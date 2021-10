Biografia

David Marte è nato il 10 dicembre 1964 a Monselice (PD), un grosso comune della bassa campagna padovana. Ora vive tra Padova, città dove ha studiato, risiede e lavora, e Roseto degli Abruzzi (TE), località sulla costa abruzzese dove vive il suo compagno, nonché luogo prescelto come terra d'adozione.

Laureato in Lettere Antiche con il massimo dei voti e la lode presso l’Università degli Studi di Padova e specializzato in Storia dell'Arte e Lingua e Letteratura Latina presso l’Università di Trieste, dopo aver lavorato presso il Dipartimento di Latino dell’Università di Padova ha iniziato a dedicarsi all'insegnamento di Italiano e Storia nelle scuole superiori, professione che svolge tuttora.

Fin da ragazzo una profonda passione lo ha portato, dopo essere stato un accanito ascoltatore di punk, post punk, e new wave inglesi, a dedicarsi assiduamente alla musica.

Il suo primo 45 giri è stato Gangsters degli Specials (1979), il suo primo 33 giri Ju Ju di Siouxsie and the Banshees (1981), il primo live italiano Vasco Rossi ai giardini pubblici di Este (PD) (evento gratuito, era il 1981), il primo live straniero i Simple Minds a Mestre (1984).

Come cantante del gruppo rock psichedelico Alice in Sexland – Aliceversa ha pubblicato due album (Alice in Sexland, Casal Gajardo/Contempo 1992 – Ore disturbate, Pick Up 1995), entrambi accolti assai positivamente dalla stampa e dalla critica musicale italiana; durante una decennale attività concertistica ha suonato in molti tra i principali rock club e festival della penisola, oltre che alle sagre paesane e alle feste dell'Unità.

Con lo pseudonimo di Marte è stato per un decennio resident DJ di musica indie in alcuni storici club veneti (Magic Bus - Venezia, Eyes Club - Padova), partecipando in prima persona al progressivo emergere delle scene alternative inglese, americana ed italiana durante la seconda metà degli anni Novanta.

Dopo aver gestito come direttore artistico il circolo culturale Zebbra di Este (PD), ha pubblicato a nome David El Marte il suo primo e unico romanzo Primo Nome Manuel (Editrice Zona, Arezzo 2009), esprimendo anche nello spazio della dimensione narrativa il suo amore per la musica e le sue avventure come DJ, oltre che i suoi sogni e desideri come uomo.

Le recenti ondate epidemiche e i conseguenti lockdown lo hanno portato a riprendere e a completare due progetti molto diversi, pubblicati entrambi nell’autunno del 2021, ma entrambi frutto di un lavoro decennale di ispirazione, ricerca, scrittura e revisione. Il saggio di argomento musicale Parole di Baustelle. Commento ai testi di “La Malavita, Amen, I Mistici dell’Occidente” (Amazon 2021), un ampio commento e un'approfondita analisi testuale su una selezione di brani del gruppo toscano, ma anche un’opera che riporta alla luce il ricchissimo campionario di riferimenti letterari, musicali, cinematografici ed artistici racchiusi nelle parole dei Baustelle; La raccolta di poesie Padova-Roseto AR 2012-2021 (Storie di viaggio) (Robin Edizioni 2021), una selezione dei componimenti scritti dall’autore nei suoi continui viaggi su treni regionali ed intercity night tra Padova e Roseto degli Abruzzi, località dove l’autore raggiunge periodicamente il suo compagno e dove si trasferisce stabilmente in alcuni periodi dell’anno.

Tale selezione copre l’arco temporale di quasi un decennio (2012-2020), ed esprime attraverso i brevi versi delle sue liriche il principio che è al centro dell’esperienza umana, sociale e culturale del suo autore: “Una vita merita più vite”.