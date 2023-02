Biografia

Davide Enderlin Jr nasce a Lugano, in Svizzera, il 18 gennaio 1972.

Davide Enderlin

Davide Enderlin: l’attività professionale

Si occupa prevalentemente della gestione di società industriali operative entrando nei loro consigli di amministrazione. In collaborazione con il promovimento economico del cantone Ticino porta a Taverne nel 2000 la Tecsedo SA, società produttiva nel settore dei portoni sezionali che esporta in 16 nazioni e che ha investito in una linea in continuo di oltre 100 metri di lunghezza.

Dal 2006 lavora attivamente con lo studio Tosi ed in particolare con il lic.oec. Alfredo Tosi nel campo fiduciario, collaborando in diverse attività operative.

Davide Enderlin nel 2008, in affiancamento al fondo Abacus, diventa presidente di Bernie’s SA, società esistente da più di 30 anni con oltre 15 negozi di abbigliamento multimarca su suolo elvetico e facente parte del gruppo Fashion network, prima di proprietà di Mariella Burani Fashion Group. Nel corso dell’anno Bernie’s acquisisce Revedi SA, società attiva nei negozi outlet in Svizzera e Mlaw Davide Enderlin ne diventa presidente.

A seguito dello sviluppo della sua attività nel settore della moda, diventa anche presidente di Don Gil Gmbh, società austriaca che gestisce oltre 30 negozi nella terra di Mozart ed in particolare a Vienna.

Dal 2011 attivo con la Davide Enderlin Consulenze SA nel settore dello sviluppo di aziende internazionali sul territorio elvetico, attraverso il networking acquisito in tutti gli anni del suo lavoro.

Ad oggi, nel 2023, la stessa società di consulenze continua ad operare sul territorio.

Si occupa anche dal 2005 di ristorazione con la sua società attiva nel campo ed in particolare con 2 locali nel centro città di Lugano.

Formazione e studi

Frequenta tutte le scuole dell’obbligo a Lugano ed il liceo diocesano a Breganzona che termina nel 1992 con 71/90 acquisendo la maturità federale con indirizzo economico. Nel 1993 frequenta l’università di Heidelberg in Germania per l’ottenimento del diploma GOETHE in lingua tedesca e nello stesso anno consegue il diploma TOEIC (english for travel and communication) cum laude in lingua inglese.

Dal 1993 al 1999 frequenta l’università di Basilea ottenendo la licenza in diritto nell’estate del 1999 con indirizzo in “Unternehmenssteuerrecht” (diritto fiscale delle imprese) con il noto professor Boechli.

Nel 2000 inizia il praticantato presso lo studio dell’avv. Arnaldo Bolla e per tre mesi alla Pretura di Lugano, Sezione 1 (dal 1° settembre al 30 novembre 2000).

Dal 1° dicembre 2000 inizia la collaborazione con lo studio legale del padre, sito a Lugano, in Via Maderno 10, in qualità di lic.iur. seguendo espressamente il settore societario e di consulenza gestionale nel medesimo campo. In quest’ottica Davide Enderlin entra in numerosi CDA di società svizzere attive nei settori più disparati.

Dal 2006 ha il titolo di Master of Law (M Law) conseguito alla facoltà di diritto di Basilea.

Davide Enderlin Jr nel mondo dello sport

Storicamente attivo nello sport, è stato vice-presidente del Lugano Calcio e presidente della squadra di Pallavolo più vincente della storia del Cantone Ticino (3 volte campioni svizzeri), partecipando anche a diverse coppe europee, tra cui la champions league.