Biografia • Candyboy, il chitarrista virtuoso con la passione per l'horror

Candyboy è il nome d'arte di Andrea Chiarini, nato a Fermo il 28 novembre 1987.

L'infanzia e l'approccio ai temi horror

Dalla tenera età di sei anni mostra spiccato interesse verso la musica in particolare la chitarra e i film horror. Già da piccolo con la telecamera del padre prova a ricreare dei rudimentali cortometraggi macabri.

Nello stesso periodo si trasferisce con la sua famiglia in una piccola casa vicino al mare e passa l'estate a studiare la chitarra rimanendo chiuso per ore nella sua camera per studiare un classico dal titolo "Romanza". Suona così tanto da farsi uscire il sangue dai polpastrelli e dalle dita tanta la motivazione di riuscire nella precisione esecutiva e ricercare pulizia del suono. Riceve per regalo dai suoi genitori la prima chitarra elettrica che diventa sua inseparabile compagna.

Nel tempo libero non gioca molto con gli altri bambini perché è spesso preso in giro per via dei sandali e dei capelli a mo' di frate che gli evidenziano le orecchie pronunciate.

A scuola lo chiamano "Dumbo" e i ragazzini non lo fanno giocare con loro se non per ridicolizzarlo e a volte picchiarlo.

Ad alimentare il suo disagio c'è un'educazione cattolica molto forte.

Andrea crea così un suo mondo interno solitario fatto di musica, film horror, storie macabre e inizia a costruire con fogli di cartone le prime maschere che indossa davanti allo specchio per giocare.

Ci sono tre film che cambieranno per sempre la sua vita: "IT", "La Bambola Assassina" e "Halloween". Queste sono le tre maschere, i tre personaggi, i tre travestimenti, i cattivi preferiti di Andrea.

La passione musicale

L'album che apre le porte alla musica è "Appetite for Destruction" dei Guns'n Roses. Decide che da grande vuole fare il chitarrista dopo aver visto suonare Slash in un vecchio VHS live.

Altro grande riferimento musicale è Jimmy Page al quale si ispira molto. Dopo averlo visto suonare decide di acquistare la storica Gibson diavoletto doubleneck rossa, con la quale inizia a sperimentare le prime accordature, aperte che poi migliora nel tempo rendendole un suo marchio distintivo.

Iniziano diverse collaborazioni con i primi gruppetti dopo scuola nei garage, i primi concerti in giro nella piccola cittadina costiera; si iscrive al conservatorio G. B. Pergolesi di Fermo dove più tardi si diplomerà, per studiare chitarra classica pubblicando nel tempo sei album con diverse formazioni e differenti progetti, girando l'Italia e il Messico.

In questo lungo periodo di tentativi musicali e fallimenti di ogni genere, sono gli alcolici e le droghe a fare da padroni fino alla disfatta totale. Solo più tardi all'età di ventotto anni inizia un lungo periodo di ricostruzione personale e musicale.

La nascita di Candyboy

In questo periodo grazie ad un processo d'individuazione Junghiano, alla totale sobrietà e alla conseguente entrata in quella che lui definisce la "Cabala Nera", nasce "Candyboy", il ragazzo delle caramelle, il bambino con la passione per le maschere, la chitarra virtuosa e l'horror che in passato soffocava per piacere agli altri. Risponde alla chiamata di un presunto manager e vola a Los Angeles, dove poi si trasferisce.

Pubblica i singoli "Black Mass", "Alien Elite", "Children of Lucifer", "Nine", "The Sulfur Blues", "Pink Elephants On Parade" cover in chiave classica della colonna sonora del cartone "Dumbo" e "Candy Kitchen" in collaborazione con Universal Music ed i Capitol Studios di Hollywood, dove abitualmente incide.

Candyboy con la sua chitarra

Andrea - Candyboy si sposa il 6 novembre 2018 alla Little White Chapel di Las Vegas.

Gli ultimi lavori sono: "Acoustic in Midwest"; album live strumentale di brani inediti registrato in presa diretta tra Atlanta, Indianapolis, Nashville e Chicago con i rumori della città; "Virtuoso" album studio dei grandi autori classici per chitarra; Paganini, Albeniz, Korsakoff, Barrios, Dyens, Wallace dove dimostra una straordinaria abilità tecnica e virtuosa; l'omonimo "Candyboy", album studio di brani inediti che uniscono in modo magistrale i generi del blues, elettronica, musica classica antica, rock e musica vocale creando un manifesto unico di musica sperimentale.

Il modo unico di suonare sviluppato negli anni che contraddistingue Candyboy dagli altri chitarristi, è una miscela sapiente di tecnica classica, fingerstyle, slide guitar e shredding. Predilige principalmente chitarre classiche, resofoniche e il modello Telecaster per l'elettrica.

E' costantemente in tour negli Stati Uniti, dove vive e si esibisce solitamente come busker e nei teatri.

Link utili