana, oltre alla medaglia d'oro ai FIA Motorsport Games nella categoria Formula 4.

Nel 2023 cambia ancora scenario e approda alla Formula Regional Middle East con la scuderia Mumbai Falcons, vincendo il titolo, per poi trionfare anche nella Formula Regional Europea, qualificandosi come campione a Zandvoort.

Nello stesso anno partecipa anche ad alcune gare del Campionato Italiano Gran Turismo, dimostrando una versatilità non comune per un pilota così giovane.

Il passo successivo è audace e in controtendenza rispetto alla trafila classica, perché nel 2024 Antonelli salta la Formula 3 e debutta direttamente in Formula 2 con il team Prema, chiudendo la stagione al sesto posto in classifica generale.

Nella sprint race di Silverstone coglie la sua prima vittoria in Formula 2, bissata due settimane dopo con un dominio totale nel Gran Premio d'Ungheria all'Hungaroring, che lo consacra come il più giovane vincitore di più gare nella categoria.

Il 30 agosto 2024, appena compiuti diciotto anni, debutta ufficialmente in un weekend di Formula 1, prendendo parte alle prime prove libere del Gran Premio d'Italia sul circuito di Monza, un debutto casalingo carico di significato.

Lo stesso giorno arriva l'annuncio storico, il Mercedes-AMG Petronas Formula One Team conferma Andrea Kimi Antonelli come pilota ufficiale per la stagione 2025, in sostituzione di Lewis Hamilton, passato alla Ferrari.

L'esordio in Formula 1 con la Mercedes

Nel 2025 Antonelli affronta il suo primo campionato completo di Formula 1 al fianco di George Russell, formando una delle coppie più giovani e intriganti dell'intero paddock.

Sceglie di correre con il numero 12, un omaggio dichiarato al suo idolo Ayrton Senna, che utilizzò proprio quel numero alla Lotus tra il 1985 e il 1987 e nel suo primo anno alla McLaren nel 1988.

Antonelli racconta più volte di essere cresciuto guardando i video e le gare del campione brasiliano, e di essersi ispirato profondamente al celebre tributo dedicato a Senna.

La sua stagione da rookie si apre con un recupero spettacolare in Australia, dove risale dal sedicesimo al quarto posto in una gara dalle condizioni meteo variabili.

Conquista la pole position per la Sprint Race di Miami, diventando il pilota più giovane di sempre a ottenere una pole in qualsiasi formato della categoria.

Il primo podio in Formula 1 arriva in Canada con un terzo posto, seguito da altri due podi in Brasile e a Las Vegas, quest'ultimo un secondo posto ottenuto sotto la pioggia che mette in mostra una maturità di guida sorprendente per la sua età.

Chiude la stagione d'esordio al settimo posto assoluto in classifica piloti con centocinquanta punti, un bottino che contribuisce in modo decisivo al secondo posto conquistato dalla Mercedes nel Campionato Costruttori.

Nel corso dell'anno il dibattito sul miglior rookie stagionale coinvolge proprio Antonelli insieme a Isack Hadjar della Racing Bulls e Oliver Bearman della Haas.

Il 2026 e i record di precocità

La stagione 2026 si trasforma per Antonelli in un susseguirsi di primati storici che lo consegnano definitivamente alla leggenda del motorsport italiano.

Il campionato si apre con un secondo posto in Australia, in una doppietta Mercedes che conferma la crescita del giovane pilota bolognese.

Il 14 marzo, nel weekend del Gran Premio di Cina a Shanghai, conquista la pole position più giovane nella storia della Formula 1, superando il record che apparteneva a Sebastian Vettel dal 2008, e diventa inoltre il primo pilota italiano a ottenere una pole dopo Giancarlo Fisichella nel Gran Premio del Belgio del 2009.

Il giorno seguente, il 15 marzo 2026, vince il Gran Premio di Cina, riportando un pilota italiano sul gradino più alto del podio a vent'anni esatti di distanza dall'ultima vittoria firmata da Giancarlo Fisichella con la Renault nel Gran Premio della Malesia del 2006.

Due settimane dopo, il 29 marzo, bissa il successo vincendo anche il Gran Premio del Giappone a Suzuka, partendo ancora una volta dalla pole position.

Con questo risultato diventa il pilota più giovane nella storia della Formula 1 a guidare la classifica del Campionato Mondiale Piloti, un record che nessun italiano deteneva da ventuno anni.

Il 3 maggio arriva la terza vittoria consecutiva nel Gran Premio di Miami, e poco dopo trionfa anche a Monaco, diventando così il più giovane vincitore nella storia del Gran Premio nel Principato e ottenendo la quinta vittoria consecutiva in carriera, un primato assoluto perché nessun pilota nella storia della disciplina aveva mai conquistato le prime cinque vittorie in altrettanti Gran Premi consecutivi.

La striscia vincente si interrompe nel Gran Premio di Barcellona-Catalogna, dove Antonelli si qualifica terzo e si trova in seconda posizione nelle fasi finali della gara quando la sua monoposto si ferma per un guasto meccanico.

Il 30 maggio 2026 riceve il Trofeo Bandini, storico riconoscimento istituito nel 1992 in memoria del pilota Lorenzo Bandini, che premia l'eccellenza nel panorama del motorsport internazionale.

Gli studi e la vita privata

Nonostante gli impegni sportivi sempre più intensi, Antonelli non abbandona mai il percorso scolastico e nel 2025 consegue il diploma in Ragioneria, con indirizzo Relazioni Internazionali e Marketing, presso l'istituto "Gaetano Salvemini" di Casalecchio di Reno.

L'annuncio del diploma arriva direttamente dai suoi canali social, dove pubblica la notizia con un semplice e orgoglioso "Promosso!", a testimonianza di quanto tenga a conciliare gli impegni accademici con quelli agonistici.

Sul fronte sentimentale, per alcuni anni Antonelli è legato a Eliska Babickova, ventenne originaria della Repubblica Ceca ed ex pilota di kart di talento, una relazione nata nel 2023 e conclusa a fine febbraio per volontà della ragazza, che ne dà comunicazione pubblica sui social.

Da qualche anno il giovane pilota risiede nella Repubblica di San Marino, una scelta comune tra molti sportivi professionisti che gareggiano in Europa.

Curiosità

Andrea Kimi Antonelli non è soltanto un volto noto delle piste, perché nel 2016, ad appena dieci anni, appare in un piccolo cameo nel film "Veloce come il vento", diretto da Matteo Rovere e interpretato da Stefano Accorsi, una pellicola che con il senno di poi assume un tono quasi profetico rispetto alla sua futura carriera.

Il suo idolo dichiarato è Ayrton Senna, la cui leggenda influenza non solo la scelta del numero di gara ma anche l'approccio alla guida e alla disciplina sportiva.

Prima di ottenere la patente di guida per le strade normali, Antonelli aveva già anni di esperienza accumulata al volante di kart e monoposto da competizione, una circostanza curiosa che sottolinea quanto la sua formazione da pilota abbia preceduto quella da comune automobilista.

Detiene complessivamente sei record di precocità nella storia della Formula 1, tra cui quello di pilota più giovane ad aver conquistato una pole position, quello di pilota italiano più giovane ad aver vinto un Gran Premio valido per il Mondiale e quello di leader più giovane della classifica piloti.